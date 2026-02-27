家事百科｜回南天牆身發霉恐加劇濕疹哮喘，K Kwong教你用1物低成本除霉

本港一連7日濕度高達95%，回南天潮濕牆壁出水，好易生霉菌。化學博士K Kwong提醒，牆身出現黑點應立即處理，否則長時間可導致敏感加劇、更有損器官功能；又教大家用1好物低成本DIY輕鬆去霉。

霉菌孢子可加劇濕疹哮喘 長期吸入損器官功能

香港已踏入春季濕度極高，不少市民家中牆身、天花出水，這些情況最容易催生霉菌，化學博士K Kwong在Facebook專頁發文指出，牆生霉菌是常見的室內微生物，在香港這種季節性的潮濕天氣下容易滋生霉菌，尤其是在潮濕、溫暖的環境，如廁所浴室、廚房、無窗的房間等。他解釋，霉菌孢子會在空氣中漂浮，一旦接觸到水就會生長。初期的霉菌呈灰色，待菌絲長大後會變成黑色。除了視覺上會看到黑色霉點外，霉菌會引起呼吸道過敏，長期吸入對身體各器官及免疫系統有影響，包括：

● 過敏反應：如鼻敏感、咳嗽、打噴嚏、鼻塞、喉嚨痕等；亦會導致皮膚敏感、加劇濕疹等。

● 呼吸道感染：孢子可以進入呼吸道並引起感染，免疫力較弱人士、老人家、小朋友屬高危群組。

● 哮喘病人症狀惡化：本身患有哮喘人士吸入孢子，可導致哮喘症狀惡化

● 霉菌毒素：霉菌產生的代謝物是有毒，長期吸入有可能導致免疫功能、神經系統、器官功能障礙

K Kwong提醒，家中一旦發現牆身長霉，應立即清潔，防止霉菌擴散。

霉菌天敵：漂白水

至於解決方法，K Kwong表示「好簡單！」，一發現有霉菌，立即用1：49漂白水抹；不要等孢子深入牆壁才打理。

K Kwong解釋，霉菌的蛋白質一接觸到漂白水或彩漂水，便會立即被破壞，而黑色菌絲也會被漂白水氧化變成淡色。抹的時候要戴口罩及保持通風；如果嫌漂白水味太濃，可以用彩漂水代替，一匙羹開大約500ml即可。如果清潔後仍感到皮膚痕癢或出現鼻敏感，建議使用配備HEPA濾芯的空氣清新機，以改善空氣質素。

拆解除霉誤區：噴酒精有效？假天花用漂白水腐蝕金屬

不少網民在帖文下請教博士，提出家居除霉常見迷思，包括「牆紙/假天花可否用漂白水抹？」、「噴酒精可否除霉？」等。以下綜合博士親自回覆留言解惑：

1.如果牆壁已鋪上牆紙，是否仍可使用漂白水清理？

答：最好使用彩漂水擦拭牆紙，以免漂白水會導致牆紙甩色。

2.近日持續潮濕，可否待濕度回落方處理比較好？

答：除霉應從速，「越（愈）遲整越（愈）唔着數」。

3.網傳霉菌不可以接觸水，噴灑酒精或用過碳酸鈉有沒有成效？

答：酒精能殺菌但沒有漂白功效。過碳酸鈉是可以除霉，但成效不及漂白水或彩漂水。

4.紫外線消毒燈可否抑制霉菌生長？

答：不建議，成效太慢，照射過多反而會致癌。

5.浴室假天花亦見有發霉情況，可否用漂白水擦拭？

答：假天花是不可以用漂白水擦拭，只能用清水多抹幾次。

資料來源：化學博士 KKwong

K Kwong博士特別提醒，用漂白水清潔後毋須再過水，而酒精並不能取代漂白水的殺菌作用！

另外，家中若使用假天花，用漂白水應視物料而定。如果是金屬表面，則不宜用漂白水，以免造成腐蝕。最安全的做法是用清水擦拭。

《LDK》實測7款除霉劑除霉力

除了用漂白水除霉，不少人都會用除霉劑處理頑固霉菌，到底那一款比較有效？日本權威無廣告評測雜誌《LDK》就比較了市面7款熱門的除霉劑，發現有3款除霉劑奪A級表現最佳。名單如下（評級由低至高排列）：

C級：Kaneyo 去霉泡沫噴霧

方便度：X

泡沫流動：C

清潔力：B

總評：C

• 泡沫稀，易流動

• 泡沫噴灑不平均，難以使用



C級：TOPVALU 去霉用洗滌劑

方便度：C

泡沫流動：C

清潔力：B

總評：C

• 有點難以使用



B級：西友 All in one除霉菌

方便度：A

泡沫流動：C

清潔力：C

總評：B

• 每次噴出的泡沫少

• 泡沫有點稀



B級：SC Johnson防霉劑

方便度：A

泡沫流動：C

清潔力：A

總評：B

• 泡沫有點稀

• 使用尚算方便



A級：日本LEC 黑霉君強力除霉泡泡噴劑

方便度：A

泡沫流動：A

清潔力：B

總評：A

• 泡沫細膩，不易流動

• 容易使用，噴灑範圍大



A級：花王 浴室萬潔靈除霉漂潔泡沫噴裝

方便度：A

泡沫流動：B

清潔力：A+

總評：A

• 清潔力比第1名佳，但每一下噴灑較弱



A級：花王 萬潔靈廚房漂潔泡沫噴裝

方便度：A

泡沫流動：A

清潔力：A

總評：A

• 易於使用

• 在大範圍噴灑泡沫

• 泡沫不會隨意流動，可保持在污點上，更易清潔。

使用除霉劑正確方法：

1. 將除霉劑噴在有霉菌的位置，然後用紙巾覆蓋。

2. 在紙巾上再次噴除霉劑，使其緊密貼合

3. 用保鮮紙蓋著紙巾，放置20分鐘。最後用熱水沖洗。

4. 如膠邊有破損，最多只可放置10分鐘。否則除霉劑可至變色或進一步受損。