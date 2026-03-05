歡迎回來

健康陷阱｜網購收包裹1習慣如慢性中毒，醫生警告恐致癌損神經
健康Tips
其他癌症

健康陷阱｜網購收包裹1習慣如慢性中毒，醫生警告恐致癌損神經

健康解「迷」
健康解「迷」

　　網購價廉物美又方便，已成為現代生活不可或缺的一部分。有醫生警告，來路不明的產品及堆積如山的紙箱，可能暗藏健康危機。不論是保健食品、兒童玩具、平價衣物到用來送貨的包裝紙箱，隨時成為毒素來源，長期接觸恐對神經系統及內分泌造成傷害，嚴重甚至可以致癌。

 

重金屬：神經毒素的隱形殺手

 

　　台灣神經外科醫生謝炳賢在其Facebook專頁發文指出，許多來路不明的網購產品若未經過檢驗，可能含有超標的鉛、汞、砷、鎘等重金屬。這些重金屬被稱為「神經毒素的隱形殺手」，長期攝入或接觸可能損害神經系統，影響認知功能，對兒童的危害尤為嚴重。以下高風險產品須留意：

 

  • 來路不明的保健食品、中藥材
  • 便宜的彩妝品
  • 劣質餐具與水壺
  • 色彩鮮艷的兒童玩具或文具

 

塑化劑：神經內分泌失調的元兇

 

　　塑化劑的威脅同樣不容忽視。他提醒，許多熱門受歡迎的飲料杯也要留意，接觸高溫或酸性飲料後可能釋出更多有毒物質。塑化劑被視為「環境荷爾蒙」，會干擾人體內分泌系統，長期暴露可能導致神經內分泌失調，影響生育能力及代謝功能。謝炳賢指出，以下產品若品質低劣，很可能含有超標塑化劑：

 

  • 便宜的塑膠餐具或保鮮盒
  • 劣質香水或香氛產品
  • 塑膠玩具、奶嘴
  • PVC材質雨衣或浴簾
  • 來路不明的保養品

 

甲醛：刺激黏膜的致癌物質

 

　　甲醛的應用比想像中更廣泛。甲醛是已知的刺激物和致癌物，會刺激眼睛、鼻腔和呼吸道黏膜，長期接觸可能增加罹癌風險。謝炳賢表示，以下產品常因加工需求而添加甲醛：

 

  • 便宜的衣服、床單、窗簾——尤其是標榜免燙、不易皺的產品，往往會添加甲醛來防皺、定型
  • 劣質家具、木質產品——可能使用含甲醛的黏合劑
  • 便宜的指甲油、美甲產品——甲醛常被用作硬化劑
  • 來路不明的洗髮精、護髮產品——可能添加甲醛當防腐劑

 

囤積紙箱釋放慢性神經毒性

 

　　除了產品本身，連包裝紙箱也可能是健康隱患。謝炳賢指出，印刷紙箱使用的油墨含有多種化學溶劑和重金屬成分，像是甲苯、二甲苯，會持續從紙箱表面釋放到空氣中。

 

　　某些劣質油墨為了增加色彩鮮艷度，還會添加重金屬顏料或苯類化合物。他建議不要在家囤積過多紙箱，以免這些揮發性物質在室內累積，長期吸入恐對神經系統造成慢性毒性。

 

劣質紙箱暗藏一級致癌物

 

　　台灣營養師黃品瑄在Facebook專頁上載影片指出，家中堆積的網購紙箱不僅佔空間，更可能暗藏甲醛、苯等被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物的有毒物質。她引述個案，指一對母女因長期囤積劣質紙箱，疑似吸入揮發性有毒氣體，最終雙雙罹患白血病（又稱血癌），提醒大家正視紙箱帶來的隱形健康威脅。

 

致癌成因｜高溫加速毒物揮發 呼吸道、皮膚恐先受害

 

　　黃品瑄解釋，部分劣質紙箱在製作過程中使用了含甲醛的油墨或黏合劑，這些物質在 高溫環境下極易揮發至空氣中。長期暴露可能導致：

 

  • 呼吸道刺激：引發咳嗽、氣喘等過敏反應
  • 皮膚病變：接觸後出現紅腫、搔癢
  • 免疫系統損傷：增加罹患鼻咽癌、血癌風險

 

　　她提醒，尤其是網購紙箱來源與成分難以追溯，風險更高，更加不宜囤積在家。

 

3招降低暴露風險：勿囤積、避高溫、保通風

 

　　黃品瑄提出實用建議：

 

  • 定期清理紙箱：避免長期堆積，減少有毒物質累積機會
  • 保持室內通風：加速揮發性物質散逸，降低空氣中濃度
  • 遠離高溫環境：勿將紙箱放置陽光直射處或暖氣旁，防止高溫加速毒物釋放

 

　　黃品瑄強調，甲醛與苯常見於家具、油漆中，但大家常忽略紙箱也可能成為污染源。她建議，網購後盡速處理包裝，若需暫時存放應選擇通風處，並優先選擇標示環保材質的包裝，減少健康風險。

