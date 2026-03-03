歡迎回來

疱疹病毒警示｜30歲女子因嘴角感染上腦死亡，醫生揭3大危險症狀
健康Tips

疱疹病毒警示｜30歲女子因嘴角感染上腦死亡，醫生揭3大危險症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　嘴角出現小水泡，不少人第一時間只會聯想到「熱氣」或「睡眠不足」。內地一名女子突然嘴角生疱疹，當時未有正視問題的嚴重性，最終導致疱疹病毒上腦，不幸離世。醫生指出，嘴角疱疹可大可小，因為免疫力降低所致，若出現3種症狀必須求醫。

 

爛嘴角以為熱氣 延誤治療致疱疹病毒上腦

 

　　綜合《縱覽新聞》及內媒報道，陝西一名年約30多歲的張女士（化名），平日忙於打理餐館，作息並不規律。起初她感到嘴角刺痛，隨後長出小水泡，她和家人都認為這只是天氣乾燥引致的「爛嘴角」，於是自行購買消炎藥膏塗抹 。眼見情況未有好轉，家人更為她找來涼茶「下火」，但症狀不但沒有緩解，反而變本加厲，她開始感到臉頰麻木。

 

　　張女士其後更出現高燒、全身乏力等症狀，即使服用退燒藥亦未見好轉，嘴角的紅腫範圍不斷擴大，更出現劇烈的嘔吐。家人見狀大驚，立即將她送往醫院。

 

免疫力下降誘發病毒

 

　　經醫生檢查後發現，張女士的情況並非普通感染。醫院為她進行腦部及血液檢查後，確診為「疱疹性腦炎」。原來，最初嘴角的小水泡，是由單純疱疹病毒引起 。當病毒入侵中樞神經系統後，引發了嚴重的腦水腫及腦組織發炎，最終導致大腦功能衰竭離世。

 

　　鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉醫生接受媒體訪問時解釋，單純疱疹病毒分為1型及2型，人類是其唯一的天然宿主 。這種病毒非常狡猾，當人體免疫力正常時，它會靜靜潛伏在體內；一旦免疫力因勞累、壓力或疾病而下降，病毒便會再度活躍，引發皮膚黏膜疱疹、角膜炎，在極少數嚴重個案中，甚至會入侵中樞神經系統引致腦炎 。

 

無法根治但可控制 留意「3大症狀」

 

　　李天舉醫生強調，目前醫學界尚未有方法能徹底清除體內的單純疱疹病毒，治療方向主要以抗病毒藥物控制病情 。雖然絕大多數人感染後可能只出現輕微症狀，甚至毫無知覺，但大眾絕不能因此掉以輕心 。

 

　　他提醒，若身體出現「發燒、頭痛、意識改變」3大症狀，尤其是伴隨近期有口唇疱疹的病史，便需高度警覺，這可能是病毒已侵入中樞神經的訊號，必須刻不容緩地趕往醫院求診，以免錯失寶貴的治療時機 。

 

　　李天舉呼籲，平日應保持規律作息、均衡飲食，提升自身免疫力，才是對抗潛伏病毒的根本之道。一旦發現嘴角等部位出現反覆發作、難以癒合的疱疹，亦應尋求專業診斷，切勿胡亂塗藥或相信偏方，以免將小問題拖成大禍患。

 

感染單純疱疹病毒癥狀表現

 

　　單純疱疹病毒是生活中常見的病原體，具有傳染性，一旦感染就會終身攜帶，且容易復發。成都第五人民醫院皮膚科主治醫生劉淼表示，單純疱疹由單純疱疹病毒引發，主要分為兩型：

 

●　第一型疱疹（HSV-1），主要通過直接接觸疱液（唾液等口腔分泌物）或皮膚直接接觸傳播，引發口腔內或口腔周圍的疱疹，即「唇疱疹」，極少數情況下會感染其他部位。

●　第二型疱疹（HSV-2）則主要引起生殖器疱疹，主要通過性生活傳播，該感染在普通群體中較為少見。

 

　　劉淼表示，患者初次感染時，癥狀表現因病毒種類和發病部位而異。若發生在口唇周圍，會出現嘴唇和口腔周圍的小水泡或潰瘍，可能伴有發熱、咽喉痛或淋巴結腫大；發生在生殖器部位，則表現為外生殖器或肛門周圍的水泡、潰瘍，伴有排尿疼痛、局部瘙癢或灼熱感。不過，也有部分初次感染者癥狀輕微，甚至無癥狀，但仍具傳染性。

 

　　此外，還有部分人群會出現復發感染，情況相對輕微，水泡常出現在首次感染的相同位置，每次感染持續約7-10天，復發前可能僅有局部瘙癢或刺痛感。

 

1情況下可無症狀

 

