名人健康｜37歲台女星林欣霈剖白甲狀腺癌抗癌心路歷程

現年37歲的台灣女星林欣霈，曾演出《真愛找麻煩》、《莫非，這就是愛情》等多部人氣台劇，日前她現身當地節目，分享自己的抗癌經歷。她表示在34歲時，為自己安排了一次全身健康檢查作為生日禮物，沒想到竟發現甲狀腺出現惡性結節，確診為甲狀腺癌，且癌細胞已擴散至右側淋巴，需一併切除部分淋巴組織。

林欣霈日前於當地節目《聚焦2.0》中分享自己的抗癌經歷，她憶述，當時並無明顯症狀，只是經常感到「非常累、很想睡」，檢查後發現有多顆結節，其中一顆更已出現鈣化，醫生當時已表明「不管結果好或壞都一定要開刀」，最終證實為甲狀腺癌，且癌細胞已擴散至右側淋巴，需一併切除部分淋巴組織。

林欣霈回想確診一刻，坦言不希望家人擔心，選擇獨自承受，看診、覆診等全程一人處理。她形容等待手術的那段時間最難捱，更不斷問自己「為甚麼是我？」，整整一個月陷入非常痛苦的情緒中。直至手術前一晚，她才逐漸調整心態，學會「既來之則安之，來甚麼就解決甚麼」。

這場病也改變了林欣霈的飲食習慣。她自小在愛吃辣的家庭長大，笑言經過「訓練」後，能在知名拉麵店挑戰8倍辣度，但手術後已無法像從前般食辣，忍不住苦笑：「沒有辣就好像沒在吃拉麵」。

除了甲狀腺問題，林欣霈在檢查中亦被診斷出患有輕度脂肪肝，令身形纖瘦的她大感意外。醫生解釋，脂肪肝與體型沒有直接關係，飲食習慣才是關鍵。身兼香薰治療師的她，亦在節目中分享自己的舒壓及養生方式，包括透過薰衣草精油嗅吸，配合簡單的肩頸拉伸動作，幫助放鬆情緒、改善睡眠。在飲食方面，她則以高蛋白飲品和綠拿鐵補充營養，自嘲因為要「少量多餐，只好靠補充」。



台灣女星林欣霈。（IG@verna_pei）

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

1.撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2.聲音持續沙啞

3.頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4.吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5.持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

資料來源：醫院管理局

甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

1.曾接解大量輻射

例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀線癌的比率也特別高

2.家族遺傳

家族中曾有人患過甲狀線腫瘤、家族性甲狀線髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀線癌

3.個人病歷

本身曾患過甲狀線腫瘤或甲狀線良性結節等疾病，患上因狀線癌的機會也較高

4. 性別

女性患甲狀線癌的機會較男性大

5.飲食

飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀線癌的機會

6.年齡

很多甲狀線痙的患者都是40歲以上的人士

資料來源：醫院管理局