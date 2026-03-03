歡迎回來

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手
食得有營
健康好煮意
素食

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房
TEXT:李美怡 Cathy Lee

　　簡單的相對是，繁瑣。快樂的相反是，哀傷。兩者表面上看似毫無關聯，但細想之下...…人或許會因為簡單而哀傷，因繁瑣而快樂；同樣地，亦可以因簡單生快樂，為繁瑣而哀傷。原來，這些種種全取決於我們內心的狀態。

 

　　喜愛攝影的朋友，大概會知道。放下數碼相機，回到底片相機的世界，每調校一次光圈、一個對焦，都需要精準的計算，而走進黑房，每一張底片沖洗出來的照片，從相紙的選取到藥水的調控，考驗的不只是時間，還有心思。但偏偏這份繁瑣和思慮，換來的卻是快樂和滿足感。

 

　　早上起床，與其花時間弄份全日早餐，一杯咖啡，一份吐司，已經教人心曠神怡。不需要工作的周日，能夠悠閒的坐在餐桌前，不用追趕著時刻表，好好的享受親手製造的早餐，看著窗外的景色（管它是樓景，還是園景），任由腦子空空的發呆，這種簡單的滿足，已經是極大的快樂與舒暢。

 

　　快樂哀傷，雖然可以因為環境而變，但亦可以因一念而轉換。選擇喜、怒、哀或樂，主導權原來就在自己手中。

 

小椰菜球小炒（2人份）

 

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

 

時間：25分鐘

 

材料：

 

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

 

小椰菜球（抱子甘藍）10個／燈籠椒（甜椒）紅黃色各一／白蘑菇 10個

 

調味：

 

新鮮薄荷葉 1束／鹽 半茶匙／糖 2茶匙／豉油（醬油）2湯匙／烏醋 半湯匙／蒜香粉 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙 

 

工具：

 

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟（盤子）

 

步驟：

 

　　1.    清洗小椰菜球（抱子甘藍），切去根部，再切半（如圖）。

 

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

 

　　2.    挖走紅黃色燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成絲（如圖）。

 

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

 

　　3.    將白蘑菇切半。以中火將之煎至金黃色。

 

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

 

　　4.    清洗新鮮薄荷葉，摘丟莖，放大沙律（拉）碗中，加入調味料，用木舀將之稍為壓碎一下（如圖）。

 

今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

 

　　5.    以中火煮沸1湯匙的食油，放入步驟1，炒3分鐘。

　　6.    放入步驟2-3，炒一炒後，將步驟4倒入鑊（鍋）中，炒拌均勻。

 

筆記：

 

1.    椰菜仔（抱子甘藍）有多達20種的基本維生素，包括可以提升個人免疫力的維生素A、B、C和K。

2.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#素食譜#食譜#簡單#繁瑣#快樂#哀傷#小椰菜球小炒#小椰菜球#抱子甘藍#燈籠椒#甜椒#白蘑菇
