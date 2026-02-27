名人保養｜58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音

現年58歲的資深演員馬蹄露，外型獨特，並非走玉女、花瓶路線，又經常被派演醜角，因此曾被冠以「香港第一醜女」的稱號。馬蹄露近年工作重心轉往內地，不時分享唱歌及生活片段。她近日在社交平台上傳一段賀年影片，片中其外貌現驚人變化，有人甚至指她「面目全非」，更懷疑她過度醫美。

馬蹄露下巴驚現大變化？

馬蹄露近年轉戰內地市場，拍劇及電影工作大減，將重心放在抖音、商演及帶貨活動上，不時透過直播或短片與粉絲互動，過往曾因開啟過重美顏濾鏡，而被誤認為是資深女星邵音音。近日，她在抖音上傳新影片，片中身穿白色T恤，戴上太陽帽，於尖沙嘴柏麗大道向網民拜年。然而，片段中的她面形與昔日截然不同，過往標誌性的尖下巴消失，換上一張極度飽滿的闊面，下巴變得異常圓潤及平坦，猶如換了另一個人。

對於其外貌再度「進化」，有網民認為今次不似美顏濾鏡效果，反而更像剛完成醫美後的腫脹狀態，擔心她醫美過度。

馬蹄露於1996年經曾志偉引薦加入TVB。（網上圖片）

馬蹄露自爆過年前意外受傷



此外，馬蹄露在片中亦透露了自己最新的健康狀況。原本自拍的她，將鏡頭轉向雙腳，可見其右腳被厚厚的紗布和固定器包裹着，步行時更一瘸一拐，狀甚痛苦。她表示：「過年之前，我的腳趾斷了。」她在片末亦不忘叮囑大家要注意身體，同時以「跛腳趾不應逛」為由，匆匆結束拍攝。影片曝光後，隨即引起不少網民關注，並紛紛留言祝她早日康復。

馬蹄露自1996年起，經曾志偉引薦加入TVB。在情景喜劇《真情》中飾演刁蠻大小姐「May May」，潑辣形象深入人心，她更因此於1997年的《萬千星輝賀台慶》中憑此角色獲得「最厭惡角色演繹大獎」，至今仍是唯一的得主，因之後就再沒頒發此獎。馬蹄露經常飾演醜角或八婆角色，超卓的演技獲得不少好評。

馬蹄露曾在抖音上戴影片，外貌變化嚇倒一眾網民。（影片截圖）