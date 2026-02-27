歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

北水勁撐港股 令港股走出方向？
江華大仔校門外求婚成功，與鄧萃雯譜婚外情出醜「回家」補鑊變乖...
影視娛樂 娛樂

江華大仔校門外求婚成功，與鄧萃雯譜婚外情出醜「回家」補鑊變乖...
裸睡原來可以燃脂？溫度幾多先適合裸睡？女性裸睡助減少念珠菌滋...
Sex & Love 男男女女‧「嘉」點情趣

裸睡原來可以燃脂？溫度幾多先適合裸睡？女性裸睡助減少念珠菌滋...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人保養｜66歲鍾楚紅睇《夜王》 素顏曝光，鼻大撞樣成龍
健康Tips

名人保養｜66歲鍾楚紅睇《夜王》 素顏曝光，鼻大撞樣成龍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年66歲的鍾楚紅（紅姑）雖然已息影多年，但一直是不少觀眾心目中的女神。近日富商「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）在社交平台分享，與鍾楚紅及大女兒劉秀樺的合照，三人更一同入場支持好友鄭秀文的賀歲片《夜王》。這張近乎零修圖的相片，令鍾楚紅真實狀態曝光，隨即引起網民熱議。

 

甘比曬合照意外曝光鍾楚紅零濾鏡狀態

 

　　從甘比在社交平台分享的合照可見，鍾楚紅只化了淡妝，以一頭清爽短髮示人，手持戲票對鏡頭展露燦爛笑容。雖然眼角的魚尾紋清晰可見，但氣色紅潤、神采飛揚，那份從容自然的優雅氣質，絲毫不減當年風采。

 

　　然而，真實面貌曝光後亦引發網民對其容貌的兩極討論。有網民驚訝指：「以前都唔覺得紅姑個鼻那麽大的」，甚至有人指其鼻形與成龍相比，認為有幾分相似。亦有網民留言問甘比為何不為鍾楚紅美顏修圖，認為應為這位「一代女神」維持完美形象，「可是怎麽不幫紅姑美顏一下再發圖，她畢竟也是很多人心目中的女神」。

 

　　此說法隨即引來大批網民反駁，紛紛力撐鍾楚紅的自然狀態：「這樣也挺好啊，看得出是美女，能看到真實的樣子更難得。」、「美顏反而很假，美女不需要濾鏡來讓大家看見她的美」、「紅姑不需要美顏，要有自信」。大部分網民都讚賞紅姑坦然接受歲月痕跡的態度，認為這份真實感，比起千篇一律的修圖美顏，更顯珍貴。

 

明星保養｜66歲鍾楚紅孖甘比睇《夜王》 零濾鏡真實狀態曝光 被網民指撞樣成龍：點解唔P圖？

鍾楚紅（紅姑）是8、90年代女神。（資料庫圖片）

 

坦然接受衰老堅拒醫美
 

　　鍾楚紅曾參選1979年香港小姐，亦演出過無數經典電影，更先後憑《男與女》和《秋天的童話》兩度獲得亞太影后殊榮。她於1991年與廣告界才子朱家鼎結婚，隨後開始淡出，至1994年息影。如今的紅姑雖然不再拍戲，但間中會出席公開活動，也會更新社交平台分享近況；多年來作風低調的她崇尚健康生活，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊、享受人生。

 

　　對於衰老，鍾楚紅就曾表示，自己一輩子絕不接受任何醫美去維持美貌，因為「人總是要老的。」而她亦經常以素顏示人，用最真實的樣子面對衰老瑕疵，接受自己優雅地老去。

 

明星保養｜66歲鍾楚紅孖甘比睇《夜王》 零濾鏡真實狀態曝光 被網民指撞樣成龍：點解唔P圖？

甘比（中）分享與鍾楚紅（右）及大女兒劉秀樺（左）的合照，3人一齊入場欣賞賀歲片《夜王》。（IG圖片）

 

       人美心善的鍾楚紅熱愛大自然，經常行山，更懂得愛護地球，她十分關注地球污染問題。更不遺餘力身體力行支持環保。數年前她參觀香港首間紙包飲品盒回收漿廠及教育中心的喵坊（Mil Mill)，認真了解廢紙回收知識，幫手教育下一代，更概嘆政府在環保方面步伐緩慢。

 

明星保養｜66歲鍾楚紅孖甘比睇《夜王》 零濾鏡真實狀態曝光 被網民指撞樣成龍：點解唔P圖？

鍾楚紅不時透過社交平台更新近況。（圖片取自微博）

 

 

 

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#鍾楚紅#鄭秀文#成龍#網絡熱話#演員#賀歲片#陳凱韻
Add a comment ...Add a comment ...
袁惟仁病逝｜57歲知名音樂人長期臥床7年，意外後變成植物人　
更多健康解「迷」文章
袁惟仁病逝｜57歲知名音樂人長期臥床7年，意外後變成植物人　
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處