名人保養｜66歲鍾楚紅睇《夜王》 素顏曝光，鼻大撞樣成龍

現年66歲的鍾楚紅（紅姑）雖然已息影多年，但一直是不少觀眾心目中的女神。近日富商「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）在社交平台分享，與鍾楚紅及大女兒劉秀樺的合照，三人更一同入場支持好友鄭秀文的賀歲片《夜王》。這張近乎零修圖的相片，令鍾楚紅真實狀態曝光，隨即引起網民熱議。

甘比曬合照意外曝光鍾楚紅零濾鏡狀態

從甘比在社交平台分享的合照可見，鍾楚紅只化了淡妝，以一頭清爽短髮示人，手持戲票對鏡頭展露燦爛笑容。雖然眼角的魚尾紋清晰可見，但氣色紅潤、神采飛揚，那份從容自然的優雅氣質，絲毫不減當年風采。

然而，真實面貌曝光後亦引發網民對其容貌的兩極討論。有網民驚訝指：「以前都唔覺得紅姑個鼻那麽大的」，甚至有人指其鼻形與成龍相比，認為有幾分相似。亦有網民留言問甘比為何不為鍾楚紅美顏修圖，認為應為這位「一代女神」維持完美形象，「可是怎麽不幫紅姑美顏一下再發圖，她畢竟也是很多人心目中的女神」。

此說法隨即引來大批網民反駁，紛紛力撐鍾楚紅的自然狀態：「這樣也挺好啊，看得出是美女，能看到真實的樣子更難得。」、「美顏反而很假，美女不需要濾鏡來讓大家看見她的美」、「紅姑不需要美顏，要有自信」。大部分網民都讚賞紅姑坦然接受歲月痕跡的態度，認為這份真實感，比起千篇一律的修圖美顏，更顯珍貴。

鍾楚紅（紅姑）是8、90年代女神。（資料庫圖片）

坦然接受衰老堅拒醫美



鍾楚紅曾參選1979年香港小姐，亦演出過無數經典電影，更先後憑《男與女》和《秋天的童話》兩度獲得亞太影后殊榮。她於1991年與廣告界才子朱家鼎結婚，隨後開始淡出，至1994年息影。如今的紅姑雖然不再拍戲，但間中會出席公開活動，也會更新社交平台分享近況；多年來作風低調的她崇尚健康生活，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊、享受人生。

對於衰老，鍾楚紅就曾表示，自己一輩子絕不接受任何醫美去維持美貌，因為「人總是要老的。」而她亦經常以素顏示人，用最真實的樣子面對衰老瑕疵，接受自己優雅地老去。

甘比（中）分享與鍾楚紅（右）及大女兒劉秀樺（左）的合照，3人一齊入場欣賞賀歲片《夜王》。（IG圖片）

人美心善的鍾楚紅熱愛大自然，經常行山，更懂得愛護地球，她十分關注地球污染問題。更不遺餘力身體力行支持環保。數年前她參觀香港首間紙包飲品盒回收漿廠及教育中心的喵坊（Mil Mill)，認真了解廢紙回收知識，幫手教育下一代，更概嘆政府在環保方面步伐緩慢。

鍾楚紅不時透過社交平台更新近況。（圖片取自微博）

轉載自晴報