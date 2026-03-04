名人保養｜鄭伊健夫婦筲箕灣食麵，52歲蒙嘉慧真實狀態被讚自然真我

現年58歲的鄭伊健與52歲的蒙嘉慧（Yoyo）向來是圈中恩愛夫婦典範，二人在2013年於東京結婚，多年來恩愛如昔。蒙嘉慧自婚後便逐漸淡出幕前。日前有網民在筲箕灣一間著名「明星食堂」粉麵店，野生捕獲二人低調撐枱腳，相片曝光後，蒙嘉慧的「幸福肥身形」旋即成為網民熱話，不少人大讚她活出真實、自然的幸福狀態。

有網民近日在社交平台分享，在筲箕灣一間頗具名氣的粉麵店偶遇鄭伊健夫婦，該麵店向來是街坊食堂，就連周潤發、陳奕迅等巨星也曾是座上客。相中可見，當日兩人一身全黑街坊裝現身，打扮簡約低調，既沒有戴帽亦沒有戴口罩，零偽裝搭枱與其他食客一同用餐，毫無明星架子，親民作風獲網民激讚。

鄭伊健與蒙嘉慧在2013年結婚。

而鄭伊健依然留着標誌性長髮，雖然已年近60歲，身形略見圓潤，但散發出一股成熟男性的穩重「佬味」，整體狀態依舊瀟灑，星味不減。不過，網民的焦點反而落在坐在他身旁的蒙嘉慧身上。自淡出幕前後，蒙嘉慧身形明顯圓潤不少，臉部線條變得飽滿，更驚現雙下巴，與昔日幕前骨感模樣形成強烈對比。

蒙嘉慧雖然身形變化明顯，但不少網民都留言力撐，認為這是「幸福肥」的最佳寫照。有人指她近年長居日本，生活悠閒自在，加上老公鄭伊健寵愛有加，根本毋須為上鏡而刻意節制飲食，這種自然老去、隨心而活的狀態，反而更顯真實可愛。

有網民在筲箕灣一間粉麵店偶遇鄭伊健夫婦，兩人現幸福肥！（Threads@champagnerayman）

鄭伊健為圈中隱世樓王 曾贈近千萬地皮極寵妻

事實上，鄭伊健是娛樂圈中「隱世樓王」，其中包括2007年以2,800萬元購入的淺水灣雅景閣中層戶，另外亦有西貢村屋、匡湖居獨立屋，以及黃埔花園單位等約7項物業，估計市值逾億元。據指，他對上一次入市，是在2019年以1,000萬元購入大埔白石角新晉屋苑雲滙的一個3房單位。鄭伊健曾接受好友譚玉瑛訪問，解釋為何愛「買磚頭」，就是由於入行時聽前輩意見，賺到錢要買樓投資。

此外，鄭伊健於2017年時，以980萬元購入一幅元朗地皮送給蒙嘉慧。近年更斥資逾百萬港元，支持蒙嘉慧在日本福岡開設房地產公司，如今主要在當地生活兼打理生意，偶爾才會返香港探望親朋好友。

不生育享受二人世界

鄭伊健在2005年因拍劇認識黎諾懿，兩人因鍾情打機而非常投緣，之後黎諾懿相約蒙嘉慧一同打羽毛球，撮合了二人。他們2013年結婚，婚後一直恩愛如昔，早有共識不生育，選擇享受無拘無束的二人世界，加上有共同話題和嗜好，至今仍非常甜蜜。

蒙嘉慧。（IG圖片）

伊健跟蒙嘉慧常相約好友如舒淇行山為樂。（取自舒淇微博）

