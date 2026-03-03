研究揭示講人壞話「傷腦又減壽」！從《金多寶》嫲嫲看善意如何療癒人心

前文提及中文大學心理學系主任陳瑞燕教授長期研究生活醫學(Lifestyle Medicine)，她強調感恩與慈悲的心態，鼓勵老友記們少些埋怨和挑剔，學習欣賞生活。這不只是心理安慰，更與腦部健康息息相關。筆者原本半信半疑，為此翻查資料才驚覺，早有研究顯示「說人壞話」以及喜歡批評等，真的會損害大腦和縮短壽命！

抱持憤世怨念，傷腦又傷身。（圖： Andrea Piacquadio@Pexels)

日本精神科醫生樺澤紫苑在著作《延長健康壽命的腦心理強化大全》中，提及東芬蘭大學的研究，追蹤一些喜歡批評及挖苦諷刺的人，發現他們患上認知障礙的風險是一般人的三倍，死亡率也高出一成多。

樺澤醫生進一步指出，說人壞話無助減壓，反而會令身體分泌更多壓力荷爾蒙皮質醇，令免疫力下降，引發各種疾病。他解釋，大腦傳送情報時，無法分辨我們在說別人的不是，它會誤以為自己正被攻擊，令大腦杏仁核變得興奮，產生更大壓力，從而刺激分泌壓力荷爾蒙皮質醇。於是我們愈憤恨，腦袋愈受傷。

《延長健康壽命的腦心理強化大全》一書提及，說別人壞話及批評，會傷害大腦及縮短壽命。(網上圖片)

憤世嫉俗 或會增加腦退化風險

這份研究刊於《Neurology》醫學期刊，我看了它的文獻摘要，原來研究所提及的負面情緒，直指一種「憤世嫉俗的不信任態度」（Cynical Distrust）。這包括不信任他人，總是懷疑別人不誠實又自私，常存敵意。

如此負面的老友記，照顧者們見得多。這類長者對誰都不放心，點滴小事也看不順眼。這些性格往往與過去經歷，家庭背景等有關，不易解開心結。可是當它開始影響健康和壽命，就值得我們正視。

文獻續解釋，原來憤世嫉俗者的死亡率較高，負面心態並非唯一原因，而是與生活習慣和社會經濟地位相關。換句話說，這些人可能同時缺乏社交支持，飲食不均衡，運動較少，生活方式不健康。

慶幸我們可以改變心態與生活方式，盡早揮別挑剔與怨氣，已是預防腦退化的重要一步。

至此，我明白陳瑞燕教授向長者提倡慈悲和正念，實在有先見之明，並非老生常談。

正向情緒有助腦部健康。(圖：Gustavo Fring@Pexels)

悲觀負面 不利心血管健康

醫學界近年也發現，心境樂觀平和的人，患上心血管疾病的風險，低於忿忿不平的悲觀者。美國的 Women’s Health Initiative 研究追蹤近十萬名50歲以上女性，當中悲觀又憤世的人，總死亡率、癌症相關死亡以及冠心病的發病率也較高。

這項研究解釋，長期負面情緒有可能引發神經、內分泌或炎症反應，從而加速動脈粥狀硬化，增加心臟病風險。此外，憤世敵對心態與較高的白血球指數相關，反映身體出現炎症反應。種種均直指憤世嫉俗容易引爆健康危機。

可見科學實證，樂觀而心寬，有益健康。想起電影《金多寶》裏的嫲嫲梅姐（金燕玲飾），大概是近年港產片最可愛的老友記角色，精湛演技有力問鼎影后。戲內她疼愛孫女，關心鄰居，通情達理，包容家人一連串善意的謊言，同時又充滿希望，多年來堅持落注同一組六合彩號碼，相信總有中獎機會。

我寧願相信，嫲嫲梅姐患上腦退化，只是推進劇情的角色設定。畢竟這是一套洋溢善意和溫情的電影，而且梅姐一角的原型，來自導演翁子光那位活至一百歲的善良嫲嫲，是真正的長壽老人。

電影《金多寶》的嫲嫲梅姐(金燕玲飾)，樂觀善良且通情達理。角色原型來自導演翁子光的嫲嫲。(《金多寶》劇照)

電影的嫲嫲疼愛孫女林天晴(鍾雪瑩飾)， 助對方一圓電影夢。(《金多寶》劇照)

電影內嫲嫲性格討人喜歡，親情滿滿。(《金多寶》劇照)

《金多寶》導演 嫲孫情牽餐桌間

曾經於東華三院 iBakery 與 CookEasy 團隊舉辦的「人人都可以食得好」活動宣傳刊物，看過翁導分享嫲嫲的故事。他自小由嫲嫲湊大，受她薰陶而愛上吃東西。這位嫲嫲享受美食，炸物、快餐、海鮮樣樣啱。八十多歲罹患大腸癌動過手術，又切了一部分胃，依然堅持吃喜歡的食物，有食慾就有生趣。

翁導憶述，嫲嫲臨終前因吞嚥困難而不能正常進食，仍掛念蛋撻、河粉、叉燒、油雞等尋常美點。即使只能吃一口，就要吐出來，她也感到滿足。心碎的翁導含淚盡力成全嫲嫲心願，力排眾議爭取讓她多嚐一點。

我想起《金多寶》內那碟出現了兩次的南乳豬手，象徵家庭的連結和覊絆。相信喜歡吃東西，不挑食又愛錫兒孫的人，容易因食物而感動，心地也較善良，樂觀且開朗。

不禁提醒自己，食得是福。不去斤斤計較，看開一點，也是對自己，對他人的福氣。老後別變成憤世嫉俗，怨念多多的固執耆英，拱手讓病魔送上門，很不化算。