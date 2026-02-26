歡迎回來

致肥飲食｜研究揭「這時段」吃晚餐易肥2倍，醫生推薦睡前食1種水果助眠
健康Tips

致肥飲食｜研究揭「這時段」吃晚餐易肥2倍，醫生推薦睡前食1種水果助眠

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人為追求健康和完美體態都會選擇減重，但原來吃飯時間也會影響胖瘦！有醫生引用研究指出，晚上「1時段」後才進食，不僅會令肥胖機率飆升2.1倍，更會觸發體內的發炎反應，形成惡性循環，令人更難抵擋高油高糖食物的誘惑。

 

研究：晚上9時後進食肥胖風險倍增

 

　　台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文，引述一項針對約400名8至12歲西班牙兒童的研究。該研究追蹤他們的吃飯時間，一組人在晚上9點前吃晚餐，另一組人則在晚上9時後才吃，吃的東西熱量都差不多。結果發現，晚上9時後才吃晚餐的一組人，其肥胖風險飆升2.1倍。此外，他們的體內發炎指標亦明顯上升，包括C-反應蛋白（CRP）多1.4倍，白血球介素（IL-6）更多了1.6倍。

 

　　蕭捷健解釋，大腦中的「下視丘」是掌管人體內分泌及生理時鐘。在正常情況下，到了晚上10時左右，下視丘便會發出信號，指示各個器官準備進入休眠狀態。若在此時突然進食，下視丘便會頓時緊張，即時啓動猶如「遇上草原獅子」般的「戰或逃」反應。

 

　　這機制會導致壓力荷爾蒙「皮質醇」急升，進而引發胰島素阻抗。為了應對這股「危機」，大腦會下令將攝取的脂肪全部囤積在腹部，如同為身體裝上「防彈衣」以作保護。與此同時，這個過程會造成慢性神經發炎，發炎的大腦更會反過來「騎劫」食慾中樞，令人對高油、高糖的食物產生難以抑制的渴求，最終攝取更多熱量，陷入肥胖的惡性循環。

 

睡前吃綠色奇異果有助改善睡眠

 

　　蕭捷健建議，若半夜覺得肚子餓，可嘗試忍耐一下，或選擇一些有助安眠且熱量較低的食物。他特別提到，研究顯示睡前1小時進食綠色奇異果，有助改善總睡眠時間、睡眠效率及減少夜間醒來次數。此外，無糖豆漿或一小杯希臘乳酪也是不錯的選擇，既能提供身體修復肌肉的原料，又能帶來飽足感，相對健康。

 

7大助眠食物

 

　　據《英國醫學期刊》曾刊登一項研究指出，蘋果含芳樟醇等芳香化合物，可經由嗅覺神經傳遞到大腦邊緣系統，有助大腦鎮靜神經，緩解心理壓力。

 

　　另外，據外國睡眠輔導機構Silent Night Therapy網站資料指出，除了蘋果外，還有其他6種助眠食物推薦給是失眠人士食用：

 

7大助眠食物

 

蘋果

● 蘋果富含天然褪黑激素

● 含有鎂及維他命B6

 

香蕉

● 富含鎂和鉀可以放鬆肌肉

● 色氨酸放鬆大腦神經

● 推薦將香蕉與牛奶或乳酪混合，製成冰沙睡前飲用。

 

車厘子

● 能夠提高體內褪黑激素

 

菠蘿

● 富含維他命C、鎂和纖維

● 有助提高體內褪黑色素

 

奇異果

● 富含維他命C和血清素，有助放鬆神經

 

● 富含維他命C和天然果糖

 

木瓜

● 含膽鹼助眠，另外富含鉀、葉酸以及維他命C、E。

 

資料來源：外國睡眠輔導機構Silent Night Therapy

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#養生#晚餐#肥胖#希臘乳酪#奇異果#蘋果#助眠食物#豆漿
