歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
三月
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館 大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
商場活動 文化藝術
大館｜「大館小馬」：雪特蘭小馬驚喜現身大館
推介度：
07/03/2026 - 15/03/2026
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
5類運動降血壓效果比拼，英國研究揭靠牆坐無影凳最有效
養生Tips
運動
血壓

5類運動降血壓效果比拼，英國研究揭靠牆坐無影凳最有效

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　香港人對運動有個根深柢固的迷思：一定要喘大氣、流大汗，最好做到成身散晒，先叫「做咗運動」。目前關於高血壓管理的建議，大部分也僅僅提及有氧運動，即是踩單車、快步行之類，建議每周至少150分鐘。這些傳統方法當然經過實踐檢驗，但最近一份發表在《英國運動醫學雜誌》的大型研究［Edwards, J. et al. (2023). Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine, 57(20). ]卻給我們一個全新視角：原來最有效降血壓的運動，竟然是那些看來最靜態的「等長運動」（isometric exercise），例如：靠牆坐「無影凳」。

 

　　這項研究是一份系統性綜述，整合了1990至2023年間全球270項試驗的數據，涵蓋近一萬六千名參與者，當中有長期病患者，也有完全健康的人。研究人員比較了五種運動方案對靜止血壓的影響：（1）有氧運動（如踩單車、慢跑）、（2）阻力訓練（如舉重）、（3）綜合訓練（肌力加帶氧）、（4）高強度間歇訓練（HIIT），以及（5）等長運動，如靠牆坐無影凳、平板支撐plank等。

 

　　結果出人意表：雖然五種方法都能降血壓，但等長運動的效果竟然遙遙領先其他四種，其次才是綜合訓練、阻力訓練、有氧運動，而近年大熱的HIIT對減血壓來說，反而排在榜尾。研究人員進一步比較具體運動方式，發現：步行降壓效果不如跑步或踩單車，而這些有氧運動，統統輸給最簡單的靠牆坐無影凳（即Wall Sits–背靠牆，身體慢慢滑下，直至大腿與地面平行，像坐在一張無形凳上，堅持至少兩分鐘）！

 

　　為甚麼這種「唔使郁」的動作，反而對降血壓最有效？原理其實不複雜。負責這類研究的學者解釋：「保持兩分鐘的等長收縮，可以增加肌肉張力，然後在放鬆時引起血液突然湧入。」這個過程就像替血管做訓練：肌肉收縮時對血管施加溫和壓力，放鬆時血流大量回流，這種「壓力釋放」的循環，能增強血管彈性和舒張能力。血管放鬆了，血壓自然下降。當然，做動作時切記要保持呼吸，不要閉氣。

 

　　有朋友問我：「那我以後要放棄跑步嗎？」當然不用。如果你已經養成運動習慣，應該繼續，帶氧運動可訓練心肺功能；但在此之上，每日抽少少時間靠牆坐無影凳，既能強化大腿肌肉，又能降血壓，何樂而不為？研究發現，每次兩分鐘，每日做三次（可分開早午晚做），對降血壓甚有效。研究人員甚至希望，這份分析能影響未來的血壓管理指南，讓等長運動獲得應有的重視。

 

　　而我的慣常做法是：早上刷牙時往後靠，坐無影凳兩分鐘；食完午飯後，又靠一靠，再坐兩分鐘，晚餐後又來坐兩分鐘，一日加起來才六分鐘，但持之以恆的話，就會在不知不覺間，發覺大腿肌漸漸結實，血壓數字也愈來愈「靚仔」。

 

　　下次你家裏經過一道牆，不妨停下來，背靠它，緩緩試下坐無影凳。那一刻，你沒有喘氣，沒有流汗（或許初時雙腳會有點微震），但你要相信，你正在為自己進行一場最溫柔的血管革命。這張無影凳，坐的是健康，坐的是一份對自己身體的細心。每日就這樣堅持着，終有一日必定有回報。

 

Tags:#運動#無影凳#等長運動#靠牆坐#Wall Sits#降血壓#血壓管理#健康研究#英國運動醫學雜誌#有氧運動#踩單車#慢跑#阻力訓練#舉重#綜合訓練#高強度間歇訓練#HIIT
Add a comment ...Add a comment ...
中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
更多嘉‧點健康文章
中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處