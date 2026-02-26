家居暗藏5大致癌物，1種無色無味易引致肺癌，醫生建議10招遠離環境致癌物

安坐家中都會有機會患癌？有醫生列出日常生活中5大致癌物，當中包括衣、食、住、行，連家中都可能暗藏致癌元兇，就連醫生自己都揚言「絕不會留在家中」！

日常生活中潛在5大致癌物

據《每日郵報》報道，美國加州血液腫瘤科醫生Dr. Amit Garg在其社群媒體分享以「絕不會留在家中的致癌物」為題，公開日常生活中潛在5大致癌物。

1. 焦黑烤肉

Dr. Amit Garg提醒喜歡吃烤肉人士，尤其是焦黑的部分，這種飲食習慣「可能增加胃癌與大腸癌風險」。當肉類在極度高溫下烹調，特別是在明火上燒烤時，可能會形成多環胺（HCAs）和多環性芳香化合物（PAHs）。根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）的資料，這些化合物在實驗室環境中可能造成DNA變化，進而提高癌症潛在風險。

故此，他建議烤肉時避免食用焦黑部分，烹煮過程中頻繁翻動肉類避免烤焦，同時亦盡量降低烹調溫度，減少產生致癌物。

2. 氡氣

氡氣（Radon）是一種無色、無味的放射性氣體，常透過地基裂縫滲入住宅，是導致肺癌的高風險因素。據世界衛生組織（WHO）資料，氡是繼吸煙後全球第二大肺癌成因。由於這種氣體完全無色無味，檢測是唯一能發現濃度過高的方法。專家建議在高風險地區進行住宅氡氣測試，確保室內濃度在安全範圍內。

3. 農藥嘉磷塞

家中與周圍常見的農藥化學品，也要保持謹慎。Dr. Amit Garg指出，全球廣泛使用的除草劑嘉磷塞（Glyphosate），已被證實與增加血癌風險有關。一些大型觀察性研究表明，職業性暴露於高濃度嘉磷塞中，可能增加罹患非何杰金淋巴瘤（一種血癌）的風險。國際癌症研究機構（IARC）已將嘉磷塞列為致癌物，不過其他監管機構認為，一般消費者在常規使用的情況下，不太可能構成重大危險。

4. 甲醛

室內環境方面，Dr. Amit Garg點名壓制木家具和某些紡織物，也可能因含有甲醛而構成風險。甲醛是已知致癌物，經常被用於製造膠合板和某些紡織品。長期接觸甲醛與鼻咽癌和某些白血病等有關。Dr. Amit Garg建議：

確保室內良好通風

選擇低排放認證產品

降低暴露風險

5. 刺激性清潔產品

Dr. Amit Garg建議，避免在家中使用刺激性強的清潔產品，因為它們會產生揮發性有機化合物（VOCs），增加白血病與膀胱癌風險。許多傳統清潔劑會釋放VOCs，造成室內空氣污染。他建議，可以使用較溫和的替代品，清潔時確保適當通風。

醫生公開健康零食清單惹熱議

除了提醒大家避開環境中的致癌物，Dr. Amit Garg也分享自己常吃的健康零食，包括：

乳酪與藍莓

無糖可樂

毛豆

爆谷

蘋果與花生醬

朱古力

甜椒與鷹嘴豆泥

香蕉與核桃

然而，他將無糖可樂列入清單引發爭議。據悉，無糖可樂含有人工甜味劑（如阿斯巴甜），這種代糖飲料一直有兩派說法。全球食品安全機構已為這些甜味劑設立每日可接受攝取量，多數健康機構認為，適當攝取不太可能顯著增加癌症風險。Dr. Amit Garg亦認為，只要適可而止都可以適量食用，「一罐無糖可樂是可以的，在正常攝取量下，被認為是安全的」。

6種常見致癌物

日常生活中不經意會接觸到不同毒物，日積月累在體內儲存，最終致癌。根據世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）長期研究指出，許多日常可見的物質已被正式列入「一級致癌物」。

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，整理出6種生活中常見的一級致癌物，雖然平日生活上無法完全避免接觸，但從飲食與生活習慣着手，確實能有效降低癌症風險。

1.黃麴毒素：毒性最強天然肝癌致癌物

李思賢指出，黃麴毒素主要來自受潮或變質的花生、粟米與堅果，是目前已知毒性最強的天然肝癌致癌物之一。如需存放應保持乾燥，平日亦避免食用發霉的食物，故此他亦表示自己平時不吃花生，降低接觸致癌物的風險。

2.苯：損害骨髓提高血癌風險

苯常見於香煙煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損害骨髓功能，大幅提高白血病與淋巴癌風險。他建議，平日應遠離吸煙環境與二手煙，亦避免長時間暴露於交通廢氣密集區；使用油漆、溶劑時，應確保空間通風。

3.甲醛：新裝潢隱形殺手

甲醛普遍存在於新裝潢家具、建材、黏著劑與煙品中，長期吸入恐導致鼻咽癌與白血病。現代人因居住空間密閉，暴露風險更高。他建議，裝潢後務必保持室內通風數周，且選購標示低甲醛的綠色建材產品，屋內亦可放置空氣清淨機輔助淨化室內空氣。

4.多環芳香烴：烤肉焦黑部位藏危機

這類致癌物常來自焦黑的烤肉、煙燻食品與交通廢氣，與肺癌、皮膚癌有密切關聯。李思賢特別提醒，高溫烹調產生的致癌物質不容忽視。他建議，減少食用煙燻、燒烤類食品，烹調時亦避免過度高溫而燒焦食材，烤肉時若出現焦黑部位應立即丟棄。

