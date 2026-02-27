歡迎回來

食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收
健康Tips
食物安全

食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收

健康解「迷」
健康解「迷」

　　本港食物環境衞生署食安中心於2月24日公布，一批源自日本的預先包裝朱古力產品「Furuta Doremi Song Chocolate」可能含有塑膠碎片，呼籲市民切勿食用。據了解，本港兩間日本超市有售相關產品，亦已將其下架。

 

　　根據食安中心公布，涉事產品詳細資料如下：

 

食安問題︱一款日本朱古力或含塑膠碎片　食安中心呼籲勿食用　2大超市已即時下架回收【附消委會朱古力安全清單】

產品名稱：Furuta Doremi Song Chocolate

品牌：Furuta

來源地：日本

包裝：122克（每包）

批次編號：2026.10/JG+FM

進口商：萬通進出口貿易有限公司

零售商：APITA 及 UNY

 

日本通報產品有食安問題 須全面下架

 

　　食物安全中心發言人表示，中心透過食物事故監測系統，得悉日本當局發出通告，指上述產品可能含有塑膠碎片，正進行回收。中心已即時聯絡本地主要進口商和零售商跟進事件。初步調查發現，上述進口商曾進口受影響批次產品，並已全部分銷至APITA及UNY以作出售。

 

　　該進口商已按中心指示，將受影響產品停售和下架，並展開回收工作。市民若對回收事宜有疑問，可於辦公時間致電進口商熱線 2947 7038 查詢。

 

　　食安中心呼籲曾購買受影響產品的市民，應立即停止食用，並可聯絡進口商安排回收。

 

消委會朱古力安全清單

 

　　消費者委員會（消委會）曾檢閲市面上29款朱古力樣本，包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力，每包售價由$10至$160不等。測試發現，有樣本重金屬含量超出歐盟限量；更另有23款（近8成）樣本被驗出多環芳香烴（PAH），有致癌風險。

 

消委會朱古力測試｜29款朱古力檢閲結果

 

食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收

 

Divine
Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Coca
來源地：德國
售價：$40
重金屬評分：5*
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.5
營養標籤評分
總評：5*

Meurisse
Dark Chocolate from Papua New Guinea 70% Cacao
來源地：比利時
售價：$75
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：-
營養標籤評分：5
總評：5*

Lindt
Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate
來源地：德國
售價：$28.8
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：-
營養標籤評分：5
總評：5*

La Maison Du Chocolate
Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin
來源地：法國
售價：$158
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：-
營養標籤評分：5
總評：5*

Ghirardelli
Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate
來源地：美國
售價：$45.5
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.5
4種多環芳香烴總和：2.9
營養標籤評分：4.5
總評：5*

Venchi
Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs
來源地：意大利
售價：$95
重金屬評分：4.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：-0.2
營養標籤評分：4.5
總評：5*

Godvia
Singaature 72% Cacao Dark Chocolate
醇享系列72%可可黑巧克力
來源地：士耳其
售價：$46
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.4
4種多環芳香烴總和：1.7
營養標籤評分：4
總評：4.5*

Pralus
Organics Tropical Chocolate - Madagascar Criollo 75%
來源地：法國
售價：$72
重金屬評分：4.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.3
4種多環芳香烴總和：1.3
營養標籤評分：4.5
總評：4.5*

Morinaga
Carre de Chocolat (Cacao70)
來源地：日本
售價：$33
重金屬評分：4.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.3
4種多環芳香烴總和：1.4
營養標籤評分：4.5
總評：4.5*

Cafe-Tasse
Extra Dark Chocolate 77% Cocoa
來源地：比利時
售價：$52
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.7
營養標籤評分：3
總評：4.5*

M&S
Food Single Origin Dark Chocolate 75% Cocoa
來源地：意大利
售價：$36
重金屬評分：3.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.7
營養標籤評分：5
總評：4.5*

Royce
Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%
來源地：日本
售價：$60
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：1.0
營養標籤評分：2
總評：4*

Lucullus
73% Dark Chocolate Bar
來源地：-
售價：$68
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.6
4種多環芳香烴總和：2.8
營養標籤評分：2
總評：4*

Galler
Dark Chocolate 70% Cocoa
來源地：比利時
售價：$45
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.8
營養標籤評分：2
總評：4*

Food Nation
Organics Tropical Chocolate - Madagascar Criollo 75%
來源地：法國
售價：$72
重金屬評分：4.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.3
4種多環芳香烴總和：1.3
營養標籤評分：4.5
總評：4.5*

Millesime
Chocolate Equateur Noir70%(70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador)
來源地：比利時
售價：$65
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：- 
4種多環芳香烴總和：0.7
營養標籤評分：1.5
總評：3.5*

Domori
i Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate
來源地：意大利
售價：$70
重金屬評分：3.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：-
營養標籤評分：2
總評：3*

Amedei
Blanco De Cricollo Extra Dark Chocolate 70%
來源地：意大利
售價：$160
重金屬評分：1
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.7
營養標籤評分：4.5
總評：2*

Valor
70% Dark Chocolate No Sugar Added
來源地：西班牙
售價：$28.9
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.7
營養標籤評分：5
總評：4.5*

Chocolat Stella
No Added Sugar Dark Chocolate with Cocoa Nibs 72%
來源地：瑞士
售價：$49
重金屬評分：4
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：-
營養標籤評分：55
總評：4.5*

Lindt
Swiss Classic Swiss Milk Chocolate
來源地：瑞士
售價：$23.6
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：-
營養標籤評分：5
總評：5*

Jacquot
Milk Chocolate Bar
來源地：法國
售價：$16.9
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.7
營養標籤評分：5
總評：5*

Milka
Alpine Milk Bar
來源地：瑞士
售價：$10
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.4
營養標籤評分：5
總評：5*

Choklad Ljus
Milk Chocolate (UTZ Certified)
來源地：西班牙
售價：$12
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.2
營養標籤評分：4.5
總評：5*

Feodora
Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa
來源地：波蘭
售價：$158
重金屬評分：4.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：- 
4種多環芳香烴總和：0.7
營養標籤評分：5
總評：5*

Coles
Belgian Milk Chocolate
來源地：比利時
售價：$29.9
重金屬評分：4.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.3
4種多環芳香烴總和：1.6
營養標籤評分：4.5
總評：5*

Green & Blacks
Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa
來源地：英國
售價：$20
重金屬評分：4.5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：-
4種多環芳香烴總和：0.8
營養標籤評分：5
總評：4.5*

Cadbury
Dairy Milk Milk Chocolate
來源地：澳洲
售價：$33.3
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.3
4種多環芳香烴總和：1.9
營養標籤評分：1
總評：3*

Meadows
Belgian Milk Chocolate
來源地：比利時
售價：$25
重金屬評分：5
多環芳香烴(微克/公斤)
苯並(a)芘 ：0.3
4種多環芳香烴總和：1.7
營養標籤評分：5
總評：5*

資料來源：消委會

 

*資料源自2023年10月消委會報告，產品售價及品質或有變更。

