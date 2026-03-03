洗衣液大比拼｜日本雜誌評測揭除臭去污最強產品，衣物速乾防異味貼士
洗衣產品最緊要去污、除臭力強，能應付日常的汗味和食物污漬。日本家品雜誌《LDK》測試9款人氣洗衣產品，包括LION、KAO、P&G等各大品牌，當中有標榜「最強」、「漂白劑級」的升級版洗衣劑，並嚴選出2款獲得A級評價的「必買」產品。
洗衣液評測重點
- 【潔淨力（洗浄力）】：強化對去除日常污漬（如皮脂、食物污漬等）能力的測試，以驗證產品標榜「最強」、「漂白劑級」洗淨力是否屬實。
- 【消臭力】：測試洗衣產品能否徹底清洗掉沾附在衣物上的難聞氣味（如模擬汗液）。
- 【防臭力（におい戻り）】：指衣物洗淨後，在穿著或存放過程中，是否會因為殘留的皮脂或細菌而再次產生異味。
- 【使用感】：評估產品在實際使用中的便利性，包括包裝設計是否便於計量、存放和補充，以及是否有溶劑殘留等問題。
9款洗衣產品完整名單
經過專業評測，《LDK》從9款產品中，選出2款總評為A級的「必買」推薦產品。以下是9款受測產品的完整名單（由低至高評分排列）：
等級C
第9名：花王KAO「Attack 抗菌EX速乾」洗衣液
售價：約$14起
洗淨力：2.6
消臭力：2.8
防臭力：1.5
使用感：3.83
綜合評分：2.67
等級B
第8名：寶潔P&G「Ariel MiRAi Cleaning Plus」洗衣液
售價：約$25起
洗淨力：3.2
消臭力：3
防臭力：2.5
使用感：2.92
綜合評分：2.96
第7名：花王KAO「Attack Highly Active Biopower」洗衣粉
售價：約$23起
洗淨力：4
消臭力：3
防臭力：2.5
使用感：3.58
綜合評分：3.42
第6名：花王KAO「Attack 強力除臭凝膠」洗衣液
售價：約$21起
洗淨力：4.4
消臭力：2.5
防臭力：2.5
使用感：3.83
綜合評分：3.53
第5名：花王KAO 「Attack Disinfecting Advance」洗衣液
售價：約$21起
洗淨力：2.5
消臭力：4.5
防臭力：4.5
使用感：4.17
綜合評分：3.63
第4名：獅王LION「NANOX one Cleaning Plus」洗衣液
售價：約$26起
洗淨力：3.1
消臭力：3
防臭力：4.5
使用感：4.5
綜合評分：3.64
第3名：寶潔P&G 「Ariel Gel Ball Pro」洗衣凝珠
售價：約$12起
洗淨力：4.8
消臭力：2.5
防臭力：2.5
使用感：3.92
綜合評分：3.7
等級A
第2名：花王KAO 「Attack 抗菌EX 強力洗淨」洗衣液
售價：約$21起
洗淨力：3.8
消臭力：5
防臭力：3
使用感：4.08
綜合評分：3.94
第1名：獅王LION 「NANOX one PRO」洗衣液
售價：約$30起
洗淨力：3.4
消臭力：4.5
防臭力：4.5
使用感：4.5
綜合評分：4.06
資料來源：消委會
經過專業評測，《LDK》從中選出2款總評為A級的「必買」推薦產品：
【總合最佳】A級：LION NANOX one PRO
在加強的測試中，此款2025年9月最新版本展現出最均衡的高性能。它對汗味和皮脂臭味有出色的消臭及防臭效果，能一次洗淨並抑制惡臭產生。同時，其濃縮配方在保持強大潔淨力的同時，擁有極高的性價比，兼顧了效能、易用性與價格，因此獲得總合第一的殊榮，特別推薦給注重成本效益和日常使用便利性的用家。
每次洗衣成本：約日圓¥22.9 / 港幣$1.15（根據原文用量及市價推算）
【消臭力最佳】A級：KAO Attack 抗菌EX 強力洗淨
作為2025年7月大幅改良的旗艦產品，此款洗衣劑在消臭力測試中表現「壓倒性」優秀，能強力抑制並封鎖衣物上的惡臭。除了對付汗味，其對皮脂、食物等頑固污漬的洗淨能力同樣出眾。專家評價它是一款能讓衣物從裡到外徹底乾淨的「實力派」產品，適合對氣味特別敏感或家中有經常活動人士的家庭。
每次洗衣成本：約日圓¥27.5 / 港幣$1.38（根據原文用量及市價推算）
2招速乾防異味
1. 注意洗衣劑用量，洗衣機一次只洗7成滿
《LDK》指出，為了最大限度地發揮洗滌劑的功效，洗衫時不要放太多洗滌劑，也不要把衣服塞得太滿：
即使是強效洗滌劑，如果洗滌方式不當，也無法發揮其全部功效。請依照標籤上的指示用量使用洗滌劑，並將洗衣機裝滿至約70%的容量。
2. 5小時內晾乾防異味
室內晾曬時，最好將衣物放在通風良好的地方，例如客廳。晾曬約5小時即可，有助防止異味。
《LDK》20款柔順劑推薦
