傷腎飲食｜65歲男子日飲2碗「XX湯」致末期腎病變，醫生公開5大傷腎湯排行榜
健康Tips
養生Tips

傷腎飲食｜65歲男子日飲2碗「XX湯」致末期腎病變，醫生公開5大傷腎湯排行榜

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「飲湯養生」向來是不少港人的飲食習慣，但原來部分湯水隨時是「傷腎元兇」。有腎臟科醫生分享案例，一名65歲男子因跌倒骨裂，聽從「食骨補骨」說法，每日飲用2碗「1類湯」，結果兩周後出現下肢嚴重水腫及泡泡尿，更因胸悶不適緊急送院，證實腎功能急轉直下，由原本尚可的水平跌至末期腎病變，幾乎要洗腎。

 

男子日日飲大骨湯「補骨」 兩周後下肢水腫泡泡尿險洗腎

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文分享一宗個案，一名65歲男子本身身體壯健，僅有輕微血壓問題，惟一次意外跌倒導致骨裂後，妻子聽從「食骨補骨」說法，為其熬煮大骨湯，細火慢熬5、6個小時，每日早晚各一碗，期望有助為丈夫骨骼癒合。初時男子自覺精神轉好，惟兩星期後情況急轉直下，小腿腫脹如麵團，排尿量驟減，尿液表面更浮現泡沫久久不散。其後某天深夜，他突感胸悶及呼吸困難，需緊急送院。

 

　　經檢查後發現，男子血磷濃度飆升，血鉀亦處於危險邊緣，同時出現嚴重貧血及血鉛濃度異常升高。腎絲球過濾率（eGFR）更由3個月前的60，大幅下跌至僅14，確診為末期腎病變，險些要洗腎。經治療及即時停飲大骨湯，1個月後其腎功能雖回升至35，但已對腎臟造成不可逆轉的損害。

 

　　洪永祥指出，對於腎功能已有退化跡象的長者，長時間熬煮的大骨湯內的磷與重金屬是「腎臟大地雷」：「這湯不是補品，是腎臟毒素的濃縮液」。他解釋，當大骨在酸性環境或長時間燉煮下，骨頭中的鉛會大量釋出到湯水中。研究發現，大骨湯中的鉛含量可能是純水的數十倍。鉛具有高度腎毒性，會直接損傷腎小管。

 

5大傷腎湯品排行榜

 

　　洪永祥進一步解釋湯如何影響腎臟健康。他指出，腎臟就像是人體的「高級淨水器」，負責過濾血液中的代謝廢物，並維持電解質與水分的平衡。然而，當食材經過長時間熬煮，細胞壁破碎，細胞內的鉀、磷、蛋白質分解物（嘌呤）會大量釋放進水中。對於健康人士，腎臟尚能勉強排洩，但對於慢性腎衰竭腎友或長期大量飲用的人來說，這些物質在血液中堆積，會導致高血壓、腎小管損傷甚至尿毒症。

 

　　他列出常見的5款傷腎湯品，提醒市民特別是腎病高危一族應注意攝取量：

 

第5名：日式拉麵濃湯

根據世界衛生組織（WHO）建議，成人每日鈉攝取量不應超過2,400毫克。而一碗標準的日式拉麵，光是湯底的鈉含量就可能高達3,500至5,000毫克。

當大量的鈉進入血液，為了維持滲透壓，身體會被迫保留更多水分，導致血壓升高。長期高壓環境會導致腎小球動脈硬化，讓腎臟提早退休。

 

第4名：酸辣湯及羹湯

這類湯多以生粉水「打芡」，升糖指數高，容易令血糖急升，對糖尿病患者尤其不利。加上酸辣湯常含筍、豆腐等高草酸食材，濃縮後湯汁中的草酸會增加形成腎結石的風險，一旦造成輸尿管阻塞，可引致不可逆轉的腎功能損傷。

 

第3名：火鍋湯底

火鍋湯底被形容為「化學元素濃縮液」，尤其是當肉類、海鮮及蔬菜長時間烹煮後，磷酸鹽、鉀離子及添加劑會大量釋出。若再以湯底煮粥，更猶如將所有「毒素」一併吞下肚，加劇腎臟負擔。

 

第2名：長時間熬煮大骨湯

醫學研究顯示，哺乳動物（包括豬隻）體內約90%以上的重金屬鉛都儲存在骨骼中，經長時間或酸性環境熬煮後，鉛會溶入湯中，攝入後可損害腎小管。此外，骨骼中含有大量的磷，長時間熬煮會讓磷酸鹽溶於湯中。對於腎功能不全者，高磷血症（Hyperphosphatemia）會導致血管鈣化、腎性骨病變，並加速腎功能衰竭。根據《Journal of Renal Nutrition》相關研究也指出，肉類與骨頭湯是飲食中「隱性磷」的主要來源。

 

第1名：不明來源藥膳補湯

很多人覺得身體虛就要補，卻忽略了中藥材本質上也是植物，而植物中含有極高濃度的鉀離子。在健康狀態下，鉀能幫助心臟跳動；但腎功能受損時，鉀排不出體外，會造成高血鉀症，嚴重時甚至引發心臟驟停。醫生提醒，對於腎友來說，一碗完全不知來源的神秘草藥、中藥藥膳湯可能會導致洗腎。更可怕的是很多不名藥膳湯並非來自合格中醫師的建議，是傷腎大地雷。

洪永祥提醒，腎臟是一個非常沈默的器官，沒有神經分布，受損初期不易察覺。當感覺到累、腫、尿液泡多時，通常已經到了末期。民眾請在喝湯前，先想想對腎臟的影響，別讓「愛心補品」變成了腎臟「最後的負擔」。

 

腎病患者慎食5類高危食物

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，洗腎腎友要維持健康，飲食關鍵在於「限水、限磷、限鉀」。腎友日常飲食必須嚴格把關，避免攝取不利健康的食品，方能有效控制病情，提升生活品質。洪永祥列出以下5類食物，提醒腎友進入便利店購物時不要碰：

 

10大常見傷腎超加工食品

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

 

　　洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

 

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲品與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

 

5字口訣自測腎功能

 

　　台灣家庭醫學科醫生陳怡廷曾在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

 

　　透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

 

1.泡(泡泡尿)
‧腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

 

2.水(水腫)
‧腎臟無法排出多餘水分，導致弄肢或眼皮水腫。

 

3.高(高血壓)
‧體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

 

4.貧(貧血)
‧紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘。

 

5.倦(疲倦)
‧電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

 

8大高危險族群

 

　　另外，有8大高危人士要留意，容易患上慢性腎病：

 

糖尿病患者

高血壓患者

痛風患者

65歲以上長者

長期服用止痛藥者

有家族病史者

吸煙者

代謝症候群患者

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

