春天養生｜中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣
養生Tips
湯水食療

春天養生｜中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「陳醫師，每逢長假期，總容易生病。幸好你開診，可以開一些看門口中藥。」Natalie說。

 

　　「剛好這個新年沒計劃外遊。你知道，為甚麼大時大節反容易生病？」我問。

 

　　「因為大吃大喝？」Natalie猜想。

 

　　「這是原因之一。最重要是大時大節通常是氣候轉變的日子，如立春和農曆新年接近，冬至和寒假接近。天氣變化，特別冷，或潮濕，都容易生病。」我說。

 

　　「也有道理呢。」Natalie點頭道。

 

　　「一年復始，萬象更新。無論過去一年景況如何，現在我們好好把握，為全年健康打下堅實基礎的關鍵時期。

 

　　春天屬木，相應的臟為肝，春天主生，大自然的能量從地下升散上來，萬物生發。天人相應，我們身體的氣血也升發了。氣血從哪來？首天是從父母而來，出生後，就是我們呼吸和進食了。我們吃了食物，進入胃，經脾胃之氣消化和吸收，化成氣血後運到身體的不同地方。不用的垃圾則通過汗出、大便和小便排出體外。所以我們十分重視進食。」我說。

 

　　「過節家人都會預備得豐富一點，寓意豐衣足食。」Natalie說。

 

　　「新春大家可能吃得較豐富，新年過後，飲食回復正常，少吃生冷，以免傷害脾胃，影響氣血生成。

 

　　春天肝木能升發，是以腎藏精為基礎。沒有腎藏精，肝哪來氣血升發呢？所以春天要好好休息，睡覺是身體貯藏能量的時候，早點入睡，睡得好，腎便能好好臟精。

 

　　婦女以血為用，無論經、孕、胎、產、乳，無一不是耗血。所以女性容易出現血虛，要特別著重養血。」我說。

 

　　「如何得知血夠不夠？」Natalie問。

 

　　「有兩個簡單方法。一是看月經，從月經的質量可以看到血的狀況。正常月經每二十八日來一次，每次持續五至七天，顏色為暗紅，以無血塊為佳。任何月經問題必定和血有關。

 

　　還有看眼瞼，正常的下眼瞼內側應呈現粉紅色且充滿血色。若血不足，下眼瞼會變得淡白，甚至蒼白。

 

　　很多時來月經時會有水腫的情況，這跟脾虛和血有關。我們可以吃黑豆和喝清酒。黑豆性平、味甘，入脾、腎經，能治水，消脹，下氣，治風熱而活血解毒。

 

　　清酒性溫、味辛、甘、苦，有解表散寒、溫通血脈、養血和營、宣導諸藥的功能。清酒，古人這種發酵的酒，對津血滋養直接是養營，所以當營血大虧的時候，用大量的清酒，急救津。

 

　　兩者可以煲成去濕養血湯。」我說。

 

　　「有時覺得自己水腫，就可以煲這個喝，對嗎？」Natalie問。

 

　　「簡單情況是可以的。但嚴重水腫，又或喝了效果不明顯，則要求診了。」我說。

 

　　「知道了。」Natalie說。

 

　　「祝大家新年快樂，身體健康。」我說。

 

黑豆養血湯

 

春天養生 │ 中醫教女士自我檢查2招，即知血氣是否足夠，推介黑豆養血湯去濕養血

 

材料︰

 

春天養生 │ 中醫教女士自我檢查2招，即知血氣是否足夠，推介黑豆養血湯去濕養血

 

炒黑豆48克    清酒120ml

 

製作方法︰

 

　　1. 乾炒黑豆，不需要放油。

 

　　2. 黑豆炒至皮裂開，甚至有點發出「啵啵」聲，表示已經熟了。

 

　　3.炒黑豆放涼後備用。

 

　　5. 把炒黑豆先浸30分鐘，浸軟。

 

　　6. 所有材料加水1公升，大火煲滾後改細火再煲15分鐘。

 

注意︰日本清酒以無過濾的生原酒，較為接近中藥用的發酵清酒。

 

Tags:#中醫#養生#春天養生#湯水#食療#養血#去濕#黑豆養血湯#黑豆#清酒