 

6類常見環境致癌物

 

　　台灣家醫科醫生李唐越指出，環境荷爾蒙可以透過空氣、水、食物及皮膚接觸等途徑進入與累積在人體內，進而危害健康。生活中常見環境致癌物有以下6類，應盡量避免。

 

1. 溴化阻燃劑（BFRs）：家具、衣物防火塗料恐影響發育

溴化阻燃劑（BFRs）廣泛用於床墊、沙發、窗簾及電子產品外殼，以提高防火性能。李唐越表示，BFRs中的「多溴二苯醚」具有高脂溶性，化學結構類似甲狀腺素，可能干擾胎兒及青少年成長。環保署毒管處過去公告指出，此類物質不易分解，長期接觸恐導致內分泌失調。

 

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）：不沾鍋、食品包裝藏危機

PFAs因防水、防油特性，常見於不沾鍋（如鐵氟龍塗層）、烤箱紙、爆谷袋及速食包裝。李唐越警告，PFAs半衰期長達4至5年，易在人體累積，且研究顯示可透過胎盤傳給胎兒，可能影響免疫系統。美國環保署（EPA）已將部分PFAs列為「可能致癌物」，建議民眾避免高溫烹調不沾鍋，減少使用一次性防水包裝。

 

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）：化妝品、食品防腐劑恐擾亂激素

Paraben是常見的防腐劑，用於化妝品、保養品及加工食品。李唐越解釋，此物質可能模仿雌激素作用，過量接觸恐增加乳腺癌風險。歐盟已限制部分Paraben用於兒童尿布，建議消費者選購時留意成分標示，優先選擇「Paraben-free」產品。

 

4. 雙酚A（BPA）：罐頭、購物收據熱感紙是主要來源

BPA多用於罐頭內襯、塑膠容器及購物收據熱感紙。李唐越指出，BPA會模仿雌激素，可能導致兒童性早熟、成人不孕。衛福部已禁止嬰幼兒奶瓶使用BPA，建議民眾避免加熱塑膠餐具，並減少觸摸熱感紙後直接取食。

 

5. 塑化劑（Phthalates）：PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中

塑化劑賦予塑膠柔軟性，常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水。李唐越強調，塑化劑未與塑膠牢固結合，會逐漸釋放到空氣中，經呼吸或皮膚吸收，可能影響男性生殖功能。研究顯示，孕婦暴露於高濃度塑化劑環境，恐導致胎兒生殖器發育異常。

 

6. 戴奧辛（Dioxin）：燃燒廢塑膠產生，列「人類一級致癌物」

戴奧辛主要來自垃圾焚燒、工業排放，會附着於空氣微粒或沉積於土壤、水源。李唐越警告，戴奧辛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，長期暴露可能損害免疫、神經系統，並導致畸胎。建議民眾遠離露天燃燒廢棄物，食用肉類、魚類時去除脂肪（戴奧辛易累積於動物脂肪）。

 

長期接觸恐增致癌危機

 

　　這些生活環境中的毒素會透過經常接觸或吸入，累積在體內且不容易被排除，長期會誘發癌症。李唐越續指，這些環境荷爾蒙只需要極少量就能夠影響身體機能。它們能夠偽裝成女性體內的雌激素，產生致癌性代謝物。以下綜合一些可能誘發的隱患，包括男女頭號癌症殺手：

 

  • 女性：乳癌、子宮內膜異常增生
  • 男性：前列腺癌、睪丸癌、不正常性發育、降低生殖力、腦下垂體及甲狀腺功能異常等
  • 其他：大腦神經內分泌障礙、脂肪肝、甲狀腺功能不全、脂肪堆積、代謝紊亂

 

10招遠離環境致癌物

 

　　如何避免生活中的環境荷爾蒙？李唐越建議，從日常用品和食物入手減少攝入環境荷爾蒙，當中包括一些使用習慣和飲食器皿，例如不少人會習慣直接不洗穿上新衣，或是貪方便快捷經常吃外賣或加工食品，營養不均衡之餘，亦會導致肥胖，從而增加患上癌症的機會。

 

1. 使用玻璃產品代替塑料製品

2. 不要用塑膠製品裝熱食或微波 

3. 若非用不可，選擇1、2或5標籤的塑膠製品

4. 減少罐頭食品和加工品

5. 補充維他命A、B、C、E、GSH穀胱甘肽

6. 多喝水，多吃綠葉蔬菜、十字花科

7. 少吃肥肉或在做飯時把油脂瀝乾

8. 保持室內空氣清新

9. 勤洗手、減少皮膚接觸

10. 慎選塗抹擦洗的產品，新衣服過水再穿

資料來源：家醫科醫生 李唐越

Tags:#網購#健康風險#重金屬#塑化劑#甲醛#紙箱#毒素#環境荷爾蒙#致癌物#神經毒性#內分泌干擾物#健康建議
