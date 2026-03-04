歡迎回來

腦出血警示｜男大學生通宵打機4日，腦出血不治
健康Tips

腦出血警示｜男大學生通宵打機4日，腦出血不治

健康解「迷」
健康解「迷」

　　捱夜暗藏奪命危機？台灣有ICU護理師分享一宗令人心碎的個案，一名年輕男大學生因連續4日3夜不眠不休玩線上遊戲，最終導致腦動脈血管破裂，經搶救後雖保住性命，卻只能靠呼吸機維持生命，家屬不忍其繼續受苦，最終忍痛決定拔喉。

 

　　台灣ICU護理師林婷在其Facebook專頁發文分享，指一名男大學生在寒假期間沉迷玩線上遊戲，無論媽媽如何苦勸，他仍堅持連續4天3夜不眠不休。直至那晚，他起身去廁所時突然大叫一聲「啊」，隨即昏倒。送院檢查後發現其腦部動脈血管破裂，大量出血。醫生為他緊急進行手術，雖然成功保住其性命，但只能依靠升血壓劑和呼吸機維持生命跡象，一旦移除呼吸器，患者將離世。

 

　　林婷續指，男大生留院一段時間後，家屬深知他已無法醒來，經商議後認為繼續用儀器維持生命只會延長其痛苦，最終忍痛決定拔喉。她憶述，當日拔喉前，家屬與男大生作最後道別，其母親拼命叫了兒子的名字，令林婷也忍不住哽咽，直言「感覺男大生的母親心都要碎了」，讓她看了相當難過。

 

5大不良生活習慣影響腦血管健康

 

　　藉着這個沉痛案例，林婷呼籲大眾正視健康，強調「健健康康的比甚麼都好」。她指出腦出血的風險因素，除了常見的三高（高血壓、高血糖、高血脂）外，過度勞累、捱夜、長期大量吸煙、酗酒及精神壓力過大等不良生活習慣，同樣會令腦血管變得脆弱，增加破裂風險。

 

1.過度勞累

2.捱夜

3.長期大量吸煙

4.酗酒

5.精神壓力過大

資料來源：ICU 護理師林婷

 

4大方面預防腦出血

 

　　她提醒公眾應養成良好生活習慣，包括保持規律作息、早睡早起、避免過度勞累；飲食方面要均衡，多食蔬果，減少攝取油炸、高鹽及高脂食物；配合適量運動控制體重；同時要學會紓緩壓力，保持心境開朗，避免長期精神緊張。對於有腦血管疾病家族史的高危一族，更應定期進行身體檢查，以便及早發現潛在問題並接受治療。

 

1.規律作息
早睡早起，避免過度勞累

 

2.飲食均衡
多食蔬果，減沙攝取油炸、高鹽及高脂食物

 

3.適量運動
控制體重

 

4.保持心情舒暢
學會紓緩壓力，避免長期精神緊張

資料來源：ICU 護理師林婷

 

腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

  • 視野變窄
  • 一邊手腳無知覺
  • 說話有困難
  • 半邊臉無法郁動

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

「中風120」

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

 

「1」看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

Tags:#健康#生活方式#遊戲成癮#腦出血#加護病房#台灣#中風#不良生活習慣#預防#症狀
