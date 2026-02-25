歡迎回來

輕鬆瘦身｜飯後躺平3步驟加速燃脂，醫生教正確躺姿與時間
健康Tips

輕鬆瘦身｜飯後躺平3步驟加速燃脂，醫生教正確躺姿與時間

健康解「迷」
健康解「迷」

　　餐後飯氣攻心「暈碳」想睡，只要躺得有技巧，原來都可幫助瘦身！有消化內科醫生教大家「飯後躺平」瘦身法原理，正確姿勢及時長；如果躺姿和時間不正確，小心會有反效果！

 

飯後促進肝臟運作 增熱量消耗

 

　　日本節目《林先生が驚く初耳学》，邀請到消化內科醫生野村喜重郎解釋為何「吃完飯躺下都可以變瘦」。野村醫生指出，關鍵在於肝臟的運作：

 

　　肝臟在人體所有器官中所佔的基礎代謝比例最高，如果肝臟的血液循環好，肝臟能充分運作起來，就能夠大大提高身體的基礎代謝，增大熱量的消耗。

 

　　而人在吃完飯後躺著，血液會從胃和腸子流出，匯集到肝臟，促進肝臟的工作。

 

暈碳對策︱「食飽就瞓」都能瘦！飯後躺平3步驟加速燃脂　醫生教正確躺姿+時長：超時有反效果

肝臟在人體所有器官中所佔的基礎代謝比例最高。

 

暈碳對策︱「食飽就瞓」都能瘦！飯後躺平3步驟加速燃脂　醫生教正確躺姿+時長：超時有反效果

肝臟的血液循環好，能夠大大提高身體的基礎代謝，增大熱量的消耗。

 

飯後躺平正確姿勢

 

　　「吃飽就睡」雖說也可以是好習慣，但關鍵要躺得有技巧；躺得正確才能促進肝臟的工作，消耗更多能量。野村醫生教大家正確的躺姿：

 

暈碳對策︱「食飽就瞓」都能瘦！飯後躺平3步驟加速燃脂　醫生教正確躺姿+時長：超時有反效果

野村醫生教大家正確的躺姿。

 

暈碳對策︱「食飽就瞓」都能瘦！飯後躺平3步驟加速燃脂　醫生教正確躺姿+時長：超時有反效果

把頭和腳抬高30厘米左右。

 

1. 身體在右側下方 躺下時身體側躺，把肝臟所在的右側放在下面。

2. 把頭和腳抬高30厘米左右。抬高手腳能利用重力，讓更多的血液流到肝臟，以刺激肝臟更好地工作。

 

飯後躺平15-30分鐘為限
 

　　野村醫生提醒，躺下後計時15至30分鐘為佳。若時間太長，肝臟會進入休息狀態，無法消耗熱量，從而慢慢形成脂肪儲存起來，會導致「增胖」反效果。

 

暈碳對策︱「食飽就瞓」都能瘦！飯後躺平3步驟加速燃脂　醫生教正確躺姿+時長：超時有反效果

抬高手腳能利用重力，讓更多的血液流到肝臟。

 

 

「食滯」急救法

 

　　Nutrition Point高級營養師Vivian曾接受訪問，建議可採取以下方法紓緩大餐後食滯不適：

 

飲用助消化茶飲

  • 推薦沖泡薑茶或薄荷茶
  • 有助促進消化，即時排出胃氣，緩解飽滯感

 

補充消化酵素

  • 適量受用消化酵素補充品
  • 幫助分解腸胃中的食物，減輕消化系統負擔

 

短期清淡餐單

  • 在大餐後的1-2日內調整飲食
  • 以清淡、高纖、富含優質蛋白質的原型食物為主
  • 有助身體排出多餘水分與廢物

資料來源：Nutrition Point高級營養師Vivian

 

4大護肝食物

 

　　台灣婦產科醫生邱筱宸曾在其Facebook專頁撰文表示，不少人選擇素食是為了減輕身體負擔、維持健康，甚至有人認為蔬食飲食就能護肝。她進一步分析蔬食對肝臟的益處，以及傷肝的潛在風險，並列出以下4類護肝食物：

 

1. 十字花科蔬菜（如椰菜花、羽衣甘藍）

有硫代葡萄糖苷（Glucosinolate），具抗氧化作用，並有助激活肝臟解毒酵素。

 

2. 全穀類與豆類

提供充足膳食纖維與穩定能量，幫助維持血糖穩定，減少脂肪肝堆積的風險。

 

3. 莓果類（如藍莓、士多啤梨、蔓越莓）

富含多酚與抗氧化物，有助減輕肝細胞的氧化壓力與發炎反應。

 

4. 每天2至3杯黑咖啡

研究證實，可降低23%脂肪肝機會，以及降低40%肝癌風險。美國肝臟醫學會（AASLD）發布的脂肪肝臨床指引亦認可其保護作用。

