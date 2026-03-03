家事百科｜抽濕機易藏粉紅黏液恐致肺炎，專家教抗菌抗敏清潔秘訣

香港已踏入春季回南天，天文台預測，即將會一連7日濕度最高達95%，又是時候搬出家中抽濕機。不過，很多人習慣水箱抽滿水後，只將水倒掉便算，原來這個動作隨時會令抽濕機變成細菌溫床，嚴重更可能引發呼吸道疾病。

抽濕機齋倒水易生「粉紅黏液」恐致肺炎

台灣育兒生活達人「豆豆媽咪」指出，許多人只會倒走抽濕機水箱的水，而忽略刷洗水箱，此舉隨時會令抽濕機變成細菌溫床，嚴重更可能影響呼吸道健康，引發名為「加濕器肺」的過敏性肺炎。

她解釋，抽濕機水箱內不時會出現一層滑滑的「粉紅黏液」，其實是名為「黏質沙雷氏菌」（Serratia marcescens）的細菌及其分泌的生物膜。這層生物膜猶如細菌的堅固堡壘，無法單用清水沖走，甚至可抵抗一般清潔劑。如果只用清水沖洗，只是沖走表面的髒水，細菌的「堡壘」依然黏附在水箱壁上，很快又會故態復萌。

當抽濕機運作時，便會將這些細菌或微生物霧化再噴回室內，長期吸入受污染的空氣，可能會引發名為「加濕器肺」的過敏性肺炎，症狀包括持續咳嗽、胸悶、不明原因發燒、氣喘加劇及皮膚過敏發癢等。

過敏性肺炎成因

清潔不當，滋生病菌

．加濕器的水箱若未定期清洗，溫暖潮濕的環境容易滋生細菌、徽菌，如念珠菌和病毒。

．這些微生物隨水霧被人體吸入，即可能引發感染或過敏。

濕度設定過高

．將室內濕度長期維持在過高水平，如超過60%，會促使環境中的徽菌、塵蟎等過敏原大量繁殖。

．日本專家建議，最適宜的濕度應控制在50%至60%之間。

使用自來水或添加不當物質

．自來水中的礦物質，如鈣、鎂，可能在加濕器內形成白色粉塵業噴入空氣，被人體吸入。

．更危險的是，許多民習慣在水中添加精油、醋、殺菌劑等，經霧化後形成微小顆粒，會直接刺淚或損傷呼吸道膜，甚至造成化學性肺損傷。

過敏性肺炎症狀

．初期與感冒相似，包括咳嗽、發燒、胸悶、呼吸困難、全身疲勞等。

．症狀通常不會立即出現，而是經過長時間、反覆接觸後慢慢發展，令人難以察覺。

．一旦出現症狀，病情可能短時間內急劇惡化，甚至致肺部永久性纖維化。

過敏性肺炎高風險人士

．免疫力較弱人士：老年人、嬰幼兒、慢性病患者。

．有過敏體質人士：哮喘、過敏性鼻炎患者，其免疫系統更易對吸入的過敏原產生激烈反應。

有吸煙史或呼吸道問題人士

資料來源：《央視網》、《美奧診所》網站綜合專家意見

常見兩類加濕器易中招

冷蒸發式加濕器

．水分以氣態形式擴散空中，水中的雜質細菌不會被釋放。

．若不及時清洗水槽，沉積的雜質容易結垢並滋生細菌微生物等，導致發臭。

超聲霧化式加濕器

．對水質要求較高。

．若水有雜質或細菌，有機會隨水霧進入空氣，人體隨時會吸入細菌，影響健。

資料來源：北京交通大學物理系教師陳征

正確清洗水箱3大步驟 加1物徹底殺菌

要徹底清除生物膜，物理性的「刷洗」是關鍵。「豆豆媽咪」教路，只要跟足以下3個步驟，即可有效清潔水箱：

1. 刷洗（物理去除）

將水箱的水排清後，滴入適量中性洗潔精，使用長柄軟毛刷或舊牙刷刷洗。洗潔精的界面活性劑可以乳化細菌的細胞壁，配合刷子的物理摩擦，才能將滑滑的生物膜「刮」走。

重點區域：水箱的直角轉角位、手柄凹槽及浮球連桿下方。這些「死水區」是細菌最厚的位置。

2. 殺菌（化學去除）

若水箱內有頑固白色水垢或陳年霉斑，可使用1:10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡約20分鐘。

酸性環境能有效溶解水垢（碳酸鈣），同時破壞微生物的細胞膜，達至殺菌效果。



3. 乾燥（斷絕生路）

清洗完畢後，將水箱倒轉，放置在通風處徹底晾乾。

大多數水生細菌（包括黏質沙雷氏菌）都無法在完全乾燥的表面存活，「乾燥」是切斷細菌生命週期的最後一道防線。





水箱放「鋁箔紙、硬幣」可以除菌？

對於網上流傳「在水箱放入揉成球的鋁箔紙或一枚硬幣，就可以不用洗水箱」的說法，「豆豆媽咪」指出：理論有效，但實務上不夠用！背後原理其實是「微量動力效應」；只能當「輔助」，絕對不能取代「刷洗」。

金屬離子（如銅、銀）確實有抑菌能力，但由於水箱水量大，一顆硬幣釋放的離子濃度太低，而且細菌是長在水箱壁上，硬幣沉在水底，殺不到壁上的菌，鋁箔紙團反而可能變成藏污納垢的縫隙。

