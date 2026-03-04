春天潮濕攻略｜回南天濃霧如仙境，網民實測1招吸濕勁過抽濕機

回南天殺到！踏入3月，本港受潮濕的海洋氣流影響，天氣潮濕多霧，多區能見度顯著下降，彷如置身雲海。近日有攝影發燒友在多區拍得夢幻奇景，包括在太平山捕捉到「平流霧」，以及在東涌影到壯麗的「瀑布雲」。然而，濃霧卻為住在高層的居民帶來不少生活困擾，有網民實測發現1招抽濕方法，效果竟然比長開抽濕機更理想！

多區濃霧奇觀仿如仙境

太平山盧吉道觀景台及凌霄閣近日吸引大批攝影愛好者及市民聚集，捕捉平流霧淹蓋維港的絕美時刻。從社交平台流傳的相片所見，濃霧在維港上空緩緩流動，覆蓋海面，多幢摩天大廈在霧中若隱若現，場面如夢似幻。有網民形容「好似仙境一樣」、「好靚」、「莫名有種末日的感覺」。

然而，對於臨海而建的住宅區，大霧卻成為生活困擾。將軍澳日出康城多個屋苑，包括晉海、LP6及凱柏峰等，日前被濃霧重重包圍。有住戶在網上發文「求救」，指從高層單位向外望，窗外白茫茫一片，伸手不見五指，能見度近乎零，笑稱仿如置身迷霧電影中。

(圖片來源：小紅書@壹玖）

不過，同樣屬沿海地區的東涌，卻出現截然不同的天氣景象。有網民分享，當康城被濃霧籠罩之際，東涌不但有陽光，背後山巒更湧現壯觀的瀑布雲，流雲沿山勢傾瀉而下，場面震撼。帖文引發熱議，有人留言指「同一個香港，兩種天氣」。

(圖片來源：小紅書@小小字baby）

網民實測1招勁過開抽濕機



面對濕氣攻陷家居，不少家庭出動抽濕機應戰。不過，有網民就分享，建議與其長開抽濕機，不如直接開冷氣機：「直接開空調（冷氣）比抽濕機好」。該網民表示，原本家中被回南天的霧氣圍繞、侷促難耐，聽從其他網民建議開冷氣後，室內迅速變得通爽舒服，笑言：「我還這麼傻，忘了家裏有空調（冷氣）。」事實上，冷氣機的製冷模式，確實能快速降低室內溫度及抽走空氣中的水分，有助室內變得乾爽。

網民攝於3月1日早上11:17-12:26，在東涌影到壯麗的「瀑布雲」。（圖片來源：Lang Lang Lai / FB群組@社區天氣觀測計劃 CWOS）

霉菌孢子可加劇濕疹哮喘 長期吸入損器官功能

本港踏入春季濕度極高，不少市民家中牆身、天花出水猶如「水簾洞」，最容易催生霉菌。化學博士K Kwong在Facebook專頁發文指出，牆生霉菌是常見的室內微生物，在香港這種季節性的潮濕天氣下容易滋生霉菌，尤其是在潮濕、溫暖的環境，如廁所浴室、廚房、無窗的房間等。他解釋，霉菌孢子會在空氣中漂浮，一旦接觸到水就會生長。初期的霉菌呈灰色，待菌絲長大後會變成黑色。除了視覺上會看到黑色霉點外，霉菌會引起呼吸道過敏，長期吸入對身體各器官及免疫系統有影響，包括：

● 過敏反應：如鼻敏感、咳嗽、打噴嚏、鼻塞、喉嚨痕等；亦會導致皮膚敏感、加劇濕疹等。

● 呼吸道感染：孢子可以進入呼吸道並引起感染，免疫力較弱人士、老人家、小朋友屬高危群組。

● 哮喘病人症狀惡化：本身患有哮喘人士吸入孢子，可導致哮喘症狀惡化

● 霉菌毒素：霉菌產生的代謝物是有毒，長期吸入有可能導致免疫功能、神經系統、器官功能障礙

K Kwong提醒，家中一旦發現牆身長霉，應立即清潔，防止霉菌擴散。

拆解除霉誤區：噴酒精有效？假天花用漂白水腐蝕金屬

不少網民在帖文下請教博士，提出家居除霉常見迷思，包括「牆紙/假天花可否用漂白水抹？」、「噴酒精可否除霉？」等。以下綜合博士親自回覆留言解惑：

化學博士拆解除霉5大迷思

1.如果牆壁已鋪上牆紙，是否仍可使用漂白水清理？

答：最好使用彩漂水擦拭牆紙，以免漂白水會導致牆紙甩色。

2.近日持續潮濕，可否待濕度回落方處理比較好？

答：除霉應從速，「愈遲整愈唔着數」。

3.網傳霉菌不可以接觸水，噴灑酒精或用過碳酸鈉有沒有成效？

答：酒精能殺菌但沒有漂白功效。過碳酸鈉是可以除霉，但成效不及漂白水或彩漂水。

4.紫外線消毒燈可否抑制霉菌生長？

答：不建議，成效太慢，照射過多反而會致癌。

5.浴室假天花亦見有發霉情況，可否用漂白水擦拭？

答：假天花是不可以用漂白水擦拭，只能用清水多抹幾次。

資料來源：化學博士 K Kwong

K Kwong博士特別提醒，用漂白水清潔後毋須再過水，而酒精並不能取代漂白水的殺菌作用！

另外，家中若使用假天花，用漂白水應視物料而定。如果是金屬表面，則不宜用漂白水，以免造成腐蝕。最安全的做法是用清水擦拭。