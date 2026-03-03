今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手

簡單的相對是，繁瑣。快樂的相反是，哀傷。兩者表面上看似毫無關聯，但細想之下...…人或許會因為簡單而哀傷，因繁瑣而快樂；同樣地，亦可以因簡單生快樂，為繁瑣而哀傷。原來，這些種種全取決於我們內心的狀態。

喜愛攝影的朋友，大概會知道。放下數碼相機，回到底片相機的世界，每調校一次光圈、一個對焦，都需要精準的計算，而走進黑房，每一張底片沖洗出來的照片，從相紙的選取到藥水的調控，考驗的不只是時間，還有心思。但偏偏這份繁瑣和思慮，換來的卻是快樂和滿足感。

早上起床，與其花時間弄份全日早餐，一杯咖啡，一份吐司，已經教人心曠神怡。不需要工作的周日，能夠悠閒的坐在餐桌前，不用追趕著時刻表，好好的享受親手製造的早餐，看著窗外的景色（管它是樓景，還是園景），任由腦子空空的發呆，這種簡單的滿足，已經是極大的快樂與舒暢。

快樂哀傷，雖然可以因為環境而變，但亦可以因一念而轉換。選擇喜、怒、哀或樂，主導權原來就在自己手中。

小椰菜球小炒（2人份）

時間：25分鐘

材料：

小椰菜球（抱子甘藍）10個／燈籠椒（甜椒）紅黃色各一／白蘑菇 10個

調味：

新鮮薄荷葉 1束／鹽 半茶匙／糖 2茶匙／豉油（醬油）2湯匙／烏醋 半湯匙／蒜香粉 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟（盤子）

步驟：

1. 清洗小椰菜球（抱子甘藍），切去根部，再切半（如圖）。

2. 挖走紅黃色燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成絲（如圖）。

3. 將白蘑菇切半。以中火將之煎至金黃色。

4. 清洗新鮮薄荷葉，摘丟莖，放大沙律（拉）碗中，加入調味料，用木舀將之稍為壓碎一下（如圖）。

5. 以中火煮沸1湯匙的食油，放入步驟1，炒3分鐘。

6. 放入步驟2-3，炒一炒後，將步驟4倒入鑊（鍋）中，炒拌均勻。

筆記：

1. 椰菜仔（抱子甘藍）有多達20種的基本維生素，包括可以提升個人免疫力的維生素A、B、C和K。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。