抽濕機幾耐洗一次？

「豆豆媽咪」建議，為保持家居清潔及呼吸道健康，應定期清潔抽濕機。清潔頻率最好為：

水箱：建議每周1次。因為生物膜從形成到成熟大約需要3-7天，每週清洗剛好打斷它的生長周期。

濾網：建議每2-4周清潔1次。

1款濾網切忌水洗

除了水箱細菌，抽濕機背面的「進氣濾網」萬一堵塞，不只令空氣變髒，還會令抽濕力下降、更耗電。清潔濾網時，需留意以下重點：

【先吸後洗】在沾水前，先用吸塵器吸走表面灰塵。直接沖水會讓灰塵變成泥巴，卡死在網孔裡。

【水溫<40°C】使用冷水或溫水輕輕刷洗，高溫會導致尼龍濾網變形脆化。

【嚴禁曝曬】洗完後置於陰涼處晾乾即可，紫外線會切斷塑膠聚合物，讓濾網一捏就碎。

另外，「豆豆媽咪」還提醒大家必須記住，HEPA濾網絕對不能水洗：

現在很多高階抽濕機配有HEPA濾網（看起來像紙造的那種），絕對不能水洗！水洗會破壞濾網的纖維結構和靜電層，令濾網報廢。HEPA濾網只能用吸塵器吸走灰塵，或定期更換新的一塊。

抽濕機HEPA濾網影響抽濕效能 更換成本可達$3,510

本港消委會指出，HEPA過濾器使用與否，對於抽濕機效能有明顯影響。消委會曾測試市面14款抽濕機，以LG及三菱重工MHI抽濕機測試報告為例，添加HEPA濾網後，兩者每日抽濕量分別下降18.4%和30.1%，能源效率亦降低26.2%及40.7%，相對年電費增加10.6%至18.3%，消委會建議廠商應明確標示安裝濾網前後的效能差異，方便供消費者參考。

除此之外，抽濕機濾網成本不容忽視。以首5年測試來看，東芝TOSHIBA抽濕機濾網費用總計高達$3,510；LG抽濕機濾網費用總計則為$2,150，而聲寶SHARP抽濕機卻因濾網壽命可達10年，因此前5年支出為零。

消委會評測14款抽濕機

品牌型號：聲寶SHARP DW-S27FA-W

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量16-17升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4星

功能評分（計算空氣淨化功能）：4星

售價：＄5280



品牌型號：松下Panasonic F-YAV28H

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量16-17升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4星

功能評分（計算空氣淨化功能）：4星

售價：＄7580



品牌型號：東芝TOSHIBA RAD-DIA17HK

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量16-17升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4.5星

功能評分（計算空氣淨化功能）：4星

售價：＄5180



品牌型號：開利Carrier DC-22VSB

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量12.5-14.5升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4.5星

功能評分（計算空氣淨化功能）：4星

售價：＄4930



品牌型號：豐澤牌fortress FDHA25DC24

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量12.5-14.5升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4星

功能評分（計算空氣淨化功能）：3.5星

售價：＄3698



品牌型號：飛PHILCO PDA240UVX

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量12.5-14.5升

功能評分（不計空氣淨化功能）：3.5星

功能評分（計算空氣淨化功能）：3.5星

售價：＄4898



品牌型號：LG MD19GQCE0

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量19升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4.5星

功能評分（計算空氣淨化功能）：3星

售價：＄7090



品牌型號：三菱重工MHI MDC20W-H

款式：可配備HEPA過濾器壓縮式抽濕機

標準環境下聲稱每日抽濕量13.8升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4星

功能評分（計算空氣淨化功能）：3星

售價：＄4780



品牌型號：TCL DE 6LE

標準環境下聲稱每日抽濕量12-14.9升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4星

售價：＄1980



品牌型號：飛利浦PHILIPS DE323/30

標準環境下聲稱每日抽濕量12-14.9升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4星

售價：＄3998



品牌型號：樂信牌Rasonic RPD-YG20U

標準環境下聲稱每日抽濕量12-14.9升

功能評分（不計空氣淨化功能）：4星

售價：＄3580



品牌型號：惠而浦Whirlpool DS202NF

標準環境下聲稱每日抽濕量12-14.9升

功能評分（不計空氣淨化功能）：3.5星

售價：＄3490



品牌型號：VINO VD15A-FA4A

標準環境下聲稱每日抽濕量12-14.9升

功能評分（不計空氣淨化功能）：3.5星

售價：＄2400



品牌型號：伊瑪imarfles IDH-2012L

標準環境下聲稱每日抽濕量12-14.9升

功能評分（不計空氣淨化功能）：3.5星

售價：＄2699

資料來源：消委會

使用抽濕機7大安全貼士

1. 抽濕機出現異常應停止使用：抽濕機如果有不正常現象，例如出現異常聲音、異味或機器過熱等，應立即停止使用。

2. 定期清理及更換過濾器：用戶應根據說明書安裝可配備HEPA過濾器作空氣淨化的抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵機先清潔。

3. 定期清洗抽濕機盛水器及隔塵網：用戶應定鈅清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及待乾才放回。

4. 擺放在平穩地方：抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒。

5. 注意使用位置：不應於浴室使用抽濕機。

6. 注意使用安全：避免無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機，不使用抽濕機時，應將電源關掉。部分抽濕機型號設有定時關機功能可供善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機。

7. 使用乾衣功能時應注意安全：乾衣切勿把衣服遮蓋抽濕機出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服，放置在抽濕機的上方進行乾衣抽濕，以免水滴流入機內構成危險。