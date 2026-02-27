歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
07
三月
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團 沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
展覽 親子活動
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
推介度：
07/03/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
家事百科｜回南天牆身發霉恐加劇濕疹哮喘，K Kwong教你用1物低成本除霉
健康Tips
哮喘
濕疹

家事百科｜回南天牆身發霉恐加劇濕疹哮喘，K Kwong教你用1物低成本除霉

健康解「迷」
健康解「迷」

　　本港一連7日濕度高達95%，回南天潮濕牆壁出水，好易生霉菌。化學博士K Kwong提醒，牆身出現黑點應立即處理，否則長時間可導致敏感加劇、更有損器官功能；又教大家用1好物低成本DIY輕鬆去霉。

 

霉菌孢子可加劇濕疹哮喘 長期吸入損器官功能

 

　　香港已踏入春季濕度極高，不少市民家中牆身、天花出水，這些情況最容易催生霉菌，化學博士K Kwong在Facebook專頁發文指出，牆生霉菌是常見的室內微生物，在香港這種季節性的潮濕天氣下容易滋生霉菌，尤其是在潮濕、溫暖的環境，如廁所浴室、廚房、無窗的房間等。他解釋，霉菌孢子會在空氣中漂浮，一旦接觸到水就會生長。初期的霉菌呈灰色，待菌絲長大後會變成黑色。除了視覺上會看到黑色霉點外，霉菌會引起呼吸道過敏，長期吸入對身體各器官及免疫系統有影響，包括：

 

● 過敏反應：如鼻敏感、咳嗽、打噴嚏、鼻塞、喉嚨痕等；亦會導致皮膚敏感、加劇濕疹等。

● 呼吸道感染：孢子可以進入呼吸道並引起感染，免疫力較弱人士、老人家、小朋友屬高危群組。

● 哮喘病人症狀惡化：本身患有哮喘人士吸入孢子，可導致哮喘症狀惡化

● 霉菌毒素：霉菌產生的代謝物是有毒，長期吸入有可能導致免疫功能、神經系統、器官功能障礙

 

　　K Kwong提醒，家中一旦發現牆身長霉，應立即清潔，防止霉菌擴散。

 

霉菌天敵：漂白水

 

　　至於解決方法，K Kwong表示「好簡單！」，一發現有霉菌，立即用1：49漂白水抹；不要等孢子深入牆壁才打理。

 

　　K Kwong解釋，霉菌的蛋白質一接觸到漂白水或彩漂水，便會立即被破壞，而黑色菌絲也會被漂白水氧化變成淡色。抹的時候要戴口罩及保持通風；如果嫌漂白水味太濃，可以用彩漂水代替，一匙羹開大約500ml即可。如果清潔後仍感到皮膚痕癢或出現鼻敏感，建議使用配備HEPA濾芯的空氣清新機，以改善空氣質素。

 

家居除霉︱回南天牆身發霉易加劇濕疹　K Kwong教用1物低成本除霉：噴酒精無用！假天花忌用漂白水

K Kwong提醒，家中一旦發現牆身長霉，應立即清潔，防止霉菌擴散。（圖源：Facebook）

 

拆解除霉誤區：噴酒精有效？假天花用漂白水腐蝕金屬

 

　　不少網民在帖文下請教博士，提出家居除霉常見迷思，包括「牆紙/假天花可否用漂白水抹？」、「噴酒精可否除霉？」等。以下綜合博士親自回覆留言解惑：

 

 

1.如果牆壁已鋪上牆紙，是否仍可使用漂白水清理？

答：最好使用彩漂水擦拭牆紙，以免漂白水會導致牆紙甩色。

 

2.近日持續潮濕，可否待濕度回落方處理比較好？

答：除霉應從速，「越（愈）遲整越（愈）唔着數」。

 

3.網傳霉菌不可以接觸水，噴灑酒精或用過碳酸鈉有沒有成效？

答：酒精能殺菌但沒有漂白功效。過碳酸鈉是可以除霉，但成效不及漂白水或彩漂水。

 

4.紫外線消毒燈可否抑制霉菌生長？

答：不建議，成效太慢，照射過多反而會致癌。

 

5.浴室假天花亦見有發霉情況，可否用漂白水擦拭？

答：假天花是不可以用漂白水擦拭，只能用清水多抹幾次。

 

資料來源：化學博士 KKwong

 

　　K Kwong博士特別提醒，用漂白水清潔後毋須再過水，而酒精並不能取代漂白水的殺菌作用！

 

　　另外，家中若使用假天花，用漂白水應視物料而定。如果是金屬表面，則不宜用漂白水，以免造成腐蝕。最安全的做法是用清水擦拭

 

《LDK》實測7款除霉劑除霉力

 

　　除了用漂白水除霉，不少人都會用除霉劑處理頑固霉菌，到底那一款比較有效？日本權威無廣告評測雜誌《LDK》就比較了市面7款熱門的除霉劑，發現有3款除霉劑奪A級表現最佳。名單如下（評級由低至高排列）：

 

《LDK》實測7款除霉劑除霉力                

 

C級：Kaneyo 去霉泡沫噴霧                

方便度：X                

泡沫流動：C                

清潔力：B                

總評：C                

• 泡沫稀，易流動                

• 泡沫噴灑不平均，難以使用                
                

C級：TOPVALU 去霉用洗滌劑                

方便度：C                

泡沫流動：C                

清潔力：B                

總評：C                

• 有點難以使用                
                

B級：西友 All in one除霉菌                

方便度：A                

泡沫流動：C                

清潔力：C                

總評：B                

• 每次噴出的泡沫少                

• 泡沫有點稀                
                

B級：SC Johnson防霉劑                

方便度：A                

泡沫流動：C                

清潔力：A                

總評：B                

• 泡沫有點稀                

• 使用尚算方便                
                

A級：日本LEC 黑霉君強力除霉泡泡噴劑                

方便度：A                

泡沫流動：A                

清潔力：B                

總評：A                

• 泡沫細膩，不易流動                

• 容易使用，噴灑範圍大                
                

A級：花王 浴室萬潔靈除霉漂潔泡沫噴裝                

方便度：A                           

泡沫流動：B                

清潔力：A+                

總評：A                

• 清潔力比第1名佳，但每一下噴灑較弱                
                

A級：花王 萬潔靈廚房漂潔泡沫噴裝                

方便度：A                

泡沫流動：A                

清潔力：A                

總評：A                

• 易於使用                

• 在大範圍噴灑泡沫                

• 泡沫不會隨意流動，可保持在污點上，更易清潔。                

 

　　使用除霉劑正確方法：

 

　　1. 將除霉劑噴在有霉菌的位置，然後用紙巾覆蓋。

　　2. 在紙巾上再次噴除霉劑，使其緊密貼合

　　3. 用保鮮紙蓋著紙巾，放置20分鐘。最後用熱水沖洗。

　　4. 如膠邊有破損，最多只可放置10分鐘。否則除霉劑可至變色或進一步受損。

 

 

 

Tags:#霉菌#過敏#消委會#網絡熱話#食用安全#哮喘#濕疹#咳嗽#皮膚痕癢
Add a comment ...Add a comment ...
食物中毒｜一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食物
更多健康解「迷」文章
食物中毒｜一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食物
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處