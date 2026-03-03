歡迎回來

水逆來襲！細看2026年三月星座塔羅運程預測
Fitness & Wellness 牌緣指引

水逆來襲！細看2026年三月星座塔羅運程預測
名人保養|58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音
AI概念戰略大爆發！
耳朵衛生警示｜耳道密封環境，易致細菌激增
健康Tips

耳朵衛生警示｜耳道密封環境，易致細菌激增

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現代人幾乎一出街就聽歌，耳機一戴就戴幾小時不等。有醫生警告，入耳式耳機如同「塞子」將耳道完全密封，如果耳朵出現痕癢等3種情況，要小心內耳道可能已經有「發霉」的風險。有研究曾指出，只需1小時，耳道內的細菌量就可能暴增逾10倍。

 

密封耳道形成「高溫潮濕」環境 細菌激增驚人

 

　　台灣耳鼻喉科醫生張嘉峻在其Facebook專頁指出，入耳式耳機的設計會將耳道完全密封，導致內部溫度升高、濕度增加，形成適合微生物生長的環境 。研究顯示，僅配戴耳機一小時，耳道內的細菌量就會因這種悶熱潮濕的條件而顯著增加，增長率甚至可達十倍以上，宛如為細菌和黴菌打造了一個「豪華溫室」 。

 

　　早在1985年，美國耳鼻喉科期刊就有研究發現，即使配戴原本無菌的耳機，短短一小時就能讓外耳道內原本的細菌數量暴增百倍以上 。2008年發表於《Online Journal of Health and Allied Sciences》的研究更直接證實，經常使用耳機的族群，外耳道幾乎全部都能培養出大量細菌，而且耳機上的細菌種類與使用者耳道內的細菌幾乎完全一致，形成「反覆把細菌送回耳朵」的惡性循環 。

 

出現3大警訊恐已感染 勿用棉花棒亂撩耳

 

　　張嘉峻醫生提醒，若發現耳朵出現以下3種情況，必須高度警覺：

 

● 耳內奇癢無比，甚至半夜癢醒 

● 耳道流出帶有異味的液體 

● 聽聲音好像隔着一層膜，聲音並不清晰 

 

　　這些症狀可能是「外耳道真菌病」的警號，張嘉峻強調，千萬別拿棉花棒自行掏挖，此舉不僅會將黴菌孢子推向耳道更深處，更可能刮傷耳道皮膚，引發更嚴重的發炎甚至蜂窩性組織炎 。

 

3招防止耳朵發霉

 

　　針對確實有長期佩戴耳機需求的民眾，張嘉峻提出以下3招保護耳朵衛生，防止耳朵發霉 ：

 

● 1. 適度通風：每佩戴約50分鐘就摘下耳機，讓耳道有機會呼吸通風，避免長時間處於悶熱潮濕狀態。

● 2. 定期清潔：耳機套應定時以酒精消毒，保持乾爽衛生，防止細菌滋生。

● 3. 勿自行挖耳：若感覺耳朵不適，切勿自行挖耳，應立即就醫由耳鼻喉科醫生檢查治療。

 

Tags:#治療#健康問題#健康養生#耳朵護理#細菌#耳道發炎#耳機
寒流襲港 │天文台預報未來數日寒冷乾燥，日夜溫差顯著
寒流襲港 │天文台預報未來數日寒冷乾燥，日夜溫差顯著