洗衫時加入柔順劑，能消除衣物乾硬觸感同時去除汗味及潮濕異味，令衣物柔軟芳香。《LDK》曾在超市、藥局以及亞馬遜、樂天市場、雅虎購物等線上購物網站，搜集了不同種類的衣物柔順劑，包括Lenor、Humming 和 Soflan 等熱門品牌，並將樣本區分為芳香型、無香型和除臭型，邀請專業人士進行體驗比較，總結出推薦名單如下：
（芳香型）
等級C
P&G寶潔Lenor Happiness 柔順劑玫瑰花香450ml
售價：約$15
適中香味：3
親膚感：3.3
除臭力：3
吸水力：1.5
綜合評價：2.71
等級B
I-ne Rewear 再生織物柔順劑經典玫瑰和麝香500ml
售價：約$47
適中香味：3
親膚感：3.26
除臭力：1.75
吸水力：3.5
綜合評價：2.88
P&G寶潔Lenor Super Deodorizing 1WEEK 室內乾燥陽光香味 490ml
售價：約$10
適中香味：3
親膚感：3.61
除臭力：3
吸水力：3.5
綜合評價：3.28
Cainz 抗菌除臭天然柔順劑濃縮織物薄荷香味 補充裝 1100ml
售價：約$21
適中香味：1
親膚感：2.96
除臭力：5
吸水力：4.5
綜合評價：3.37
花王Flair IROKS 衣物柔順劑純淨小蒼蘭香型 540ml
售價：約$40
適中香味：4
親膚感：3.35
除臭力：2.75
吸水力：4
綜合評價：3.53
日本LION 獅王 SOFLAN AROMA RICH Claire 橙花香皂 480ml
售價：約$12
適中香味：4
親膚感：4.33
除臭力：3
吸水力：3
綜合評價：3.58
P&G寶潔Lenor Reset Serum 衣物柔順劑百合香型 500ml
售價：約$30
適中香味：4
親膚感：3.41
除臭力：4.5
吸水力：2.5
綜合評價：3.6
KAO 花王Humming Deodorizing Fabric Softener 清澈柑橘香 500ml
售價：約$16
適中香味：3
親膚感：4.04
除臭力：3.5
吸水力：4
綜合評價：3.64
熊寶貝 持久打菌除臭衣物柔順劑補充裝 幸福花束 麝香型1200ml
售價：約$26
適中香味：4
親膚感：3.83
除臭力：3
吸水力：4
綜合評價：3.71
等級A
KAO 花王 Humming Flare Relaxe 麝香和鈴蘭香型 510ml
售價：約$15
適中香味：5
親膚感：3.67
除臭力：3.5
吸水力：3
綜合評價：3.79
NICE & QUICK 植物性家庭友善型衣物柔順劑甜美丁香花香 600ml
售價：約$38
適中香味：3
親膚感：3.81
除臭力：4.5
吸水力：4.5
綜合評價：3.95
王了製藥 arFUM Touch of ka 薑花清新柑橘香型 1000ml
售價：約$38
適中香味：5
親膚感：3.37
除臭力：4.5
吸水力：3.5
綜合評價：4.09
Liberta MELLOW CHARM 衣物柔順劑 Lucky Pink Flower Scent 600ml
售價：約$58
適中香味：4
親膚感：3.43
除臭力：4.5
吸水力：4.5
綜合評價：4.11
Maison Bloom FADRIC HOTEL 衣物柔順劑 Aquatic New York Scent 500ml
售價：約$41
適中香味：5
親膚感：3.44
除臭力：4.5
吸水力：4.5
綜合評價：4.36
P&G寶潔Lenor Reset Serum 衣物柔順劑百合香型 500ml
售價：約$30
適中香味：4
親膚感：3.41
除臭力：4.5
吸水力：2.5
綜合評價：3.6
（無香型）
等級B
TOPVALU BESTPRICE 無香型濃縮衣物柔順劑 1200ml
售價：約$23
親膚感：3.17
除臭力：3
吸水力：3.5
綜合評價：3.22
寶潔Downy Free & Gentle Ultra Liquid Fabric Doftener 1310ml
售價：約$97
親膚感：3.63
除臭力：3
吸水力：4
綜合評價：3.54
等級A
Rocket Soap Fablush 濃絢衣物柔順劑 無香型 520ml
售價：約$23
親膚感：3.13
除臭力：4.5
吸水力：5
綜合評價：4.21
7-Eleven Seven Premium Lifestyle Yashinomi 衣物柔順劑 520ml
售價：約$26
親膚感：4.37
除臭力：4.5
吸水力：4
綜合評價：4.29
SARAYA ARAU Baby Laundry Conditioner 480ml
售價：約$20
親膚感：3.17
除臭力：5
吸水力：5
綜合評價：4.39
MUJI 無印良品 無香型衣物柔順劑 500ml
售價：約$26
親膚感：3.63
除臭力：5
吸水力：5
綜合評價：4.54
Comment
暫無回應