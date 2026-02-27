食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收

本港食物環境衞生署食安中心於2月24日公布，一批源自日本的預先包裝朱古力產品「Furuta Doremi Song Chocolate」可能含有塑膠碎片，呼籲市民切勿食用。據了解，本港兩間日本超市有售相關產品，亦已將其下架。

根據食安中心公布，涉事產品詳細資料如下：

產品名稱：Furuta Doremi Song Chocolate

品牌：Furuta

來源地：日本

包裝：122克（每包）

批次編號：2026.10/JG+FM

進口商：萬通進出口貿易有限公司

零售商：APITA 及 UNY

日本通報產品有食安問題 須全面下架

食物安全中心發言人表示，中心透過食物事故監測系統，得悉日本當局發出通告，指上述產品可能含有塑膠碎片，正進行回收。中心已即時聯絡本地主要進口商和零售商跟進事件。初步調查發現，上述進口商曾進口受影響批次產品，並已全部分銷至APITA及UNY以作出售。

該進口商已按中心指示，將受影響產品停售和下架，並展開回收工作。市民若對回收事宜有疑問，可於辦公時間致電進口商熱線 2947 7038 查詢。

食安中心呼籲曾購買受影響產品的市民，應立即停止食用，並可聯絡進口商安排回收。

消委會朱古力安全清單

消費者委員會（消委會）曾檢閲市面上29款朱古力樣本，包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力，每包售價由$10至$160不等。測試發現，有樣本重金屬含量超出歐盟限量；更另有23款（近8成）樣本被驗出多環芳香烴（PAH），有致癌風險。

消委會朱古力測試｜29款朱古力檢閲結果

Divine

Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Coca

來源地：德國

售價：$40

重金屬評分：5*

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.5

營養標籤評分

總評：5*

Meurisse

Dark Chocolate from Papua New Guinea 70% Cacao

來源地：比利時

售價：$75

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：-

營養標籤評分：5

總評：5*

Lindt

Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate

來源地：德國

售價：$28.8

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：-

營養標籤評分：5

總評：5*

La Maison Du Chocolate

Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin

來源地：法國

售價：$158

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：-

營養標籤評分：5

總評：5*

Ghirardelli

Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate

來源地：美國

售價：$45.5

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.5

4種多環芳香烴總和：2.9

營養標籤評分：4.5

總評：5*

Venchi

Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs

來源地：意大利

售價：$95

重金屬評分：4.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：-0.2

營養標籤評分：4.5

總評：5*

Godvia

Singaature 72% Cacao Dark Chocolate

醇享系列72%可可黑巧克力

來源地：士耳其

售價：$46

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.4

4種多環芳香烴總和：1.7

營養標籤評分：4

總評：4.5*

Pralus

Organics Tropical Chocolate - Madagascar Criollo 75%

來源地：法國

售價：$72

重金屬評分：4.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.3

4種多環芳香烴總和：1.3

營養標籤評分：4.5

總評：4.5*

Morinaga

Carre de Chocolat (Cacao70)

來源地：日本

售價：$33

重金屬評分：4.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.3

4種多環芳香烴總和：1.4

營養標籤評分：4.5

總評：4.5*

Cafe-Tasse

Extra Dark Chocolate 77% Cocoa

來源地：比利時

售價：$52

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.7

營養標籤評分：3

總評：4.5*

M&S

Food Single Origin Dark Chocolate 75% Cocoa

來源地：意大利

售價：$36

重金屬評分：3.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.7

營養標籤評分：5

總評：4.5*

Royce

Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%

來源地：日本

售價：$60

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：1.0

營養標籤評分：2

總評：4*

Lucullus

73% Dark Chocolate Bar

來源地：-

售價：$68

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.6

4種多環芳香烴總和：2.8

營養標籤評分：2

總評：4*

Galler

Dark Chocolate 70% Cocoa

來源地：比利時

售價：$45

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.8

營養標籤評分：2

總評：4*

Food Nation

Organics Tropical Chocolate - Madagascar Criollo 75%

來源地：法國

售價：$72

重金屬評分：4.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.3

4種多環芳香烴總和：1.3

營養標籤評分：4.5

總評：4.5*

Millesime

Chocolate Equateur Noir70%(70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador)

來源地：比利時

售價：$65

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.7

營養標籤評分：1.5

總評：3.5*

Domori

i Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate

來源地：意大利

售價：$70

重金屬評分：3.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：-

營養標籤評分：2

總評：3*

Amedei

Blanco De Cricollo Extra Dark Chocolate 70%

來源地：意大利

售價：$160

重金屬評分：1

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.7

營養標籤評分：4.5

總評：2*

Valor

70% Dark Chocolate No Sugar Added

來源地：西班牙

售價：$28.9

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.7

營養標籤評分：5

總評：4.5*

Chocolat Stella

No Added Sugar Dark Chocolate with Cocoa Nibs 72%

來源地：瑞士

售價：$49

重金屬評分：4

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：-

營養標籤評分：55

總評：4.5*

Lindt

Swiss Classic Swiss Milk Chocolate

來源地：瑞士

售價：$23.6

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：-

營養標籤評分：5

總評：5*

Jacquot

Milk Chocolate Bar

來源地：法國

售價：$16.9

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.7

營養標籤評分：5

總評：5*

Milka

Alpine Milk Bar

來源地：瑞士

售價：$10

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.4

營養標籤評分：5

總評：5*

Choklad Ljus

Milk Chocolate (UTZ Certified)

來源地：西班牙

售價：$12

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.2

營養標籤評分：4.5

總評：5*

Feodora

Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa

來源地：波蘭

售價：$158

重金屬評分：4.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.7

營養標籤評分：5

總評：5*

Coles

Belgian Milk Chocolate

來源地：比利時

售價：$29.9

重金屬評分：4.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.3

4種多環芳香烴總和：1.6

營養標籤評分：4.5

總評：5*

Green & Blacks

Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa

來源地：英國

售價：$20

重金屬評分：4.5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：-

4種多環芳香烴總和：0.8

營養標籤評分：5

總評：4.5*

Cadbury

Dairy Milk Milk Chocolate

來源地：澳洲

售價：$33.3

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.3

4種多環芳香烴總和：1.9

營養標籤評分：1

總評：3*

Meadows

Belgian Milk Chocolate

來源地：比利時

售價：$25

重金屬評分：5

多環芳香烴(微克/公斤)

苯並(a)芘 ：0.3

4種多環芳香烴總和：1.7

營養標籤評分：5

總評：5*

資料來源：消委會

*資料源自2023年10月消委會報告，產品售價及品質或有變更。