歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

5年內購物習慣大洗牌？10年後還有實體店嗎？Boutir A...
辦公室日常 電商教室

5年內購物習慣大洗牌？10年後還有實體店嗎？Boutir A...
《屍物招領》:反轉再反轉的懸疑力作
Art & Living 電影寓言

《屍物招領》:反轉再反轉的懸疑力作
名人健康|84歲盧海鵬近況曝光，演唱會及參加渣馬:行動不便需...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|84歲盧海鵬近況曝光，演唱會及參加渣馬:行動不便需...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人保養｜45歲阿嬌顏值身形重回巔峰，公開逆生長4大秘訣
健康Tips

名人保養｜45歲阿嬌顏值身形重回巔峰，公開逆生長4大秘訣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　上月剛過完45歲生日的阿嬌（鍾欣潼），無論樣貌身形依然保持得宜，少女味十足，與時下年輕女星相比絕不輸蝕。近日，她更在小紅書分享4個獨家「逆生長」秘訣，令身材和顏值重回巔峰狀態。

 

阿嬌獨家4招「逆生長」秘訣

 

　　阿嬌近日在小紅書發布影片，分享逆齡生長的四大保養秘訣。阿嬌在影片中指出，即使自己已經40多歲，但依然能保持極佳狀態，主要是靠以下四點：

 

  • 第一就是要「睡夠」，她坦言20歲的時候經常失眠，但到了40歲誰也別想阻止她回家睡覺。
  • 第二點就是「吃夠」，她指年輕的時候會陷入節食與暴食的惡性循環，如今反而主張想吃就吃，但必須確保每日腸道暢通。
  • 第三是「喝夠」，她回憶年輕時喝凍檸茶選擇「少甜」，自以為很節制，但現在才發現保溫杯裏泡枸杞水，才是真正對自己好。
  • 最後一點是「美夠」，她直言：「20歲的時候，貴的護膚品才是唯一的真理，40歲的時候研究甚麼成分真的有用是樂趣。」

 

凍齡女神｜45歲阿嬌重回顔值巓峰公開4招「逆生長」秘訣　網民：肥過瘦過無醜過！

 

 

網民：肥過瘦過無醜過！
 

　　零死角女神阿嬌近年時肥時瘦，引起很多粉絲熱議其容貌變化，但其顏值被網民認可為「肥過瘦過，但從未醜過」，可見其女神實力。早前她亦曾親自拍片分享成功瘦身秘密，在小紅書公開自己的減肥飲食。

 

　　阿嬌解釋，自己一直時肥時瘦是因為自己屬於易胖體質，最嚴重時甚至連「飲水都會重一斤」，讓她在減肥路上一波三折。她指自己現在不會靠捱餓來減肥，因為這樣減肥不健康，亦難以持之以恆。她分享她的減肥的原則如下：

 

凍齡女神｜45歲阿嬌重回顔值巓峰公開4招「逆生長」秘訣　網民：肥過瘦過無醜過！

 

1. 計算基礎代謝率

減肥首先要知道自己每天的基礎代謝率是多少，然後調整每天攝取的熱量在基礎代謝率上加300卡左右，在她而言大概是1600卡路里一日。

 

2. 早餐：簡單、快速、高蛋白

她每天都會選擇能夠簡單快速準備又高蛋白的早餐組合，因通常早餐沒有太多時間準備。她常吃的早餐組合有糙米糊、1顆雞蛋和水果或是豬柳蛋漢堡；餐後再配搭益生菌，促進腸道健康。

 

3. 午餐：211餐盤

她午餐通常都會遵從營養師建議，沿用「211餐盤」，包括1個拳頭大小的米飯、肉類，和2個拳頭的蔬菜。

 

4. 蔬果汁：餐後補充膳食纖維

偶爾她會喝用羽衣甘藍、蘋果和檸檬打成的蔬菜汁，以補充膳食纖維。

 

5. 外食多搭配蔬菜控制熱量和飽腹感

因為工作緣故，她晚餐通常會點外賣節省時間。要補救吃外賣重油重調味的缺點，她會選擇加配蔬菜，如芽菜、青菜，增加飽腹感又可以控制熱量。偶爾點到高熱量的餐點時，節制攝取的分量同樣可以享受美食。

