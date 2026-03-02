名人保養｜45歲阿嬌顏值身形重回巔峰，公開逆生長4大秘訣

上月剛過完45歲生日的阿嬌（鍾欣潼），無論樣貌身形依然保持得宜，少女味十足，與時下年輕女星相比絕不輸蝕。近日，她更在小紅書分享4個獨家「逆生長」秘訣，令身材和顏值重回巔峰狀態。

阿嬌獨家4招「逆生長」秘訣

阿嬌近日在小紅書發布影片，分享逆齡生長的四大保養秘訣。阿嬌在影片中指出，即使自己已經40多歲，但依然能保持極佳狀態，主要是靠以下四點：

第一就是要「睡夠」，她坦言20歲的時候經常失眠，但到了40歲誰也別想阻止她回家睡覺。

第二點就是「吃夠」，她指年輕的時候會陷入節食與暴食的惡性循環，如今反而主張想吃就吃，但必須確保每日腸道暢通。

第三是「喝夠」，她回憶年輕時喝凍檸茶選擇「少甜」，自以為很節制，但現在才發現保溫杯裏泡枸杞水，才是真正對自己好。

最後一點是「美夠」，她直言：「20歲的時候，貴的護膚品才是唯一的真理，40歲的時候研究甚麼成分真的有用是樂趣。」

網民：肥過瘦過無醜過！



零死角女神阿嬌近年時肥時瘦，引起很多粉絲熱議其容貌變化，但其顏值被網民認可為「肥過瘦過，但從未醜過」，可見其女神實力。早前她亦曾親自拍片分享成功瘦身秘密，在小紅書公開自己的減肥飲食。

阿嬌解釋，自己一直時肥時瘦是因為自己屬於易胖體質，最嚴重時甚至連「飲水都會重一斤」，讓她在減肥路上一波三折。她指自己現在不會靠捱餓來減肥，因為這樣減肥不健康，亦難以持之以恆。她分享她的減肥的原則如下：

1. 計算基礎代謝率

減肥首先要知道自己每天的基礎代謝率是多少，然後調整每天攝取的熱量在基礎代謝率上加300卡左右，在她而言大概是1600卡路里一日。

2. 早餐：簡單、快速、高蛋白

她每天都會選擇能夠簡單快速準備又高蛋白的早餐組合，因通常早餐沒有太多時間準備。她常吃的早餐組合有糙米糊、1顆雞蛋和水果或是豬柳蛋漢堡；餐後再配搭益生菌，促進腸道健康。

3. 午餐：211餐盤

她午餐通常都會遵從營養師建議，沿用「211餐盤」，包括1個拳頭大小的米飯、肉類，和2個拳頭的蔬菜。

4. 蔬果汁：餐後補充膳食纖維

偶爾她會喝用羽衣甘藍、蘋果和檸檬打成的蔬菜汁，以補充膳食纖維。

5. 外食多搭配蔬菜控制熱量和飽腹感

因為工作緣故，她晚餐通常會點外賣節省時間。要補救吃外賣重油重調味的缺點，她會選擇加配蔬菜，如芽菜、青菜，增加飽腹感又可以控制熱量。偶爾點到高熱量的餐點時，節制攝取的分量同樣可以享受美食。

身形時肥時瘦惹熱議

阿嬌2024年出席澳門一場表演活動，根據在場拍攝的相片，阿嬌與女主持一同站在台上，體型明顯比身旁的女主持脹出一個碼，且整個人顯得圓潤又矮小，未知是拍攝角度問題抑或當日的穿搭不適合所致。

而阿嬌的最新狀態被網民發佈到社交平台後，脹爆身形隨即引起討論。有很多人對阿嬌善變的身形表示疑惑，指她似乎難長期維持fit爆狀態：「她總是忽胖忽瘦」、「她真的好容易發胖」。不過，就算阿嬌時胖時瘦，都不影響其靚麗顔值；有網民在分享變胖的阿嬌後稱讚：「我阿嬌胖過，瘦過，但是沒有醜過！」

阿嬌早前在Twins巡迴演唱會身形嚴重走樣。（網上截圖）

曾荷爾蒙失調體重達高峰



2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐，全身明顯發福圓碌碌，隨即成為網民關注對象；更有路人及粉絲拍下她身形發胖的照片，在網上熱烈討論。

當時，阿嬌的好姊妹蔡卓妍（阿Sa）曾在活動上代為回應，指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化。另外又有報導指，阿嬌身形發福是因接拍了電影，由於事前要簽保密協議，故不能透露太多；阿嬌亦曾向媒體表示為了增磅，每天最少要吃5餐。

2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐。

半年激減30磅重返20歲

2022年，阿嬌為參加《乘風破浪3》積極修身，在節食和做運動雙管齊下，成功在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」，與在參加《怦然心動20歲》時的腫脹身形比較猶如判若兩人。

當時明顯瘦了一碼的阿嬌狀態回復大勇，頻頻在微博上載自己的瘦身成果，當中包括她居家時面尖尖的鏡前自拍、無懼死亡角度的躺拍，還有運動時大露「牙籤腿」及「螞蟻腰」的側拍。阿嬌更自揭最新體重數字，顯示僅45.5公斤，約一百磅左右，與半年前體重高峰期比較，大減近30磅。

而在減肥運動中，阿嬌迷上近年大熱的普拉提（Pilates）。從教練課上的照片可見，阿嬌身穿運動內衣及瑜伽褲、紮起辮子全素顏示人，氣色仍非常不錯。她在教練的教導下做出普拉提動作，只見其手臂肌肉結實；雖然未操出腹肌，不過腰部十分纖瘦，引來網民大讚：女神歸位！

5天排濕毒高營養湯水減肥法

據了解，阿嬌能擁有45.5kg的身型，除了平日積極運動之外，還有專業營養師為她設計每日餐單；她又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」keep fit，飲食重點如下：