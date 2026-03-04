歡迎回來

名人健康｜《造星4》 WinWin患罕見病隨時中風，肺有8個窿曾半夜嘔血
健康Tips

名人健康｜《造星4》 WinWin患罕見病隨時中風，肺有8個窿曾半夜嘔血

健康解「迷」
健康解「迷」

　　參加ViuTV 節目《全民造星4》出道的楊安妮（WinWin）近日在《晚吹－怨女俱樂部》公開患罕見病「先天性肺動靜脈瘤」的心路歷程，天生肺部有8個漏洞恐隨時中風，但最心寒的是前度在她住院期間的態度，令三位主持大感憤怒 。

 

血含氧量曾低至86 肺部8漏洞需金屬塞補

 

　　現年29歲的WinWin在節目中透露，自己患有先天性肺動靜脈瘤，隨時有中風風險。她憶述大約20歲住院做身體檢查時，血含氧量竟低至86。當時當值護士大驚，指這個情況應該躺在病床上插喉治療，幾位護士更緊張到輪流測試血氧儀的準確性，一度以為儀器失靈 。

 

明星健康｜《造星4》WinWin驚患罕見病隨時中風 肺有8個漏洞曾半夜嘔血 求前度探病1句回覆極心寒

 

　　由於WinWin當時年紀尚輕，醫生最終決定採取微創方式，用金屬塞補住肺部的8個漏洞。這場手術歷時長達8小時，且全程只能局部麻醉。WinWin形容，手術過程中能清晰感覺到儀器在體內「不斷被嘢篤」，加上長時間忍尿，令她感到極度不適及劇痛 。

 

病重時暈倒 深夜吐血坐着睡

 

　　談到病情最嚴重時，WinWin曾在家中突然眼前一黑暈倒，全身無力，最後只能拼命爬出房間。當時她因小便後衣衫不整，母親返家見狀竟一度誤以為女兒遭遇強暴。更令人震驚的是，WinWin自爆曾試過深夜嘔血，當晚只能坐着入睡，因為一躺下血就會從喉嚨湧出。當時睡在身旁的男友卻不覺得她病情嚴重，令3位主持感到不可思議。

 

明星健康｜《造星4》WinWin驚患罕見病隨時中風 肺有8個漏洞曾半夜嘔血 求前度探病1句回覆極心寒

 

　　當年WinWin病重時經常出入醫院，曾在2023年4月時在IG限時動態出帖文，當時她病塌在床，她寫道仍未能查出暈倒原因，而身體其他部分仍然正常：「今日照咗腦、心、肺，我一次喺度簡單覆大家醫生點講。雖然個腦撞親仲係好痛，但個腦入面無咩大礙！好彩IQ依然係180。」

 

前度態度冷漠：「咪嚟咗陪你囉」

 

　　WinWin隨後更控訴，一次住院期間她幾乎要哀求對方才肯現身探望，對方到場後亦只顧玩電話，態度冷淡。前度想先行離開時更不耐煩：「咪嚟咗陪你囉，你以為我冇自己嘢要做咩？」

 

　　WinWin在生死關頭最需要支持時，竟遭最親密的人如此對待，令人心寒。雖然節目中沒有指名道姓，但外界普遍認為她所指的是前男友、曾與她拍拖6年的《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）。兩人於2024年年中分手，當時傳出KC在日本學舞期間疑「偷食」日本妹，6年情告終。

 

明星健康｜《造星4》WinWin驚患罕見病隨時中風 肺有8個漏洞曾半夜嘔血 求前度探病1句回覆極心寒

 

大病後人生觀大變 康復路漫長艱辛

 

　　2023年，WinWin與醫生商討後最終決定做微創手術，將有問題的肺部組織切除，幸而術後僅在腋下留下3個小疤痕。但術後康復的期間卻讓她吃盡苦頭，她形容剛完成手術後體力大減，加上本身跳舞的她連一些基本的動作都做不到。術後頭幾天呼吸變得吃力，若大力呼吸心口位置便會隱隱作痛，甚至曾因護士不慎觸碰到血管而痛到徹夜難眠。

 

　　出院後，她連晾衣服這些簡單的家務，完成後都要休息足足3日。WinWin更因為當時沒有公開自己病情，導致很多人反而埋怨她體能大不如前，讓她大感委屈。為了不麻煩別人，對於一些早已安排好的拍攝工作，她寧願「頂硬上」。經歷大病後，WinWin直言人生觀大變，後悔以前未有好好珍惜與家人朋友相處的時光，亦坦言「一場大病看清人情冷暖」，身體健康是最重要的。

 

轉載自晴報

 

Tags:#出軌#綜藝節目#黃家灝#全民造星#楊安妮#治療#手術#罕見病#ViuTV#健康養生#健康問題
