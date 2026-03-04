歡迎回來

春天養生│ 愈瞓愈攰？春困湯水推介：蓮子茨實花生豬骨湯，健脾袪濕安神補腎
養生Tips
湯水食療

春天養生│ 愈瞓愈攰？春困湯水推介：蓮子茨實花生豬骨湯，健脾袪濕安神補腎

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「辦公室不少人都病倒了。」Ava說。

 

　　「春節剛過，就迎來數天綿綿細雨，天氣由暖又轉回冷。我們工作繁忙，常常休息不足，一不小心就容易生病。近日診所的多了發燒的病人。」我說。

 

　　「是呢，上星期我也發燒，幸好服了中藥，很快痊癒。」Ava說。

 

　　「誰說中醫是慢郎中呢！雖然感冒好了，有沒有發覺早上不想起床，又或愈睡愈困、愈睡愈累？」我問。

 

　　「說來也是。為甚麼？」Ava問。

 

　　「除了感冒，春天常常發生春困的情況。首先假期不少人熬夜，吃喝沒節制，剛睡的時候不睡，錯過了最佳睡眠時間，陽氣收藏不足，第二天陽氣升發不足，白天自然昏昏沉沉。

 

　　春天是陽氣升發的時候。不久就是驚蟄，天氣轉暖、春雷初響，驚醒了蟄伏在土中冬眠的昆蟲與動物。大自然的能量，包括熱和水，都出來了，所以大地一片潮濕，氣溫有上升的趨勢。當然天氣轉變中，天氣會乍暖還寒。中醫有脾主四時之說，脾胃強則能適量變化，不容易生病。

 

　　當脾胃虛弱，就會出現大便溏瀉的情況。我們可以吃茨實和炒白扁豆。茨實能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。炒白扁豆有健脾、化濕功效。我們又可以吃花生，具有健脾和胃、理氣通乳、潤肺利水等功效。

 

　　另外，睡得好，我們第二天才有陽氣升發，才會精神奕奕。所以中醫常常提醒要在十一時入睡。

 

　　其實我們都知道孩子們要早睡，孩子小時候十點，或更早八點就睡覺了。為甚麼長大後反而不用早睡？十一時是陽氣往下收藏最後的一刻，過了十二點，陽氣開始升發。所以十一時睡覺是關鍵。

 

　　睡得深，睡得沉，陽氣則收藏得好。我們可以吃蓮子。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。這裏說及腎，我們也不可忽略，腎氣足，才能收藏。我們可以吃核桃，有補腎溫肺，潤腸通便的功效。

 

　　這些材料可煲成時令湯水，健脾袪濕，安神補腎。」我說。

 

　　「謝謝你，我會早點睡覺。」Ava說。

 

　　「天氣晴朗的時候，也是多舒展筋骨，讓氣血運行！早睡早起，多關心身體，你會發現，原來春天也可以不犯困。」我提醒。

 

春困湯水：蓮子茨實花生豬骨湯

 

春天養生│ 愈瞓愈攰？春困湯水推介：蓮子茨實花生豬骨湯，健脾袪濕安神補腎

 

材料（4人分量）︰

 

春天養生│ 愈瞓愈攰？春困湯水推介：蓮子茨實花生豬骨湯，健脾袪濕安神補腎

 

蓮子1兩、茨實1兩、花生1兩、炒白扁豆1兩、核桃1兩、生薑2片、蜜棗2粒、紅蘿蔔1條、豬骨1斤

 

製作方法︰

 

　　1. 豬骨汆水。

　　2. 紅蘿蔔去皮切片。

　　3. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

　　4. 最後加少許天然鹽。

 

Tags:#中醫#中藥#藥材#養生#春天養生#春困湯水#春困#蓮子茨實花生豬骨湯#蓮子#茨實#花生#炒白扁豆#核桃#健脾袪濕#安神補腎
