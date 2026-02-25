名人保養｜63歲前TVB主女主持麥景婷淡出幕前30年近況曝光，曾遇車禍身心受創

前《歡樂今宵》主持之一、現年63歲的麥景婷自1998年拍畢《我和殭屍有個約會》，便全面息影幕前，與前TVB小生丈夫呂頌賢長居內地。不過，她近日卻罕有出席圈中好友的聚會，即使她已屆花甲之年，卻仍然保養得宜凍齡有術，絲毫未見老態。

息影多年近況曝光

林漪娸於新年期間出席了一班相識多年的圈中好友聚會，並在社交平台分享合照。相片中，除了有她本人外，還有廖安麗、陳敏兒、賈思樂以及罕有亮相的麥景婷。同場的林漪娸更在社交平台寫道：

相識40多年，這種友情不能用語言去表達！ Love you all !!

眾人在年花前合照，當中最受注目的莫過於麥景婷與賈思樂同框，皆因2人均曾為前《歡樂今宵》主持，更於1988年拍攝外景時，在澳洲遇嚴重車禍，歷經生死。

事實上，當年的澳洲車禍同行者還有余綺霞，而余綺霞亦是受傷最嚴重的一人，曾因此昏迷一個月，後來即使保住了性命，但由於神經線受損，導致說話能力受影響，情況如同中風，自此亦無法再於幕前工作。

麥景婷因車禍身心重創



而麥景婷亦在這場車禍中身心受到重創，據了解，她至今仍受車禍後遺症困擾，包括多年的坐骨神經痛、血管不通引致的頭痛，甚至偶爾會視力不清。麥景婷傷癒後離開無綫，並加入亞洲電視，自此備受力捧，曾參與不少劇集及主持演出。

2014年，在車禍發生26年後，麥景婷曾在網上發文，提及當年車禍：

事件着實完全改變了我的一生⋯⋯但我相信『一切都是最好的安排』⋯⋯懷念已經遠去的故友，祝福我多位的生死之交，要幸福、健康和快樂啊！

麥景婷近日卻罕有出席圈中好友的聚會，令近況意外曝光，只見即使她已屆花甲之年，卻仍然凍齡十足，絲毫未見老態。

麥景婷08年嫁呂頌賢

麥景婷雖然身體長期受痛症困擾，慶幸情路上卻十分圓滿，她與藝人呂頌賢於1994年拍《碧血青天珍珠旗》時開始拍拖。2008年2人於關島水晶教堂低調舉行婚禮，兩人沒有通知家長，婚禮只有兩位好朋友見證及當證婚人。婚後，他們前往馬來西亞的詩畢丹度蜜月，並有共識不會生育，一直過甜蜜二人世界。