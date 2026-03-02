名人離世｜台灣前主播吳中純淋巴癌病逝終年56歲，病情惡化家人忍痛同意拔喉

台灣資深新聞主播吳中純於2月25日下午在家人陪伴下拔喉離世，終年56歲。她近年確診淋巴癌，經歷長時間治療及化療折磨，近日病情突然惡化，家屬經審慎評估後，決定放棄治療，讓她安詳走完人生最後一程。消息傳出後，台灣新聞界及其親友紛紛表示震驚與不捨。

綜合台媒報道，吳中純在台灣新聞界資歷深厚，約於1991年投身新聞行業，早年曾在中視擔任記者與主播，其後轉戰中天新聞及東森新聞，繼續擔任主播工作。她憑亮麗外型、清晰口才及沉穩知性的主持風格，深受台灣觀眾喜愛，是台灣電視新聞黃金時代的代表人物之一。離開新聞界後，吳中純轉型至商界發展。她與資深體育主播、中視主播梅聖旻結婚，育有一女梅嬿翎，家庭生活美滿。梅嬿翎現為民眾黨社會發展部中央專員。

其女兒梅嬿翎在2月24日於社交平台上透露母親罹患淋巴癌的消息，坦言整個2月都在煎熬中度過：

看到一直都這麼聰明的媽媽頭腦受到癌細胞的侵入，這麼善良的媽媽經歷這些病痛的折磨以及化療的副作用，我天天用盡力氣跟全部的力量為媽媽祈禱，我對媽媽的愛即使用生命付出也都值得，希望全部人一起幫媽媽努力集氣加油。

她提到母親近日病情惡化，再度轉入ICU並需插喉，家人心情沉重，為她祈禱集氣。

台灣資深新聞主播吳中純患淋巴癌離世。（FB圖片）

家屬忍痛拔喉吻別



可惜吳中純病情急轉直下，家屬在當日下午作出艱難決定，同意醫生拔喉，讓她安詳離世。梅嬿翎悲痛表示：

才開始入院治療不到一個月，完全沒有心理準備，媽媽要我怎麼接受？我真的真的好捨不得，但還是放你走！因為我不願意看你受苦，你一定要安詳的離開！

梅嬿翎也在社交平台分享一家三口最後一次在外用餐的照片，寫道：「這天是媽媽進醫院前，最後一次跟我吃飯」。她憶述，當時母親不斷叮囑要注意飲食，但梅嬿翎些微不耐煩回應：「好啦！知道了啦！煩耶，我會吃」。如今只能存在回憶裏：

媽媽，對不起，我永遠都不會嫌你嘮叨，我今天跟你對不起、還有說最愛你，下輩子我們還會相見的時候，你雖然沒意識，但眼角流下一滴眼淚，我相信你原諒我這一生的不聽話，也相信你都是聽得見的。

丈夫梅聖旻亦發文悼念：「淚痕已乾，心兒已碎摯愛已遠，神啊請指引我，如何喚回此生相伴最久的親人？慟...」，字裏行間流露出無限哀痛。

吳中純生前最後一篇社交平台帖文，亦隱約透露身體出現問題。她去年12月底發文，提到自己患上「慢性疲勞症候群」，身心俱疲，原打算將論文口試延期至今年，但在老師耐心指導下，仍「連滾帶爬」、「氣若游絲」通過口試，期望之後能專心上課、好好調養身體。豈料畢業在即，人生卻戛然而止。

台灣資深新聞主播吳中純與女兒梅嬿翎。（IG@yenling_16）

轉載自晴報