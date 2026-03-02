癌症檢測｜台大結合AI研發早期偵測系統，一滴血驗胰臟癌準確度9成

台大醫院與中央研究院跨領域合作，於2月26日公布最新研究成果，成功研發出高效能診斷模型「PanMETAI」，只要受試者110微升血清，就能分析血液中上萬個代謝訊號，找出癌前病變至早期癌症訊息，準確度高達九成 。

結合AI研發出新篩查機制 1滴血可驗出癌變細胞

台大醫院與中研院跨領域合作，共同開發出PanMETAI胰臟癌早期偵測系統，研究成果已發表於國際頂尖期刊《Nature Communications》。台大與中研院研究團隊以AI協助判讀全域代謝體訊號，只要極少量血清檢體，就能精確診斷胰臟癌發生機率。新研究透過結合了3大核心技術：

液態生檢：從血液或體液中尋找生物標記，包含蛋白質、基因突變或微RNA等

代謝體學：透過分析血液中上萬個代謝訊號，如同為身體進行「代謝指紋掃描」

人工智慧（AI）：利用AI擅長處理高維度、複雜資料的特性，從代謝數據中找出微弱且關鍵的疾病模式

台大醫院內科部張毓廷醫生表示，有別於現行多仰賴單一或少數生物標記的診斷策略，PanMETAI採用全域代謝體訊號作為分析基礎 。研究團隊運用高度標準化的核磁共振（NMR）代謝體分析平台，僅需每名受試者110微升血清（約0.11cc），即可取得多達約26萬個代謝訊號，再透過深度學習模型，系統性擷取與胰臟癌相關的關鍵特徵。此方法能全面反映胰臟癌從癌前病變至早期癌症的整體代謝變化，顯著提升早期風險辨識能力 。

台大醫院何奕倫副院長。（台大醫院網站圖片）

準確率達90%以上



張毓廷強調，在台大醫院的獨立盲測資料集中，PanMETAI的整體預測效能（AUC）高達0.99，敏感度為 93%、特異度為 94% 。且不只在台灣，進一步於立陶宛進行的外部驗證中，也維持0.93的高水準，顯示在不同人種之間，皆表現穩定的結果 。

台大醫院內科部張毓廷醫生。（台大醫院網站圖片）

胰臟癌過往一發現已晚期 降低存活率

台大醫院內科教授張毓廷在記者會中簡報指出，胰臟癌之所以難以治癒，最大痛點在於「發現太晚」。主要原因包括胰臟位置深、多數無症狀、影像不明顯，早期幾乎無痛、無明顯症狀 。國內每年新增逾2000名胰臟癌個案，平均70歲，確診年齡早於55歲的早發型胰臟癌病人數量增加，診斷時85％已是晚期，僅15%病人在第一、第二期被發現 。

若能早期診斷，病人五年存活率可達44%，但晚期確診病人存活率小於10% 。張毓廷直言，「早期診斷為提升治療成效唯一方式」 。

現行胰臟癌篩檢多透過單一血液生物指標「CA19-9」檢測，但其準確率僅78%至80%，對早期癌變的敏感度不足，「根本不符需求」。因此，如何在腫瘤早期就捕捉到身體異常的訊號，一向是全世界醫界努力的方向 。

癌化代謝改變提早2至3年出現

張毓廷表示，多項研究已發現，胰臟癌會導致一系列進行性代謝和軟組織改變，這些變化通常在胰臟癌臨床診斷前二至三年開始出現 。首先是新發高血糖，隨後是血脂水平下降和皮下脂肪減少，最終發展為肌肉萎縮和惡病質，這些代謝改變，成為早期檢測胰臟癌的潛力 。

4大高風險族群建議重點篩查

張毓廷將PanMETAI比喻為胰臟癌的「預警系統」。根據臨床觀察，以下族群未來應可列為篩檢重點對象 ：

新發糖尿病患者：尤其是50、60歲以上才產生糖尿病的人，其癌症風險在確診後2至3年內最高

胰臟囊泡（水泡）患者：這類患者得癌症的風險，是一般人的5到10倍以上

特定病史：包含慢性胰臟炎、胰臟癌家族史，或自體免疫性胰臟炎病患

有胰臟初老現象者：40至50歲族群若出現胰臟萎縮、功能下降或血糖異常，也是胰臟癌高風險警訊

盼將技術應用於廣泛癌症

這項技術不侷限於胰臟癌。張毓廷透露，團隊目前已著手將此「多癌症檢測平台」應用於胃癌、大腸癌、肝癌等其他重大癌症檢測，初步研究效果皆相當理想，未來有望成為跨癌症的早期篩檢的工具 。

研究團隊將啟動台灣胰臟癌篩檢計畫（TAPAS）的臨床試驗，針對受試者進行每半年的抽血追蹤 。張毓廷強調，雖然進入正式臨床使用，仍需申請FDA或TFDA認證，但這項結合「代謝體＋AI」的新科技，已為搶救胰臟癌黃金治療期帶來了新希望 。

預防胰臟癌5件事

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：

戒煙

降低30-50%風險，二手煙同需避免

斷糖

日本研究證實甜食促KRAS基因突變，對導致胰臟癌

控油

三酸甘油酯<150mg/dL，防「脂肪胰」形成

十字花科蔬菜

花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥蘭、西蘭花和白蘿蔔(蘿蔔葉)等蔬菜

中和膽酸毒性

富含β-胡蘿蔔素

每周攝取5份南瓜、紅蘿蔔、波菜，患胰臟癌風險降20%

資料來源：胃腸肝膽科醫生錢政弘

胰臟癌3大先兆

錢政弘過往曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

血糖上升

體溫升高

血脂降低

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘

10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

性別

男性比女性有更高風險



種族

黑人的風險較高

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍



資料來源：醫院管理局

8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

1. 年紀大

2. 有家族癌症病史

3. 肥胖／缺乏運動者

4. 吸煙、酗酒者

5. 糖尿病

6. 胰臟結構異常者

7. 工作常接觸某些化學物質者

8. 反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