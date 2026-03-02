傷腎水果｜醫生揭4類人食1種水果恐致命，健康人士連食4個都中招

清甜多汁、營養價值高的水果未必適合人人食用。有醫生提醒，1種水果就算成年人食用都要注意分量，連食4粒可導致急性腎衰竭。對於腎功能不好的人，嚴重可以致命。

台灣腎臟專科醫生林軒任在Facebook專頁發文，指出楊桃雖富含維生素與礦物質，但含有神經毒素，正常人可經腎臟代謝排出，一旦腎功能下降，毒素累積體內將嚴重破壞中樞神經系統。台灣腎臟科醫學會更明確點名4類人「嚴禁食用」，包括正在洗腎的患者。

高纖低卡卻藏神經毒素

林軒任解釋，楊桃是熱帶水果，口感清脆多汁，在台灣近乎全年都有生產。它富含維他命A、C、B群，以及礦物質鉀、鎂，每100克果肉中僅含34卡熱量和2.8克膳食纖維，營養價值相當高。

然而，這款看似健康的水果卻潛藏致命危機。1998年，巴西首度通報有慢性腎臟病患者進食楊桃後出現癲癇症狀，醫學界因而展開研究。巴西聖保羅大學團隊2013年從楊桃中分離出「楊桃毒素」，證實它會抑制神經傳導物質，同時刺激神經，令人過度興奮，打破中樞神經原有的平衡，導致失控。

腎功能下降時毒素累積

在健康情況下，一般人可以經腎臟代謝，將楊桃毒素排出體外。但如果病人腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，無法有效排出毒素，便會一直累積體內，破壞中樞神經系統。

林軒任解釋，楊桃還含有大量草酸，急性草酸鈣在腎小管沉積，會誘發發炎反應；草酸受到楊桃毒素影響，減少神經抑制作用，更易誘發打嗝或癲癇。

初期常見的症狀是難以控制的打嗝。如果情況嚴重，就有可能出現神經運動性躁動、四肢麻木、感覺異常、肌力下降，或輕度精神錯亂。一旦出現中度至重度神經錯亂，甚至昏迷、癲癇發作、低血壓和休克，最嚴重可致命。

健康成年人一次吃超過4顆也可能出事

林軒任引述統計指出，即使是腎功能正常的人，一次過吃超過4顆楊桃，都有可能誘發急性腎衰竭。至於慢性腎臟病第3期患者，身體對楊桃毒素的耐受度急劇下降，只是食四分之一顆楊桃，都已經可以引發中毒反應。

林軒任強調，楊桃中毒的風險遠比一般人想像的高，特別是對於那些腎功能已經受損卻不自知的患者。據了解，高達23%的楊桃中毒案例，發生在自認腎功能「正常」的糖尿病或高血壓病人身上，皆因這類人可能患上「未被診斷出的早期腎病變」。換言之，即使自認為腎臟功能正常的人，都不宜多吃楊桃。

台灣腎臟科醫學會：4類人禁食

台灣腎臟科醫學會明確提醒以下4類患者，必須嚴格禁止食用楊桃：

● 正在接受透析治療的患者

● 慢性腎臟病已進展到第3期以上病人

● 正處於急性腎衰竭恢復期人士

● 單側腎臟切除手術後未滿6個月的患者

10大傷腎惡習

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的葱、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想舒壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮艷顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況：

1. 尿量減少

2. 夜尿頻繁

3. 睡覺時腿部經常抽筋

4. 頭痛或頸部僵硬

5. 一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師曾在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

1. 有腎病家族史

2. 糖尿病患者

● 體內長期處於高血糖的環境

● 容易損害肝臟

● 誘發腎病導致腎衰竭

3. 高血壓患者

● 血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

4. 腎結石患者

● 輸尿管堵塞導致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

5. 痛風患者

● 經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6. 有濫藥習慣人士

7. 不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任 蔡倩