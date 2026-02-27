歡迎回來

食物安全警示｜男子長期食同一種魚重金屬超標6倍險洗腎，醫生指恐增致癌及腎衰竭風險
健康Tips
食物安全

食物安全警示｜男子長期食同一種魚重金屬超標6倍險洗腎，醫生指恐增致癌及腎衰竭風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人都認為吃魚有益健康，但過量同樣會損害健康。台灣一名愛釣魚的男子，每天都會吃魚，但這個飲食習慣卻導致他險些洗腎。有醫生提醒，經常食用這種魚等同慢性中毒，不但會影響肝腎功能，甚至會增加致癌風險。

 

日日食深海魚險洗腎

 

　　台灣腎臟科醫生林軒任邀請台中榮總臨床毒物科主任鍾牧圻在YouTube Podcast上分享病例，鍾牧圻指曾遇過一名60多歲男子愛出海釣魚，而每天的漁獲都會成為餐桌上的美食，每日如是。結果他在健康檢查中，意外發現自己的腎功能下降，令他相當不解。在排除其他常見病因後，鍾牧圻為他進行重金屬檢查，結果發現患者的尿液砷含量超標將近6倍。經詢問病史、生活習慣後，才發現男子長期食用深海魚，正因為深海魚中含有大量的砷，才會導致砷中毒。在停止大量食用海魚並接受治療後，患者的腎功能亦恢復正常。

 

砷等同砒霜 主要來源自深海魚和海產

 

　　鍾牧圻解釋，砷就是俗稱的砒霜，在古裝劇中常被用作毒殺他人的工具。日常生活中，砷可以透過多種途徑進入我們身體：

 

  • 受污染的地下水或農作物
  • 深海魚類與貝類
  • 來源不明的保健食品
  • 工業暴露

 

　　在食物鏈中，砷會從小魚累積到大魚，特別是深海魚類和甲殼類、貝類等，更容易累積較高濃度的砷。某些藻類和中草藥，可能在生長或製作過程中吸收或混入重金屬，若未經過嚴格檢驗，長期服用可能導致砷或其他重金屬超標。從事半導體等特定工業的人員，也可能因工作環境而接觸到砷。

 

急性與慢性砷中毒症狀大不同　手指1症狀恐慢性中毒

 

　　鍾牧圻指出，大多數人不太可能因飲食而導致急性砷中毒，除非是攝入高濃度的提煉物。急性中毒的症狀通常包括嚴重的腹瀉、心律不整和昏迷等。但慢性砷中毒往往沒有立即明顯的症狀，但長期下來會嚴重損害健康：

 

  • 不明原因的腎功能下降或肝臟發炎
  • 增加肝癌、肺癌、膀胱癌、皮膚癌等風險
  • 手腳麻木、四肢無力
  • 指甲上出現橫向的白色線條（米氏線）等神經與皮膚症狀

 

3類人高危 需要時可考慮做篩檢

 

　　林軒任表示，以下3類人屬高風險砷中毒人士，可考慮進行重金屬篩檢：

 

  • 不明原因出現慢性疾病症狀的人：如腎功能無故變差、高血壓、糖尿病控制不佳，或有其他不明原因的疲勞、神經麻木等
  • 長期大量食用深海魚類、貝類或甲殼類的人
  • 長期使用來路不明的保健食品或中草藥的人，尤其是未經台灣官方認證、從國外平行輸入的產品

 

3招預防砷中毒

 

　　若篩檢發現重金屬超標，首先應檢視並調整生活習慣，這通常比藥物治療更有效。林軒任也提醒，多吃富含維他命A、C、E等抗氧化物的蔬果，有助於身體排毒。要預防砷中毒，最簡單的方式就是均衡飲食，並讓飲食多樣化，避免長期大量食用單一食物。

 

4大常見重金屬 可引致神經病變

 

　　台灣神經外科醫生謝炳賢曾在其Facebook專頁發文，指出重金屬污染其實充斥在日常生活中；有研究顯示，高達87%的人體內都有不同程度的重金屬殘留，而這些物質對神經系統的影響尤為嚴重。他在文中列出4大常見重金屬，並逐一拆解它們可對人體造成的傷害。

 

1. 鉛

可取代鈣離子進入神經細胞，從而干擾神經訊號傳導
低劑量接觸同樣有機會導致兒童注意力不集中、學習困難和行為問題
成人若出現慢性鉛中毒，則可能引發周邊神經病變
 

2. 汞(水銀)

能直接穿透血腦屏障，在大腦中積聚
每天食用高汞魚類的人士，大腦中的汞含量可能是一般人的5至10倍
可導致記憶力衰退和認知功能障礙
 

3. 砷

最容易被忽視的神經毒素之一
長期飲用砷污染的水可對神經系統造成極大危害
增加多種神經退行性疾病的風險，包括柏金遜症和阿茲海默症
 

4. 鎘

能干擾神經細胞中的鈣訊號通路，影響神經遞質的釋放，導致嗅覺、運動協調能力下降，學習和記憶功能受損
孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育
 
資料來源：台灣神經外科醫生謝炳賢

 

4招降低重金屬傷害

 

　　那麼，市民平日可如何降低重金屬對神經系統的傷害？謝炳賢分享以下4招，供大家參考。

 

1. 留意飲食選擇

減少食用吞拿魚、鯊魚等大型深海魚類
選擇有機蔬果
 
2. 注意水質安全

3. 避免吸煙

4. 攝取富含抗氧化物質的食物

例如：深色蔬菜、莓類水果

資料來源：台灣神經外科醫生謝炳賢

 

 

Tags:#健康#魚類#重金屬#腎病#砷中毒#台灣#醫生#飲食#維他命#癌症#神經系統疾病#鉛#汞#鎘
