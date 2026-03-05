柏金遜症警示｜63歲黃文標自爆患病，手震動作緩慢平衡欠佳

前TVB「御用惡人」、現年63歲的黃文標（標哥）入行數十年圈中發展一直平平，不過，近期卻因參演《尋秦記》電影版而人氣急升。正當以為一切向好發展之時，他的健康卻出現狀況。近日，他出席活動時，被發現不時會手震，他於是大方談及病情，直認了自己疑似患上柏金遜症初期。

憑電影《尋秦記》再扮演古天樂二弟「滕翼」的黃文標近期人氣急升，他昨日（4日）出席電影活動時接受傳媒訪問，由於被發現不時會手震，便透露了自己的健康情況。他指早前透過身體檢查，直認自己疑似有柏金遜症初期：

睇緊醫生，都係睇咗一個禮拜，都試緊啲藥，初步評估係柏金遜初期，但係未確診，之後都要做MRI檢查，依家最大影響係手震、平衡力差咗、動作緩慢咗，主要係左邊半邊身，右手就無乜事。

不過，認為生死有命的他，對病情卻並未太擔心，自言單身寡佬，對往後生活也沒有特別安排，未有想到太長遠。

活動中，黃文標除了談及自己健康狀況外，也透露了多年老友兼老闆游飈出事當日的經過：

無先兆，即係好突然。佢叫我入房嘅時候，頭嗰五句說話都冇任何異樣。佢突然間伏喺張枱度就話唔舒服。我仲問：『你係咪眼瞓呀？』佢話：『唔係呀，我好唔舒服呀。』咁再講多兩句佢就話，『喂唔得，你幫我 call白車啦。』咁跟住就已經陷入半昏迷狀態。

黃文標指游飈的後事已有一班好友幫忙處理，現時公司亦正在重組中。問及游飈家庭狀況，他則慨嘆:

冇咗個支柱咁其實個經濟狀況就一定係差㗎啦，我都有喺朋友圈嗰度呼籲下叫大家就做啲心意啦，但係就冇特別話做啲咩籌款咁樣。

曾被睹迷失商場眼神空洞



有網民今年1月曾在商場偶遇黃文標，並將影片上載社交平台上，不過由於影片中的黃文標整個人狀態都十分欠佳，令不少網民十分憂心其健康情況。影片中，黃文標當時行走時，已出現神態僵硬、左右手不協調，有其他細心網民已留言示警:「有d迷失方向的感覺」、「視頻上看，撲克臉，走路右手擺動但左手不動，可能是帕金森（柏金遜）的病症，要及早干預。」

惡霸形象深入民心

入行逾30年的黃文標出身自TVB藝員訓練班，他在無綫工作了逾廿年，為人熟悉的作品有《尋秦記》、《學警狙擊》及《使徒行者2》等。留着大鬍子的他常被派演惡霸及收數佬角色，故有TVB「御用收數佬」之稱。

多年來只擔任綠葉，他卻從不介意，只因眼見太多渴望擔任主角，而給予自己過大壓力的演員鬱鬱而終，所以黃文標從無想過成為主角，亦深明「知足常樂」的道理。

黃文標曾接受傳媒訪問時透露，豁達面對自己被定型演反派的演藝路：「我在27歲入行，自己也知自己事，不是靚仔，所以很早已清楚自己位置，大概到哪兒。成為一線小生對我來說不重要，最重要是在戲劇當中找到滿足感。」

曾被朋友撬牆腳 被細24年女友狠飛

事業以外，黃文標的感情路亦不平順。他曾於本報訪問中透露，與一位比他年輕24歲、拍拖9年的女友分手，除了因為女方的媽媽一直討厭自己外，當中也涉及第三者的介入，「其實這樣說，第三者是我一個朋友，我不祝福他的，但我會祝福女方。」

在黃文標與前女友拍拖近9年的時間裏，和女方的媽媽一直都零接觸，直到最後也沒化解：「相信是一般父母的看法，第一年紀大，我大她（前女友）24年，這是很大的差距，很多父母也接受不到，收入又不穩定，因為在以前的機構收入真的偏低，所以這兩個因素已經是死症。」

黃家六兄弟姊妹中只剩黃文標單身，身為家中孻仔，黃文標對未能於母親生前達成她「置業成家」的願望，感到遺憾與內疚，此事亦成為他心中一個結。

拆解柏金遜症

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，常發生在年老人士，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部分患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

1.震顫

初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

2.動作緩慢

尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

3.關節僵硬

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

4.其他病徵

包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

資料來源：衞生署長者健康服務

現階段雖未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

藥物治療

有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況，從而減低對日常生活的影響。

物理治療

由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康運動計劃，提供刖肉關節、姿勢及步姿的鍛鍊。

職業治療

由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。

心理輔導

在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要。

資料來源：衞生署長者健康服務