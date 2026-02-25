失眠救星｜478呼吸法網絡爆紅，獲英國NHS認證，網民實測大讚有效

近日在Threads上流傳一種名為「478呼吸法」的助眠技巧，許多人親身實測後大讚「超有效」、「重複4次就睡着」。這套由美國醫學博士開發的技巧，不僅在網絡爆紅，更獲得英國國民保健署（NHS）正式推薦，成為官方認可的放鬆入睡輔助方法。

網民實測大讚：重複4次即入睡

近日Threads平台上，有不少受失眠困擾的網民實測靠「478呼吸法」改善睡眠的心得，不少人紛紛留言大讚，「真的有效，我失眠都是靠這個方法入睡」、「重複這模式4次以上才睡著」。有網民解釋，這套呼吸法能啟動人體的副交感神經系統，有助心率下降、緩解焦慮，幫助身體自然放鬆。

KO失眠｜連英國NHS都推薦 列3大益處

據外媒《Mirror》報道，這套「478呼吸法」不僅在網絡流傳，更獲英國國民保健署（NHS）正式列入官方建議。NHS在睡眠指引中解釋，這種478呼吸技巧具有重複性，數數字的過程能溫和地將注意力集中在呼吸上，有助緩解憂慮或其他困擾思緒。

NHS指出，冥想及呼吸練習能幫助身體和心靈為睡眠做好準備，具體益處包括：

放鬆身心，釋放日間積累的壓力與憂慮

促使呼吸減慢、心率下降

協助更快入睡、延長睡眠時間並提升深度睡眠品質

拆解入眠步驟 4-7-8三階段循環

「478呼吸法」由美國亞利桑那大學整合醫學中心創辦人Dr. Andrew Weil開發，步驟如下：

以舒適姿勢坐在或躺在床上

用鼻子緩緩吸氣，心中默數4秒

屏住呼吸，默數7秒

用嘴巴緩緩吐氣，持續8秒

以上循環重複4次

完整過程約需1至2分鐘。建議每晚睡前練習，或在日間感到焦慮時隨時使用。Dr. Andrew Weil解釋，延長呼氣時間有助啟動副交感神經系統，讓身體從「戰或逃」模式切換至「休息與消化」模式。

對緩解「周日恐懼症」也有效

除了睡前放鬆，NHS指出這套呼吸法亦適用於其他焦慮時刻，例如常見的「周日恐懼症」——許多人在周日晚間因即將到來的工作日而感到憂慮與壓力。透過短暫的呼吸練習，可迅速平復情緒，為新的一周做好心理準備。

嚴重焦慮應尋求協助

NHS同時提醒，大多數人都會偶爾感到焦慮，但若焦慮、恐懼或恐慌已持續影響生活，並伴隨身體症狀如手抖、頭痛、出汗、呼吸困難、注意力難以集中等，應尋求專業醫療協助，不能單靠呼吸法解決。

「狗仔式入睡法」模仿寵物放鬆姿態

近期，一個名為「狗仔式入睡法」的助眠方法在TikTok上爆紅。據《Bustle》報道，所謂的「狗仔式入睡法」，即是模仿小狗放鬆酣睡時的姿態。該姿勢由TikTok網紅Pablo Herrera最近分享，靈感源自冬日暖陽下安睡的小狗，他實測後聲稱能有效改善失眠，相關影片已獲得超過千萬次觀看與兩百多萬讚好。

最後讓身體的重量輕柔地壓在雙手。





首先將枕頭推開，採取趴臥或側臥姿勢

將雙手放鬆，手腕自然彎曲，輕輕置於胸口、下巴下方或枕頭下。為了增加舒適度，可以在手部下方墊上一層薄毯或小抱枕。

最後讓身體的重量輕柔地壓在雙手上，這種輕微的壓力被認為能帶來類似被擁抱的安全感與安定效果。

該創作者實測後在影片中直言：「我不知道為甚麼，但真的很有效！」 此影片迅速引起共鳴，觀看次數突破千萬，許多網民在留言區回饋親身試驗的結果，表示這個簡單的姿勢幫助他們「從失眠變秒睡」。

深度壓力刺激與安全感助眠

這股風潮源自社群媒體，而非嚴謹的臨床研究，但一些睡眠專家與物理治療師推測，其可能的作用原理與「深度壓力刺激」 有關。當身體對關節、肌肉施加溫和、均勻的壓力時，有助於降低神經系統的興奮度，並促進放鬆。將手腕彎曲收於胸前並施加輕壓的姿勢，可能無意中模擬了這種鎮定效果。

