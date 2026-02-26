糖尿警號｜15個易被忽略的糖尿病症狀，醫生揭1部位最先出事

糖尿病是現代人常見的慢性病，但許多人在確診前，往往忽略身體早已發出的警號。有醫生指出，臨床上有15個「容易被忽略的症狀」，若符合多項，建議盡快就醫檢查空腹血糖與糖化血色素，避免病情進一步惡化。

外觀變化容易被忽略

台灣減重醫生陳威龍在其Facebook專頁發文，列出糖尿病常見的外觀徵兆，這些變化肉眼可見，卻常被誤認為「只是發福」或「年紀到了」。事實上與胰島素阻抗有密切關係：

1. 腰圍偏大：男性大於90厘米、女性大於80厘米

2. 明顯腹部肥胖：脂肪集中於腹部，形成「蘋果型身材」

3. 皮膚黑色棘皮暗沉：頸部、腋下等處皮膚變黑變粗

4. 體重不明起伏：近3至6個月內，體重異常上升或下降

腳部最先有症狀

糖尿病對下肢的影響往往最早出現，卻也最容易被忽略：

5. 腿部或小腿反覆麻、刺痛：感覺像踩在棉花上，是神經病變的典型表現

6. 足部乾燥、腳跟龜裂：腳汗變少，皮膚失去滋潤

7. 小傷口癒合變慢：超過7到10天仍未癒合，反映血液循環與免疫功能下降

8. 腳趾或腳背皮膚顏色變暗：偏紅或偏紫，顯示局部血流異常

9. 足部溫度明顯不一：一腳冷、一腳熱，代表血管或神經功能失調

10. 腳踝與小腿容易水腫：可能與心腎功能或循環有關

其他症狀容易混淆

除了外觀與下肢變化，還有一些日常症狀常被誤認為「太累」或「水喝太少」：

11. 常口渴、想喝飲料：身體試圖透過稀釋血液來降低血糖

12. 排尿次數變多，夜尿增加：腎臟努力排除多餘糖分，導致頻尿

13. 容易疲憊，下午精神下滑：細胞無法有效利用血糖，能量供應不足

14. 視力忽然模糊又變清楚：血糖波動影響眼球水晶體的折射率

15. 家族有糖尿病史：遺傳是最重要的風險因子之一

陳威龍總結強調，大眾毋須過度害怕，若符合以上多項症狀，建議盡快求醫檢查空腹血糖與糖化血色素。

轉載自晴報