　　據央視新聞報道，大多數人感染單純疱疹病毒不會出現症狀，或只有輕微症狀；甚至也有些人無症狀，這是因為人體具有免疫力，多數人身體能與單純疱疹病毒共存。因此，很多人不知道自己在何時、通過何種途徑感染了疱疹病毒，只有專門去做檢查或體檢時才發現。

 

　　但在感染第一型疱疹（HSV-1）出現症狀時，最主要表現是「爛嘴角」，約20%至40%的人嘴唇和口周區域會反復出現唇疱疹。此疱疹症狀較輕微，很少出現發燒、乏力等全身症狀，一般表現為嘴角、嘴唇或口周出現小米大小水泡。水泡出現前24小時左右，局部會有疼痛、燒灼感、麻刺感或瘙癢，水疱後期還可能出現破損、滲水和結痂。

 

感染單純疱疹病毒5大症狀

 

1. 發燒

2. 身體疼痛

3. 喉嚨痛（口腔疱疹）

4. 頭痛

5. 感染附近的淋巴結腫大

 

資料來源：世界衛生組織

 

　　據世界衛生組織資料顯示，許多人可能在不知情的情況下，將病毒傳染單純疱疹病毒給他人。另外在免疫能力受損者中，包括愛滋病毒感染晚期患者，疱疹病毒可能造成更嚴重的症狀，復發也更頻繁。第二型疱疹的罕見併發症更可能包括腦膜腦炎（腦部感染）和播散性感染。

 

預防及降低復發和傳染方法

 

　　單純疱疹病毒一旦感染人體，無法徹底清除，但正確的治療方法和日常自我護理可以顯著減輕症狀，方法如下：

 

預防及降低復發和傳染方法

 

1. 抗病毒藥物

阿昔洛韋（Acyclovir）對縮短發作期和減輕症狀效果顯著

 

2. 局部治療

抗病毒藥膏、痱滋粉可減輕不適感

 

3. 疼痛管理

布洛芬 （ibuprofen）可緩解疼痛和炎症

 

4. 增強免疫力

均衡飲食、規律運動、充足睡眠能增強抵抗力

 

5. 避免觸碰疱疹

避免用手觸碰疱疹以防病毒傳播至其他部位或他人

 

6. 保持口腔衛生

定期使用漱口水清潔口腔，預防感染。

 

資料來源： 央視新聞國家應急廣播

 

　　另外，還有一些方法能有效降低病毒復發和傳染風險：

 

1.

● 盡量避免誘因，例如常見因素有曝曬、精神壓力大、發燒、創傷、生病等。

● 若皰疹發作頻繁，如每月發作，可在醫生指導下進行抗病毒治療。

 

2.

● 避免共用個人衞生物品，尤其是可能接觸口水和疱疹的物品。

● 家人患病期間應盡量減少皮膚接觸，及時洗手。

● 督促家人及時用藥治療現有疱疹，快速度過感染活躍期。

 

3.

● 如感染「生殖器疱疹」（第二型疱疹 HSV-2），患病期間建議停止性生活。

 

資料來源：央視新聞國家應急廣播

 

9成人體內潛伏一級致癌病毒EBV

 

　　基因醫生張家銘於其Facebook專頁發文表示，EBV（Epstein-Barr virus）屬於人類疱疹病毒家族的一員，超過90%的成年人曾感染EBV，但多數人在感染當下沒有明顯症狀，僅出現喉嚨痛、發燒幾天等症狀，常被誤以為感冒。

 

　　張家銘說明，EBV是種擅長「裝死」的病毒。感染初期會默默潛伏，幾乎難以察覺，但當熬夜、壓力大、過度運動、飲食失衡或生病時，便可能甦醒，暗中擾亂免疫系統、影響細胞基因表達，甚至誘發慢性病或癌症。

 

5大高危行為活化EBV

 

● 熬夜

● 壓力大

● 飲食失衡

● 生病

● 過度運動

 

資料來源：基因醫生張家銘

 

　　近年研究也證實，EBV與多種自體免疫疾病有明確關聯，包括：慢性疲勞症候群、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症及乾燥症等。世界衛生組織（WHO）已將EBV列為第一類致癌病毒，屬於「明確致癌」的病原體。

 

5招防EBV活化

 

● 規律作息避免熬夜與過勞

● 補充足夠的營養素：特別是維他命D、鋅、Omega-3脂肪酸

● 壓力管理與情緒調節：如正念、冥想、適度運動

● 減少免疫壓力源：如避免長期使用類固醇等免疫抑制藥物

● 日常補充具抑制EBV活性的天然成分：如綠茶多酚、槲皮素、薑黃素及甘草酸等

 

資料來源：基因醫生張家銘

 

流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