5.乙醛：酒精代謝產物的致癌風險

乙醛由酒精代謝與香煙煙霧產生，與口腔癌、食道癌高度相關。特別是「臉紅體質」族群，因乙醛代謝效率較慢，酒後更易累積致癌物。他建議，大眾應節制飲酒，避免暴飲，尤其是易臉紅體質者應特別注意酒精攝取；吸煙者建議戒煙，避免雙重致癌風險。

6.丙烯醯胺：高溫烹調的隱形危機

丙烯醯胺多出現在炸薯條、餅乾、咖啡與烤麵包中，經高溫油炸、烘焙過程產生，與腎癌與子宮內膜癌風險有關。他建議，減少攝取焦脆的油炸、烘焙食品，改採低溫烹調方式，如蒸、煮、滷；避免食用過度烘烤的麵包與餅乾。

李思賢強調，這些致癌物質雖然看不見、摸不着，卻實際存在於生活每一處。他鼓勵大眾可以透過日常小習慣的累積，逐步建立防癌生活模式，例如從今天起少吃一次焦黑的烤肉、少喝一杯酒等。

6類常見環境致癌物

台灣家醫科醫生李唐越曾指出，環境荷爾蒙可以透過空氣、水、食物及皮膚接觸等途徑進入與累積在人體內，進而危害健康。生活中常見環境致癌物有以下6類，應盡量避免。

1. 溴化阻燃劑（BFRs）：家具、衣物防火塗料恐影響發育

溴化阻燃劑（BFRs）廣泛用於床墊、沙發、窗簾及電子產品外殼，以提高防火性能。李唐越表示，BFRs中的「多溴二苯醚」具有高脂溶性，化學結構類似甲狀腺素，可能干擾胎兒及青少年成長。環保署毒管處過去公告指出，此類物質不易分解，長期接觸恐導致內分泌失調。

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）：不沾鍋、食品包裝藏危機

PFAs因防水、防油特性，常見於不沾鍋（如鐵氟龍塗層）、烤箱紙、爆米花袋及速食包裝。李唐越警告，PFAs半衰期長達4至5年，易在人體累積，且研究顯示可透過胎盤傳給胎兒，可能影響免疫系統。美國環保署（EPA）已將部分PFAs列為「可能致癌物」，建議民眾避免高溫烹調不沾鍋，減少使用一次性防水包裝。

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）：化妝品、食品防腐劑恐擾亂激素

Paraben是常見的防腐劑，用於化妝品、保養品及加工食品。李唐越解釋，此物質可能模仿雌激素作用，過量接觸恐增加乳腺癌風險。歐盟已限制部分Paraben用於兒童尿布，建議消費者選購時留意成分標示，優先選擇「Paraben-free」產品。

4. 雙酚A（BPA）：罐頭、收據熱感紙是主要來源

BPA多用於罐頭內襯、塑膠容器及超商收據熱感紙。李唐越指出，BPA會模仿雌激素，可能導致兒童性早熟、成人不孕。衛福部已禁止嬰幼兒奶瓶使用BPA，建議民眾避免加熱塑膠餐具，並減少觸摸熱感紙後直接取食。

5. 塑化劑（Phthalates）：PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中

塑化劑賦予塑膠柔軟性，常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水。李唐越強調，塑化劑未與塑膠牢固結合，會逐漸釋放到空氣中，經呼吸或皮膚吸收，可能影響男性生殖功能。研究顯示，孕婦暴露於高濃度塑化劑環境，恐導致胎兒生殖器發育異常。

6. 戴奧辛（Dioxin）：燃燒廢塑膠產生，列「人類一級致癌物」

戴奧辛主要來自垃圾焚燒、工業排放，會附著於空氣微粒或沉積於土壤、水源。李唐越警告，戴奧辛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，長期暴露可能損害免疫、神經系統，並導致畸胎。建議民眾遠離露天燃燒廢棄物，食用肉類、魚類時去除脂肪（戴奧辛易累積於動物脂肪）。

長期接觸恐增致癌危機

這些生活環境中的毒素會透過經常接觸或吸入，累積在體內且不容易被排除，長期會誘發癌症。李唐越續指，這些環境荷爾蒙只需要極少量就能夠影響身體技能。它們能夠偽裝成女性體內的雌激素，產生致癌性代謝物。以下綜合一些可能誘發的隱患，包括男女頭號癌症殺手：

女性：乳癌、子宮內膜異常增生

男性：前列腺癌、睪丸癌、不正常性發育、降低生殖力、腦下垂體及甲狀腺功能異常等

其他：大腦神經內分泌障礙、脂肪肝、甲狀腺功能不全、脂肪堆積、代謝紊亂

10招遠離環境致癌物

如何避免生活中的環境荷爾蒙？李唐越建議，從日常用品和食物入手減少攝入環境荷爾蒙，當中包括一些使用習慣和飲食器皿，例如不少人會習慣直接不洗穿上新衣，或是貪方便快捷經常吃外賣或加工食品，營養不均衡之餘，亦會導致肥胖，從而增加患上癌症的機會。

1. 使用玻璃產品代替塑料製品

2. 不要用塑膠製品裝熱食或微波

3. 若非用不可，選擇1、2或5標籤的塑膠製品

4. 減少罐頭食品和加工品

5. 補充維他命A、B、C、E、GSH穀胱甘肽

6. 多喝水，多吃綠葉蔬菜、十字花科

7. 少吃肥肉或在做飯時把油脂瀝乾

8. 保持室內空氣清新

9. 勤洗手、減少皮膚接觸

10. 慎選塗抹擦洗的產品，新衣服過水再穿