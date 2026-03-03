歡迎回來

香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
20/11/2025 - 31/08/2026
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
03/03/2026 - 06/03/2026
中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌
養生Tips

中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　附子是一味兼具大毒與大效的中藥。李時珍曾言：「烏附毒藥，非危病不用。」這既是對附子的警示，也是對其效用的肯定。附子，這味被譽為「回陽救逆第一品」的中藥，在中醫藥史上佔據著舉足輕重的地位。它既是醫家手中起死回生的靈丹妙藥，也曾是歷史上著名的毒殺工具。從《神農本草經》將其列入大毒之品，到火神派醫家以善用附子著稱，這味藥材始終籠罩著神秘而強大的色彩。

 

AI没提醒你的附子中毒藥理

 

　　附子含有烏頭碱、次烏頭碱、新烏頭碱等多種生物碱。烏頭碱是其主要的有毒成分，其毒性大小與含量相關，水煮可以使附子的毒性降低。為了用藥的安全有效，臨床上一般使用經過加工炮製而降低其毒性的炮製品。

 

　　附子急性中毒時表現為全身性及呼吸麻痹，包括心律紊亂、血壓下降、體溫降低、呼吸抑制、肌肉麻痹和中樞神經系統功能紊亂等，嚴重者會死亡。

 

中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌

附子功能回陽救逆，補火助陽，袪風寒濕邪，圖為經炮製的附子，稱黑順片。

 

附子與烏頭的關係

 

　　附子為毛茛科多年生草本植物烏頭塊根上所附生的子根（側根）的加工品。因其附烏頭而生，狀如子附母，故名附子。主產於四川、陝西等地為道地藥材。藥材規格有鹽附子和黑順片。附子的母根即為中藥烏頭（川烏），二者來源同一植物但部位不同，臨床應用也各有側重。

 

附子的功效與主治

 

　　附子味辛、甘，性大熱，有毒。歸心、腎、脾經，功能回陽救逆，補火助陽，逐風寒濕邪。

 

　　●    回陽救逆：附子性熱純陽，能上助心陽以通脈，下補腎陽以益火，是治療亡陽證的要藥。若見陽氣衰微，陰寒內盛，或因大汗、大吐、大瀉而致的四肢厥冷、脈微欲絕之亡陽脫證，常用附子與乾姜、甘草同用（四逆湯）；如見大汗淋漓、手足厥冷等陽氣暴脫之證，可與人參同用（參附湯）。

　　●    補火助陽：附子能益命門之火而暖脾土。對腎陽不足，命門火衰，表現為畏寒肢冷、陽痿、尿頻等症，常與肉桂、熟地黃、山茱萸等配伍；對脾腎陽虛，脘腹冷痛，大便溏瀉者，常與人參、白朮、乾姜等配伍（附子理中湯）；對心陽衰弱，胸痹心痛者，常與人參、桂枝配伍。

　　●    散寒止痛：附子有祛寒除濕、溫經止痛作用，可用於各種寒痛證。

 

附子用藥注意事項

 

　　教科書記載附子煎服用量為3至15克，宜先煎0.5至1小時以降低毒性，內服宜製用。火神派用附子，一般起始劑量都在30克以上，多至2、300克，最多用至600克。山西名老中醫李可在其創製的破格救心湯中應用附子在30至200克之間，而無一例中毒。然而，巿民不應自行以身試毒，要嚴格跟從醫囑。

 

　　作為後學者，臨床應用製附子時建議從小劑量開始，逐漸加量。煎煮時應武火先將藥物燒開，然後開始計時改為文火煎2小時。應用前必須辨證準確，附子辛溫燥烈，走而不守，陰虛內熱者忌服，孕婦禁用。應用時避免配伍禁忌，不宜與半夏、瓜蔞、天花粉、貝母、白蘞、白及同用；最好配合炙甘草、生薑以減輕其毒性，如出現口麻、心慌等不良反應時，應即停用。

 

Tags:#中醫#中藥#藥材#附子#急性中毒#心律紊亂#血壓下降#體溫降低#呼吸抑制#肌肉麻痺#回陽救逆#補火助陽#袪風寒濕邪#中藥字典
流感高峰久咳不癒恐致哮喘，中醫推介發作期與緩解期食療
流感高峰久咳不癒恐致哮喘，中醫推介發作期與緩解期食療
