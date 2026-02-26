歡迎回來

春天養生|中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣
春天養生|中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣
人人講《夜王》
水逆來襲！細看2026年三月星座塔羅運程預測
名人離世 │ TVB御用爛仔游飈腦出血逝世終年57歲，為養家棄演員夢創業成抗疫商家
健康Tips

名人離世 │ TVB御用爛仔游飈腦出血逝世終年57歲，為養家棄演員夢創業成抗疫商家

健康解「迷」
健康解「迷」

　　R.I.P！香港演員游飈於2月24日驚傳死訊。經證實，游飈於本月12日在辦公室見客時突然不適，好友黃文標替他叫救護車送院前，已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，持續昏迷至昨晚10點前宣告不治，終年57歲。

 

「御用爛仔」15歲入行 曾一人分飾11角

 

　　游飈是前無綫電視藝員，自15歲中三畢業後開始長達6年的臨時及特約演員生涯，參與演出的機構包括香港電台、無綫電視等。

 

　　1989年，游飈投考第三期藝員進修班正式入行。雖然多年來都被分配閒角，特別是「古惑仔」，但就為觀衆留下深刻印象。最為人記得是經典劇集《大時代》中，游飈曾先後演三個不同角色。他受訪時亦曾透露，因為人手不足，還試過在一劇中分飾11角；又因常演類近角色，被封為TVB「御用爛仔」。

 

游飈離世︱游飈腦出血昏迷不治終年57歲 「御用爛仔」為養家棄演員夢 月薪1萬離巢翻身成抗疫商家

 

捱足廿年月薪僅1萬
 

　　游飈一直在TVB效力逾20年，直到2012年獲香港電視HKTV挖角，離巢時月薪僅得10,500元。他生前曾在訪問中提及，決心離開的原因確實是人工低，甚至當年他準備離巢時，TVB僅以加薪300元作為挽留，令他心灰意冷，更無心戀戰：

 

　　即使對演戲有熱誠，但熱血都要開飯，靠電視台人工，自己都養不到，怎樣養家人？

 

游飈離世︱游飈腦出血昏迷不治終年57歲 「御用爛仔」為養家棄演員夢 月薪1萬離巢翻身成抗疫商家

 

離巢前開始創業 為養家棄演員夢
 

　　游鎧玥已成家立室、家有愛女「游菜」，他為養家糊口，早年已經開始兼職，曾投身銷售、飲食行業。游飈後來轉行創辦環境工程公司，專注於水觸媒除甲醛及抗菌技術，全因他因肯學肯捱，獲得公司老闆賞識帶他入行。2004年，游飈開始自立門戶，創立公司。雖然轉行過程中曾受不少客人質疑，但游飈仍咬緊牙關，慢慢建立人脈和誠信，令生意漸上軌道。游鎧提到公司初成立時，游飈連一個月1400元的租金都未能負擔，只能在朋友的公司租用兩張桌子來營業，更因而被客人嘲諷；但自2014年起專心投入生意後，公司漸上軌道。

 

　　之後，游飈更成功獲得日本持續抗菌產品的香港經營權。在當年疫情肆虐下，產品一度賣斷市，甚至被人炒高價錢。他便一直努力進口更多貨源，以緩市民所需。身為產品中港澳獨家總代理，游飈還打算將產品衝出國際，更邀請好友黃文標任職銷售部。

 

　　游飈表示，公司生意不但能養活他一家五口，兼且能為一個300多呎的單位作供款，成功由電視台綠葉王翻身變防疫商家。不過他亦坦言自己仍有戲癮，可惜未獲演出契機。

 

游飈離世︱游飈腦出血昏迷不治終年57歲 「御用爛仔」為養家棄演員夢 月薪1萬離巢翻身成抗疫商家

 

 

腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

　　盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

 

腦中風4個特徵

 

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

 

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

轉載自晴報

 

Tags:#創業#健康#中風#網絡熱話#健康問題#演員#TVB#綠葉#甲醛