 

身形時肥時瘦惹熱議

 

　　阿嬌2024年出席澳門一場表演活動，根據在場拍攝的相片，阿嬌與女主持一同站在台上，體型明顯比身旁的女主持脹出一個碼，且整個人顯得圓潤又矮小，未知是拍攝角度問題抑或當日的穿搭不適合所致。

 

　　而阿嬌的最新狀態被網民發佈到社交平台後，脹爆身形隨即引起討論。有很多人對阿嬌善變的身形表示疑惑，指她似乎難長期維持fit爆狀態：「她總是忽胖忽瘦」、「她真的好容易發胖」。不過，就算阿嬌時胖時瘦，都不影響其靚麗顔值；有網民在分享變胖的阿嬌後稱讚：「我阿嬌胖過，瘦過，但是沒有醜過！」

 

凍齡女神｜45歲阿嬌重回顔值巓峰公開4招「逆生長」秘訣　網民：肥過瘦過無醜過！

阿嬌早前在Twins巡迴演唱會身形嚴重走樣。（網上截圖）

 

曾荷爾蒙失調體重達高峰
 

　　2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐，全身明顯發福圓碌碌，隨即成為網民關注對象；更有路人及粉絲拍下她身形發胖的照片，在網上熱烈討論。

 

　　當時，阿嬌的好姊妹蔡卓妍（阿Sa）曾在活動上代為回應，指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化。另外又有報導指，阿嬌身形發福是因接拍了電影，由於事前要簽保密協議，故不能透露太多；阿嬌亦曾向媒體表示為了增磅，每天最少要吃5餐。

 

凍齡女神｜45歲阿嬌重回顔值巓峰公開4招「逆生長」秘訣　網民：肥過瘦過無醜過！

2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐。

　

半年激減30磅重返20歲

 

　　2022年，阿嬌為參加《乘風破浪3》積極修身，在節食和做運動雙管齊下，成功在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」，與在參加《怦然心動20歲》時的腫脹身形比較猶如判若兩人。

 

　　當時明顯瘦了一碼的阿嬌狀態回復大勇，頻頻在微博上載自己的瘦身成果，當中包括她居家時面尖尖的鏡前自拍、無懼死亡角度的躺拍，還有運動時大露「牙籤腿」及「螞蟻腰」的側拍。阿嬌更自揭最新體重數字，顯示僅45.5公斤，約一百磅左右，與半年前體重高峰期比較，大減近30磅。

 

凍齡女神｜45歲阿嬌重回顔值巓峰公開4招「逆生長」秘訣　網民：肥過瘦過無醜過！

 

　　而在減肥運動中，阿嬌迷上近年大熱的普拉提（Pilates）。從教練課上的照片可見，阿嬌身穿運動內衣及瑜伽褲、紮起辮子全素顏示人，氣色仍非常不錯。她在教練的教導下做出普拉提動作，只見其手臂肌肉結實；雖然未操出腹肌，不過腰部十分纖瘦，引來網民大讚：女神歸位！

 

凍齡女神｜45歲阿嬌重回顔值巓峰公開4招「逆生長」秘訣　網民：肥過瘦過無醜過！

 

5天排濕毒高營養湯水減肥法

 

　　據了解，阿嬌能擁有45.5kg的身型，除了平日積極運動之外，還有專業營養師為她設計每日餐單；她又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」keep fit，飲食重點如下：

 

  • 連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。
  • 每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。
  • 在蔬菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。
  • 如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生番茄以代替水果。
Tags:#娛樂#名人#美容#健康#健身#飲食#減肥#護膚#睡眠#衰老#荷爾蒙#阿嬌#香港名人#普拉提
Add a comment ...Add a comment ...
藥物安全｜消委會測試10款痱滋膏，部分含類固醇水陽酸恐致口腔真菌感染
更多健康解「迷」文章
藥物安全｜消委會測試10款痱滋膏，部分含類固醇水陽酸恐致口腔真菌感染
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處