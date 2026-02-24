清爽素湯推薦：馬蹄番茄香芹粟米湯 大節後緩解油膩滯悶感

過年的食物多的是，在上周的農曆年假期，大家吃過了甚麼呢？油角？笑口棗？還是蘿蔔糕？椰汁年糕？跟家人好友相聚，難免大吃特吃。經歷大魚大肉的洗禮後，這一刻身體最渴望的，可能是一份「清爽」，一份「滋潤」。這個時候，一碗能緩解連日油膩、化解滯悶感的湯水，正好派上用場。

大概正值農曆新年前後，超市裏多了不少新鮮馬蹄的身影。其實，馬蹄，馬蹄這款中醫眼中的「地下雪梨」，可不只為馬蹄糕所獨有。它性寒味甘，既能清熱生津，又能消滯解膩；那份爽脆的口感與清甜的味道，無論是用來煲湯還是製作甜點，皆鹹甜得宜。

趁著早春時分，正需要掃除大節過後的油膩感，親手煮一碗以馬蹄作料、喝來清熱滋潤的湯水，正是再合適不過的事了。

馬蹄番茄香芹粟米湯（2人份）

預備時間：20分鐘

煮食時間：1小時

材料：

馬蹄（荸薺）8粒（顆）/ 西芹 3條/ 番茄 2個/ 粟米（玉米）1條/ 紅蘿蔔 1條/ 薑 1塊

調味：

鹽 1茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 水果刀/ 蔬菜刨刀/ 茶杯/ 茶匙/ 湯匙/ 煮鍋/ 木舀

步驟：

1. 用水果刀將馬蹄（荸薺）去皮，清洗乾淨，切成小塊。

2. 沖洗西芹，切去根部，切成塊（如圖）。

3. 清洗番茄，挖走蒂，切成塊 （如圖）。

4. 剝走粟米（玉米）的葉，沖洗後，切成三段。

5. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，清洗後，切成塊。

6. 沖洗薑塊，連5湯碗清水，放煮鍋之中，蓋上鍋蓋，以中大火煮沸。

7. 放入步驟1-5，蓋上鍋蓋，以中大火煮15分鐘，後轉為中火煮45分鐘。

8. 喝的時候，加鹽巴，便成。

筆記：

1. 馬蹄（荸薺）富含維生素A、B1、B2、C，礦物質鈣、磷、鐵，和蛋白質等，有抗菌、利腸通便和生津止渴之效。

2. 西芹有可幫助鈣質附着在骨骼的維他命（維生素）K，亦有提升免疫力的維他命（維生素）A和C，以及多種抗氧化劑。

3. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

5. 粟米（玉米）含維生素A和C，加上鐵和鉀，都是能促進身體的免疫功能。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。