遊日須知｜日本酒店公開旅客3大劣行，勿貪心取走1物恐涉盜竊罪
健康Tips

遊日須知｜日本酒店公開旅客3大劣行，勿貪心取走1物恐涉盜竊罪

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本神戶一間酒店日前在社交平台發布影片，提醒住客部分看似可以取走的物品，原來帶走即屬違法，嚴重更可能被控盜竊罪。酒店更點名3個住客最常見的失禮行為，提醒大家出遊時切勿「順手牽羊」，兼做個有禮旅客！

 

酒店毛巾不能任意取走 有機會觸犯盜竊罪

 

　　有些人習慣將酒店房內的物品帶回家，但原來並非所有東西都可以任意取走。據日本神戶的「Annesso 燦路都雅緻酒店」（ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）日前在社交平台發布一條「在酒店房間可以與不可以做的事」的影片，酒店人員提到，其中最常見的違規行為之一，就是把毛巾帶走。

 

　　據日媒《HINT-POT》報道，酒店房內雖然會提供浴巾、毛巾等用品供住客使用，但這些均屬酒店備品，需要留給下一位住客繼續使用，絕對不能帶走。雖然如牙刷、剃鬚刀等一次性日用品多半可以取走，但毛巾類則不能任意取走。如未經許可擅自帶走，有機會觸犯盜竊罪。

 

遊日注意｜日本酒店揭旅客3大衰格行為　用熱水壺做呢件事最誇張　貪心帶走1物隨時坐監！

日本酒店提醒，酒店毛巾不能任意取走。（IG@annesso0301）

 

日本酒店揭旅客3大衰格行為
 

　　除了取走毛巾，酒店亦點名以下3個最令清潔人員頭痛的行為，呼籲住客自律：

 

1. 浴室使用染髮劑

 

　　在浴室使用染髮劑，若滴落會滲入牆身或浴缸，留下難以清除的永久色斑。

 

2. 用熱水壺煮即食麵

 

　　用酒店熱水壺直接煮麵，濃烈氣味會殘留壺內，食物燒焦更會損壞電器。

 

3. 房內吸電子煙

 

　　於禁煙房間內吸食電子煙，其蒸氣含有的化學香精會附着窗簾或地毯上，留下難聞氣味。

 

遊日注意｜日本酒店揭旅客3大衰格行為　用熱水壺做呢件事最誇張　貪心帶走1物隨時坐監！

日本酒店提醒，不應用熱水壺煮即食麵。（IG@annesso0301）

 

 

酒店客房5大衛生黑點 羽絨被最污糟

 

　　根據外國旅遊網站《travel.nine》報道，一名前酒店房務員透露，從寢具到浴室設備都可能成為細菌溫床，旅客入住時需特別留意以下5大黑點：

 

1. 寢具：床罩、裝飾枕恐數月未洗

 

●　床單通常會更換，但床罩、裝飾抱枕和披毯可能數周甚至數月未清洗

●　深色羽絨被常被用來掩蓋污漬

●　入住建議：可將非必要寢具移開，或自備消毒噴霧處理

 

2. 高接觸物品：遙控器、電話細菌超標

 

●　研究顯示這些物品可能帶有流感病毒、大腸桿菌等病原體

●　部分甚至檢測出排泄物殘留

●　防護措施：使用抗菌濕紙巾擦拭，或套上塑膠袋隔離

 

3. 浴室：花灑頭細菌量驚人

 

●　花灑頭可能藏有引發呼吸道感染的退伍軍人症菌

●　研究指出其細菌量是馬桶坐墊的25,000倍

●　浴簾與浴缸同樣高風險，清潔員可能用同一抹布擦拭多處

●　使用建議：先開熱水沖洗數分鐘，浴缸可用沐浴乳簡單清潔

 

4. 冰桶：曾被當嘔吐桶使用

 

●　有網民指冰桶在派對後可能僅簡單沖洗就放回

●　尤其飲酒場合後風險更高

●　替代方案：可向櫃枱索取全新塑膠袋套用

 

5. 咖啡機：霉菌滋生溫床

 

●　機器內部溫暖潮濕，殘留咖啡油易滋生黴菌與酵母

●　研究顯示這是細菌繁殖的理想環境

●　使用建議：先空煮熱水消毒，或避免使用房內咖啡機

 

酒店房15個高危「播毒」位

 

　　英國消費者組織「Which？」曾派出調查員，檢查當地酒店在疫情下的房間清潔度，發現消毒並不充足，並總結出15個高危「播毒」位：

 

　　燈掣、杯、床頭櫃、遙控器、水龍頭、門柄、風筒柄、燙斗、燙衫板、廁板及沖水掣、夾萬按鈕、雪櫃手柄、水壺手柄、暖氣／冷氣機遙控器、衣櫃門

 

資料來源：英國消費者組織「Which？」

 

Tags:#健康問題#環境衞生#網絡熱話#即食麵#煙草產品#日本#酒店