此外，這個蜷縮的姿勢類似嬰兒在母體中的姿態，也可能觸發心理上的安全感與保護感，從而幫助大腦切換到更易入睡的狀態。

3大營養素助眠

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生曾在其Facebook專頁發文指出，針對入睡困難者，可補充以下營養素：

鎂：放鬆肌肉與神經，改善睡眠深度

茶胺酸（L-Theanine）：綠茶萃取物，促進α腦波產生放鬆感

色胺酸：合成褪黑激素前驅物，助於入睡

單晚失眠無妨 但連續短睡眠不可輕忽

研究指出，偶爾單晚睡眠不足身體尚能代償，但連續性睡眠剝奪會直接觸發發炎反應。劉博仁建議，大家優先確保每晚7-8小時睡眠，若長期有睡眠障礙應就醫評估，避免慢性發炎持續損害健康。

《英國醫學期刊》曾刊登一項研究指出，蘋果含芳樟醇等芳香化合物，可經由嗅覺神經傳遞到大腦邊緣系統，有助大腦鎮靜神經，緩解心理壓力。故此，綜合內媒報道，武漢市東湖醫院睡眠醫學科副主任付海丹解釋，蘋果富含天然的褪黑激素，這種激素有助於調節睡眠。此外，蘋果還含有鎂和維他命B6，這些營養素對於促進睡眠也很重要：

蘋果的香氣可以助眠，可以放在床頭。

另外，據外國睡眠輔導機構Silent Night Therapy網站資料指出，除了蘋果外，還有其他6種助眠食物推薦給是失眠人士食用：

7大助眠食物

蘋果：蘋果富含天然褪黑激素；含有鎂/維他命B6。

香蕉：富含鎂和鉀可以放鬆肌肉；色氨酸放鬆大腦神經。推薦將香蕉與牛奶或乳酪混合，製成冰沙睡前飲用。

車厘子：能夠提高體內褪黑激素

菠蘿：富含維他命C、鎂和纖維，有助提高體內褪黑色素

奇異果：富含維他命C和血清素，有助放鬆神經

橙：富含維他命C和天然果糖

木瓜：含膽鹼助眠，另外富含鉀、葉酸以及維他命C、E。

醫生實測最快10秒入睡

而據《每日郵報》報道，美國波士頓兒科及整骨醫生Dr. Jess Andrade亦曾親身嘗試這個方法，並指出此法涉及肌肉放鬆、呼吸和想像技巧；同時他亦拍片分享詳細入眠步驟，指出首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習之後，最快可減少至10秒左右便能成功入睡。

2分鐘入眠法步驟

1.放鬆眼晴、臉頰和下巴專注於呼吸

2.將注意力蔓延到脖子及肩膀確保所有位置都已放鬆

3.雙臂放鬆放置於身側整雙手到手指都放鬆

4.想像溫暖的感覺由頭頂傳向指尖

5.深吸一口氣再慢慢吐氣

6.由胸部、腹部大腿膝蓋、小腿和腳一直慢慢放鬆

7.將溫暖感覺蔓延到腳趾

8.幻想自己躺於平靜湖面上的獨木舟頭頂是一望無際的藍天或躺在漆黑房間內黑色天鵝絨吊床

資料來源：加大拿健身專家Justin Agustin

4種方法幫助入睡

據美國《紐約郵報》報道，美國從事睡眠研究與睡眠呼吸中止症治療的線上睡眠診所Dreem Health醫學總監、全科醫生Dr. William Lu表示，晚上失眠除了一直躺在床上等待睡意來襲，可以嘗試用以下4種方法幫助入睡，圍繞「刺激控制」 的宗旨，增加睡意：

1. 改變睡眠溫度和環境

離開被窩

轉移到環境較低或地板上/溫度較低

梳化或舒服的椅子皆可

大腦轉換睡眠場景

有助減輕妨礙入睡的緊張和焦慮

2.最眼瞓時上床

不到「一上床就能睡着」的狀態前都不要上床

3.枕頭品質

躺睡：建議用稍微扁一點的枕頭

限制頸部彎曲的程度

側睡：可以用較厚、較高的枕頭

支撐頸部

4.逆向思維增強睡意

「矛盾意向法」(Paradoxical Intention)

當難以入睡時，嘗試讓自己不要睡着，直到大腦發出強烈睡意

資料來源：美國睡眠專家 Dr. William Lu

睡眠衛生4大建議

1.避免睡前做運動

2.避免飲用含茶類飲品

3.避免於床上看書

4.避免於床上進行休閒活動，例如看電視、玩手機

資料來源：香港註冊藥劑師蘇曜華