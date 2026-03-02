歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人離世｜台灣前主播吳中純淋巴癌病逝終年56歲，病情惡化家人忍痛同意拔喉
健康Tips

名人離世｜台灣前主播吳中純淋巴癌病逝終年56歲，病情惡化家人忍痛同意拔喉

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣資深新聞主播吳中純於2月25日下午在家人陪伴下拔喉離世，終年56歲。她近年確診淋巴癌，經歷長時間治療及化療折磨，近日病情突然惡化，家屬經審慎評估後，決定放棄治療，讓她安詳走完人生最後一程。消息傳出後，台灣新聞界及其親友紛紛表示震驚與不捨。

 

　　綜合台媒報道，吳中純在台灣新聞界資歷深厚，約於1991年投身新聞行業，早年曾在中視擔任記者與主播，其後轉戰中天新聞及東森新聞，繼續擔任主播工作。她憑亮麗外型、清晰口才及沉穩知性的主持風格，深受台灣觀眾喜愛，是台灣電視新聞黃金時代的代表人物之一。離開新聞界後，吳中純轉型至商界發展。她與資深體育主播、中視主播梅聖旻結婚，育有一女梅嬿翎，家庭生活美滿。梅嬿翎現為民眾黨社會發展部中央專員。

 

　　其女兒梅嬿翎在2月24日於社交平台上透露母親罹患淋巴癌的消息，坦言整個2月都在煎熬中度過：

 

　　看到一直都這麼聰明的媽媽頭腦受到癌細胞的侵入，這麼善良的媽媽經歷這些病痛的折磨以及化療的副作用，我天天用盡力氣跟全部的力量為媽媽祈禱，我對媽媽的愛即使用生命付出也都值得，希望全部人一起幫媽媽努力集氣加油。

 

　　她提到母親近日病情惡化，再度轉入ICU並需插喉，家人心情沉重，為她祈禱集氣。

 

淋巴癌｜前主播淋巴癌離世終年56歲 家屬忍痛拔喉吻別 獨生女悲痛：對不起，最愛你

台灣資深新聞主播吳中純患淋巴癌離世。（FB圖片）

 

家屬忍痛拔喉吻別
 

　　可惜吳中純病情急轉直下，家屬在當日下午作出艱難決定，同意醫生拔喉，讓她安詳離世。梅嬿翎悲痛表示：

 

　　才開始入院治療不到一個月，完全沒有心理準備，媽媽要我怎麼接受？我真的真的好捨不得，但還是放你走！因為我不願意看你受苦，你一定要安詳的離開！

 

　　梅嬿翎也在社交平台分享一家三口最後一次在外用餐的照片，寫道：「這天是媽媽進醫院前，最後一次跟我吃飯」。她憶述，當時母親不斷叮囑要注意飲食，但梅嬿翎些微不耐煩回應：「好啦！知道了啦！煩耶，我會吃」。如今只能存在回憶裏：

 

　　媽媽，對不起，我永遠都不會嫌你嘮叨，我今天跟你對不起、還有說最愛你，下輩子我們還會相見的時候，你雖然沒意識，但眼角流下一滴眼淚，我相信你原諒我這一生的不聽話，也相信你都是聽得見的。

 

　　丈夫梅聖旻亦發文悼念：「淚痕已乾，心兒已碎摯愛已遠，神啊請指引我，如何喚回此生相伴最久的親人？慟...」，字裏行間流露出無限哀痛。

 

　　吳中純生前最後一篇社交平台帖文，亦隱約透露身體出現問題。她去年12月底發文，提到自己患上「慢性疲勞症候群」，身心俱疲，原打算將論文口試延期至今年，但在老師耐心指導下，仍「連滾帶爬」、「氣若游絲」通過口試，期望之後能專心上課、好好調養身體。豈料畢業在即，人生卻戛然而止。

 

淋巴癌｜前主播淋巴癌離世終年56歲 家屬忍痛拔喉吻別 獨生女悲痛：對不起，最愛你

台灣資深新聞主播吳中純與女兒梅嬿翎。（IG@yenling_16）

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#淋巴癌#台灣#治療#主播#癌症#化療
Add a comment ...Add a comment ...
抗癌新療法｜科學家量產「癌細胞殺手」：幹細胞1變1400萬，免疫治療有望「平民化」
更多健康解「迷」文章
抗癌新療法｜科學家量產「癌細胞殺手」：幹細胞1變1400萬，免疫治療有望「平民化」
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處