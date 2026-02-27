歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人保養｜58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音
健康Tips

名人保養｜58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年58歲的資深演員馬蹄露，外型獨特，並非走玉女、花瓶路線，又經常被派演醜角，因此曾被冠以「香港第一醜女」的稱號。馬蹄露近年工作重心轉往內地，不時分享唱歌及生活片段。她近日在社交平台上傳一段賀年影片，片中其外貌現驚人變化，有人甚至指她「面目全非」，更懷疑她過度醫美。

 

馬蹄露下巴驚現大變化？

 

　　馬蹄露近年轉戰內地市場，拍劇及電影工作大減，將重心放在抖音、商演及帶貨活動上，不時透過直播或短片與粉絲互動，過往曾因開啟過重美顏濾鏡，而被誤認為是資深女星邵音音。近日，她在抖音上傳新影片，片中身穿白色T恤，戴上太陽帽，於尖沙嘴柏麗大道向網民拜年。然而，片段中的她面形與昔日截然不同，過往標誌性的尖下巴消失，換上一張極度飽滿的闊面，下巴變得異常圓潤及平坦，猶如換了另一個人。

 

　　對於其外貌再度「進化」，有網民認為今次不似美顏濾鏡效果，反而更像剛完成醫美後的腫脹狀態，擔心她醫美過度。

 

驚人變化｜面目全非疑醫美過度？ 58歲前TVB「御用醜女」下巴再進化被指撞樣邵音音

馬蹄露於1996年經曾志偉引薦加入TVB。（網上圖片）

 

 

馬蹄露自爆過年前意外受傷
 

　　此外，馬蹄露在片中亦透露了自己最新的健康狀況。原本自拍的她，將鏡頭轉向雙腳，可見其右腳被厚厚的紗布和固定器包裹着，步行時更一瘸一拐，狀甚痛苦。她表示：「過年之前，我的腳趾斷了。」她在片末亦不忘叮囑大家要注意身體，同時以「跛腳趾不應逛」為由，匆匆結束拍攝。影片曝光後，隨即引起不少網民關注，並紛紛留言祝她早日康復。

 

驚人變化｜面目全非疑醫美過度？ 58歲前TVB「御用醜女」下巴再進化被指撞樣邵音音

 

       馬蹄露自1996年起，經曾志偉引薦加入TVB。在情景喜劇《真情》中飾演刁蠻大小姐「May May」，潑辣形象深入人心，她更因此於1997年的《萬千星輝賀台慶》中憑此角色獲得「最厭惡角色演繹大獎」，至今仍是唯一的得主，因之後就再沒頒發此獎。馬蹄露經常飾演醜角或八婆角色，超卓的演技獲得不少好評。

 

驚人變化｜面目全非疑醫美過度？ 58歲前TVB「御用醜女」下巴再進化被指撞樣邵音音

馬蹄露曾在抖音上戴影片，外貌變化嚇倒一眾網民。（影片截圖）

 

 

 

 

　　

Tags:#娛樂#香港娛樂#TVB#馬蹄露#整形手術#社交媒體#名人#真情
Add a comment ...Add a comment ...
名人猝死｜29歲百萬女網紅驚傳猝死，曾患抑鬱與梅毒，家屬證實死訊揭死因
更多健康解「迷」文章
名人猝死｜29歲百萬女網紅驚傳猝死，曾患抑鬱與梅毒，家屬證實死訊揭死因
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處