名人保養｜𡃁模始祖37歲文詠珊驚艷亮相米蘭時裝周，產後極速修身引熱議

現年37歲的「𡃁模始祖」文詠珊（Janice Man），自2019年與富二代吳啟楠結婚後，正式升呢做「億萬闊太」。不過她婚後未有停下事業腳步，反而進軍內地市場，兩年前更憑電影《消失的她》一躍成為億萬票房女星，去年主演劇集《不眠日》同樣大受歡迎，事業愛情兩得意。去年9月，她更低調宣布誕B，正式升呢做人母。產後極速復出的她，日前飛抵意大利出席2026年米蘭時裝周，其驚人狀態旋即成為網民熱話。

文詠珊米蘭時裝周驚艷亮相 零濾鏡下展現港女精緻感

產後短短數月，文詠珊已火速復工。日前她到意大利出席米蘭時裝周，完美演繹「歲月不敗美人」。面對傳媒與粉絲在戶外強烈自然光下的超近鏡頭拍攝，她的顏值絲毫未見走樣。在粉絲完全沒有濾鏡修飾的鏡頭下，她的肌膚依然緊緻透亮、零瑕疵。與粉絲互動時，她表現得溫柔大方，有內地網民更大讚她渾身散發香港女生獨有的精緻感，紛紛驚歎：「這個狀態誰看了不喊一聲姐姐我想學保養！」

文詠珊。（IG圖片）

不少網民都對她的凍齡功力讚不絕口，封她為「港女保養教科書」，留言讚賞：「姐姐這是吃了防腐劑吧！美貌保鮮十年如一日」、「自然光懟臉，顏值依舊抗打」、「溫柔又有力量的氣質真的非常獨特」、「港女精緻感，文詠珊拿捏了」、「港女保養這塊她直接封神」、「生圖顏值超抗打，文詠珊皮膚緊緻有光澤，從容優雅的狀態，完美詮釋港女的精緻感」。

文詠珊於米蘭時裝周驚艷亮相，零濾鏡生圖驚艷網民！（微博）

產後極速修身 全素顏被捕獲零媽味震驚網民

今年初就有網民在泰國曼谷機場偶遇她，當時文詠珊以全素顏上陣，狀態一樣令人眼前一亮。有網民在小紅書分享合照，興奮留言：

感謝延誤！延誤3小時在機場蹲在門口熱的滿頭大汗，忽然看見旁邊一個美女從車上下來！非常瘦非常白非常漂亮！！即使是素顏也是和一般人有別的大美女！！仔細一看！！文詠珊！！！想合照的心讓我偷偷摸摸的在值機口等她值完機，太溫柔了非常平易近人！！非常爽快的答應了我們合照的請求！！太美了，太美妙了。

相中的文詠珊梳著清爽的中分長髮，戴著黑框眼鏡，完全無懼以全素顏示人，皮膚依然緊緻有光澤。當日她身穿深藍色T恤配白色休閒長褲，非常休閒舒適，完全不像37歲，許多網民甚至覺得她像大學生，很難想像去年9月才秘密產子的她，竟然已極速修身，纖瘦的身型狀態跟沒生過一樣，絕對是「零媽味」！

文詠珊在曼谷機場被野生捕獲，獲讚全素顏激似大學生！（IG圖片）

轉載自晴報