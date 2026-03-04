歡迎回來

逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品
補充劑

逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　現代女性身兼多重角色，既要應付工作上的挑戰，又要照顧家庭，長期處於高壓狀態，容易透支身心，皮膚問題亦隨之而來。25歲過後，身體對抗自由基的能力下降，肌膚慢慢失去彈性，細紋、暗啞、乾燥等煩惱逐一浮現。這些看似無法避免的歲月痕跡，其實可以透過適當的營養補充和護理，減慢老化過程，讓肌膚重拾光采。

 

肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手

 

逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品

 

1.    生活壓力大、睡眠不足
壓力會影響睡眠質素，晚上睡不好或睡得淺，醒來眼周容易浮腫，黑眼圈也會加深，整個人看上去更顯老。長期壓力會令體內的皮質醇水平偏高，這種荷爾蒙會破壞皮膚的膠原蛋白和彈性纖維，令皮膚的屏障功能會變弱，角質層鎖不住水分，導致皮膚變得乾燥暗啞，看起來沒光澤。

 

2.    不良飲食習慣
經常進食高糖、高油份的食物，例如奶茶、蛋糕或快餐，會加劇體內的「糖化反應」，令皮膚中的膠原蛋白變得僵硬、失去彈性，導致皺紋提早出現。長期飲酒或進食辛辣、煎炸食物，會增加身體的發炎反應。此外，飲食不均衡，少吃蔬菜水果，會令身體缺乏對抗環境傷害的營養保護，皮膚自然更容易變得暗啞、乾燥和鬆弛。

 

3.    光老化
陽光中的UVA是導致肌膚光老化的主要元凶之一。UVA能夠穿透至肌膚的真皮層，使基質金屬蛋白酶（MMPs）的活性增加，這些酵素會分解原有的膠原蛋白和彈力纖維，導致肌膚失去支撐力，進而產生細紋、鬆弛、暗沉等老化跡象。

電子屏幕的藍光波長能穿透表皮直達真皮層，其高能量會誘發大量自由基，引發氧化壓力，破壞細胞健康。同時，藍光會直接或間接損害膠原蛋白結構，加速肌膚鬆弛與皺紋形成。在夜間使用電子產品，藍光更會抑制褪黑激素分泌，干擾睡眠質素，間接削弱肌膚屏障功能，使其變得乾燥敏感。

 

4.    缺乏運動與久坐不動
缺乏運動與久坐不動的生活方式，會導致新陳代謝減慢、心血管功能下降和骨質密度流失。運動不僅能促進血液循環，幫助營養輸送和廢物排除，還能刺激生長激素分泌，這些都是維持年輕狀態的重要因素。建議每坐30分鐘就起身活動1-2分鐘，打破久坐的習慣。

 

兩大逆齡聖品

1.    白藜蘆醇

 

逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品


 
白藜蘆醇早於1939年由日本學者Takaoka首次從植物毛葉藜蘆的根莖中提取，這種天然多酚化合物其後因「法國悖論」而備受關注。研究發現，儘管法國人日常飲食中含有大量膽固醇及飽和脂肪，但心臟病及其他疾病的發病率卻異常偏低，不少科學家相信這與法國人鍾情葡萄酒、攝取大量白藜蘆醇有關。

白藜蘆醇之所以被視為抗衰老的關鍵，在於它能激活人體內的「長壽基因」蛋白SIRT-1，保護細胞免受自由基侵害，從而發揮抗氧化、延緩衰老的作用；同時，白藜蘆醇能抑制皮膚黑色素沉澱，減少紫外線引起曬黑或曬傷的問題，達致美白淡斑效果。此外，它還能撫平皺紋、緊緻肌膚、提升皮膚彈性，並有助減少皮膚發炎及細菌感染，由內到外全面守護肌膚健康。

 

2.    葡萄籽

 

逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品


 
很多人吃葡萄時習慣把籽吐掉，只享用多汁的果肉，但其實葡萄籽中蘊含的低聚原花青素是一種強效抗氧化成分，有助對抗紫外線引起的氧化傷害，保持皮膚彈性，延緩皺紋形成，使膚質維持年輕狀態。其活性成分還具備抗炎特性，可幫助舒緩身體的炎症反應，對於敏感或易發炎體質尤為有益。另外，葡萄籽有助中和自由基，減輕氧化壓力對免疫系統的負擔，進而支持身體的正常防禦機能。研究更指出，葡萄籽有助維持血管彈性，促進血液循環，從而穩定血壓、保持心血管暢通。

 

　　雖然葡萄籽的益處眾多，但不建議直接大量吞食。直接吞下完整種子難以消化吸收，可能導致消化不良，其含有的單寧物質亦會對腸胃造成刺激，引致腸阻塞或潰瘍。想獲得顯著的抗氧化功效，建議購買正規的葡萄籽萃取保健品來穏定補充。

 

如何挑選抗衰老保健品

 

1.    成分與提取技術
白藜蘆醇有順式和反式兩種結構，反式結構的生物活性更高。因而選購時應挑選採用專利提取技術，蘊含高濃度、高活性的反式白藜蘆醇（Trans-resvertrol）的產品，更容易進入血液循環，提升肌膚素質，更能增強心臟機能，修復受損細胞，延緩衰老。此外，亦可以配搭不同保健品服用，例如配合NMN可進一步提升細胞修復能力。若想了解更多關於NMN的功效，可參閱另一篇樂本健．健康教室文章

如配搭葡萄籽亦能有加乘效果，購買葡萄籽保健品時最好選擇標明每顆的有效成分「多酚」（polyphenols）含量高達95%（國際標準化），能有效發揮超強抗氧化功能，兼具水溶性及脂溶性的特質，能滲透至身體每個細胞，阻延老化，鞏固免疫力。

 

2.    安全認證
應挑選自設GMP認證廠房及專業實驗室的品牌，確保產品從研發、生產到檢測每個環節都符合嚴謹標準。同時，具備多項國際品質認證的產品，亦代表其在穩定性、純度及安全性上經過客觀驗證，食用更有保障。

 

　　國際婦女節將至，是向「她」表達心意的好時機。今年不妨送她一份「逆齡」禮物，抵擋時光流逝，讓肌膚由內而外重拾光采。

#食得有營#逆齡#保健品#抗衰老#肌膚老化#皮膚問題#自由基#皮膚乾燥#皮膚暗啞#壓力#睡眠不足#黑眼圈#膠原蛋白#飲食習慣#光老化#UVA#新陳代謝#運動#白藜蘆醇#抗氧化#葡萄籽
飛蚊症｜長期睇Mon現黑點？及早處理減低視網膜脫落風險！6大中醫藥材專治飛蚊、眼乾、散光及老花
飛蚊症｜長期睇Mon現黑點？及早處理減低視網膜脫落風險！6大中醫藥材專治飛蚊、眼乾、散光及老花
