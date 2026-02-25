歡迎回來

內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
伊朗局勢的短期與長期判斷
財富管理 陶冬天下

伊朗局勢的短期與長期判斷
癌症檢測|台大結合AI研發早期偵測系統，一滴血驗胰臟癌準確度...
醫學通識 健康解「迷」

癌症檢測|台大結合AI研發早期偵測系統，一滴血驗胰臟癌準確度...
health
胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩
食得有營

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　每日在冷氣強勁的辦公室裏，從早坐到晚，明明身處室內，但手腳冰冷得像冰塊一樣？原來「肢冷」與「胃寒」有密切關係！當脾胃整體呈現寒涼的狀態，再吃下生冷的東西，如凍飲或刺身等，胃會有種「冷痛」的不適感，手腳很快就會變冷。

 

　　中醫認為，胃是一個「喜溫惡寒」的器官。冬天的「外寒」（天氣冷） 加上「內寒」（吃生冷食物）內外夾擊，脾胃功能就容易當機，造成消化不良、胃痛、脹氣等！俗話說「10個胃病9個寒」，今次就教大家養好胃，成為「第10個」！

 

胃寒分兩大類型：實寒 vs虛寒

 

1.    胃實寒

　　▪ 症狀：胃脹痛突然且劇烈，身體極度怕冷，四肢冰冷，舌苔白滑

　　▪ 成因：天氣轉涼時衣物單薄，或長時間身處冷氣房，腹部著涼；飲食不節，短時間內大量進食生冷、寒涼食物，如刺身、雪糕、冷飲等，直接損傷胃陽

 

2.    胃虛寒 

　　▪ 症狀：胃部隱痛持續，按壓舒緩或進食後會較舒服，手腳冰冷，伴隨面色蒼白、疲乏無力、大便出現軟狀況或容易拉肚子

　　▪ 成因：先天體質因素，脾胃功能較弱，陽氣不足；長期工作忙碌、過度勞累缺乏休息，損耗脾胃之氣；年老或體弱：身體機能退化導致脾胃陽氣虛弱

 

　　簡單介紹胃寒分兩種類型，但在日常食療及保健的層面上，核心原則都是「溫養脾胃」。

 

改善胃寒3大食物

 

●    生薑

性味辛溫，可暖胃驅寒，促進氣血循環，溫暖脾胃，有效改善因受寒引起的胃部不適。

 

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩

 

●    南瓜

 

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩


 
性溫，含豐富果膠，能減少對胃部的刺激。可將南瓜煮成粥或湯，溫和且容易消化，適合胃寒人士滋養胃部。

 

●    山藥
 

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩

 

　　健脾益胃，有助保護胃壁，對因脾胃虛寒導致的食慾不振有很好的改善作用。

 

胃寒不能吃甚麽？

 

● 生冷寒涼食物：如刺身、沙律、雪糕、凍飲

● 屬性寒涼的蔬果：如西瓜、柿子、梨、白蘿蔔、苦瓜、紫菜等

● 刺激性飲品：如咖啡、烈酒等

 

胃寒如何調理？食療＋穴位按摩＝溫養脾胃

 

●    茶飲：黑糖薑母茶

 

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩

 

　　黑糖薑母茶有溫暖驅寒、暖胃止嘔的功效，特別適合脾胃虛寒、手腳冰冷及女性經期不適者飲用。薑母即老薑，性辛溫，入肺、脾、胃及肝經，袪寒力佳，能促進血液循環，降逆止嘔，通鼻塞，止腹痛，更可舒解經痛症狀。

 

　　黑糖又稱紅糖，性質溫潤，較其他糖的精製程度低，保留大量的礦物質如鈣、鉀、鐵、鎂及葉酸，提供人體較豐富的天然營養素。中醫認為黑糖功效能溫補、益氣、緩中、活血散瘀、溫經散寒和舒解疼痛。

 

●    零食：黑糖陳醋薑

 

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩

 

　　結合黑糖溫補、陳醋活血與生薑辛溫特性的傳統養生食品，口感酸甜微辣、爽脆，具驅寒暖身、促進血液循環及改善手腳冰冷之功效。陳醋更有很好的抑菌作用，能預防腸道疾病、感冒和呼吸疾病。適合體質偏寒、經期不適者享用，亦可開胃解膩。建議適量食用，選擇天然食材、無添加防腐劑的產品為佳。

 

●    按摩養胃穴

　　▪ 中脘穴（肚臍正上方約4指處）：緩解胃脹、胃痛，是調理胃部問題的核心穴位

 

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩


 
　　▪ 足三里穴（膝蓋下方約4指處）：健脾胃、改善消化不良

 

胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩 

 

　　每天各按壓3-5分鐘，可調理養胃。

 

養好脾胃，健康不生病

 

　　香港濕熱的環境、多元的飲食文化，很容易將生冷寒涼的食物吃進肚，無疑是「病從口入」，造成脾胃的負擔，無形中重傷了脾胃而不自知。一旦脾胃受到損害，身體就難以吸收營養，排出廢物和痰濕也會變得困難，這樣的情況會埋下健康隱患。

 

　　因此，我們應該先照顧好脾胃，建立良好的飲食習慣，再配合食療和穴位按摩，這樣就能輕鬆養出健康的脾胃！

 

Tags:#食得有營#胃寒#手腳冰冷#養胃#中醫#消化不良#胃痛#脹氣#生冷食物#寒涼食物#生薑#南瓜#山藥#黑糖薑母茶#陳醋薑#黑糖#薑母茶#穴位按摩
更年期｜男性也有更年期？6大常見症狀＋2大常見中藥方劑舒緩更年期不適
更多樂本健．健康教室文章
更年期｜男性也有更年期？6大常見症狀＋2大常見中藥方劑舒緩更年期不適
