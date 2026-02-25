名人離世｜53歲美國男星Eric Dane患漸凍症逝世，最後專訪留愛女深情遺言

美國男星Eric Dane於本月19日因肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）併發症病逝，終年53歲。他曾以美劇《實習醫生》中飾演「性感醫生」Mark Sloan一角爆紅，在他離世後一天，Netflix新訪談系列《Famous Last Words》（已上架）播出他生前錄製的最後專訪，當中包括對兩個女兒的深情遺言，令無數觀眾動容。

Netflix紀錄片播出最後訪談 留遺言予愛女

這輯在Netflix播出的訪談，由節目執行製作人Brad Falchuk主持，於去年11月錄製。訪問形式極其私密，現場除了受訪者與主持人外再無他人，連攝影師都在另一個房間操作。當時Eric Dane已需坐着輪椅，聲音沙啞，講述自己患病的心路歷程和當下的感受：

這是一個很奇怪的概念，需要消化。你我現在都活着，但當這些話語播出時，我已不在了。

他形容這種感受「有點酷」，並解釋「能夠在離世後以某種方式延續存在，對我而言很有趣」。在紀錄片的最後5分鐘，Eric Dane獨自面對鏡頭，向兩個女兒——15歲的Billie與14歲的Georgia，留下真摯的遺言。

我回想起過往我們的幸福時光，我看到你們在海裏玩好幾個小時，那些日子，真的是天堂。患病後，我學懂了4件事，亦是我最後想分享給你們的事情，希望你們會聽進去。

第一，活在當下，現在、這一刻、這一分鐘。我知道很難，但我也學懂了如何實踐。過往我滿腦子都是因為這個病而擔憂、自責、自卑、自我懷疑，不斷質疑自己，想着每一個決定，反思「我應該這樣做」、「我不應該做這件事」等等，除了生存，其實我們都是處於現在。過去的遺憾，未來的未知，我們只能夠活在當下，珍惜眼前擁有的一切。

第二，愛。我不是指愛上一個人，當然我希望你們找到真愛。但我更希望你們愛上一件事情，找到自己熱愛的事情、快樂，找到每天喚醒你的一件事，好讓你能夠充滿動力過好每一天。我在你們的年紀時，熱衷於演戲，而演戲陪我走過了我的低谷、最黑暗的時期。時至今天，我依然喜歡演戲、上鏡、演繹不同角色。我的工作依然讓我感到興奮無比，希望你們都能找到你們熱衷的事情，勇敢去追夢。

第三，謹慎交友。真正的朋友能夠讓你做自己，無條件地在背後支持你，絕對不會質疑你或定義你。我很感恩我人生中有一班親密的家人朋友，當我失去自理能力時，我無法如舊時一樣去找他們、駕車、做運動，甚至買一杯咖啡都成問題時，是他們反過來來找我。我們依舊能一起吃飯、看球賽、聽音樂，其實他們沒有做任何特別的事情，但他們的出現對我來說已經是最大的收穫。你們要愛他們，因為他們會在關鍵的時刻幫助你、陪伴你、帶着你，甚至有些人的出現可以救你一命。

第四，帶着尊嚴奮戰到底。無論你日後遇到任何挫折、疾病等挑戰，謹記要堅持下去，不要放棄，直到最後一口氣。雖然我的病慢慢蠶食着我的身軀，但絕對不可能奪走我的精神。女兒們，你們是兩種不同的人，但同樣強大和堅毅，你們都遺傳了我的毅力，這就是我的超能力。上天擊倒我，我會站起來，一直一直反擊，就如貓有9條命，我就有15條，輕而易舉毫不費力。所以，人生中一定會發生意想不到的事情，可能會擊倒你，但不會擊敗你。請用你的智慧和善良去反擊，即使天塌下來，亦不要言敗。我以身作則告訴你們，證明你們可以如我一樣面對一切困境。即使面對生命的終結、如地獄般的疾病，我亦能夠站着到最後，直到最後一口氣。

右手無力確診ALS

Eric Dane於2025年4月公開確診ALS。他曾在受訪時透露，發病前約一年半，他開始注意到右手出現無力感，經手部專科與神經科轉診，歷時約9個月檢查才確診。

確診後，Eric Dane積極投入ALS的倡導工作。他曾說：「這不是我的故事的結束。在我心裏，我不覺得這是我的終點。」去年10月，他隨非營利組織「I AM ALS」前往華盛頓，遊說國會通過法案，以加速ALS研究、擴大治療管道，並爭取十億美元聯邦資金。他在國會山莊說：「我有兩個女兒在家。我想看着她們大學畢業、結婚，也許抱孫子。我想見證這一切。所以我會為此戰鬥到最後一口氣。」

遺愛人間 延續ALS倡導工作

Eric Dane離世後，「I AM ALS」組織發布了他為紀錄片錄製的片段。他在片中說：「這是很難回應的事，是很難與之共存的事。但對我身邊的人來說，這也很難。某種奇怪的方式來說，這甚至有點好處，因為我花了很多時間在安慰別人。」

組織在聲明中表示：「他理解ALS不僅是一個診斷，它對家庭、對尋求答案、對尋求改變，都是一種行動的呼喚。」

漸凍人症｜回顧演藝生涯 患病後仍熱愛演戲

Eric Dane在2006年加入《實習醫生》劇組，飾演帥氣性感的整形外科醫生，粉絲為他取了「McSteamy」的綽號。這個角色讓他成為全球觀眾熟悉的面孔，也成為他演藝生涯的代表作。他從第三季演出至第九季，2021年曾在第17季短暫回歸。在《實習醫生》期間，他也參演多部電影，包括《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）、《馬利與我》（Marley & Me）及《舞孃俱樂部》（Burlesque）。

2019年，他在HBO話題劇《高校十八禁》（Euphoria）中飾演Jacob Elordi角色的父親Cal Jacobs，再度展現演技深度，並將於今年春季播出的第三季（最終季）中亮相。

直至離世前數月，他仍活躍於幕前。去年秋天，他在NBC劇集《Brilliant Minds》中客串飾演一名患有漸凍症的消防員。

漸凍人症患者多在3-5年內死亡

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，漸凍人症的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病的年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20-30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括：

漸凍人症8大病徵

1. 腿部變弱難爬樓梯

2. 口齒不清

3. 吞嚥困難

4. 握力不足

5. 肌肉抽搐

6. 體重減輕

7. 四肢變瘦

8. 無法控制哭笑

資料來源：香港罕見疾病聯盟

漸凍人症是不治之症

那漸凍人症能夠根治嗎？根據香港神經肌肉疾病學會資料，漸凍人症目前沒有根治或證實有效的神經重生方法，現階段的醫學研究暫時提供兩種藥物，透過口服和注射藥物的形式輕微減緩疾病惡化，以延長患者壽命，但都不能改善患者的生活質素或症狀。醫生可透過其他方法，例如：處方治療肌肉痙攣、流口水、睡眠問題、疼痛和抑鬱症等的藥物、無創呼吸輔助法、使用餵食管、或是安排使用拐杖和溝通儀器等，以輔助患者日常生活，紓緩症狀及生活上的不便。