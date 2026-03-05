歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
柏金遜症警示｜63歲黃文標自爆患病，手震動作緩慢平衡欠佳
健康Tips
長者疾病

柏金遜症警示｜63歲黃文標自爆患病，手震動作緩慢平衡欠佳

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前TVB「御用惡人」、現年63歲的黃文標（標哥）入行數十年圈中發展一直平平，不過，近期卻因參演《尋秦記》電影版而人氣急升。正當以為一切向好發展之時，他的健康卻出現狀況。近日，他出席活動時，被發現不時會手震，他於是大方談及病情，直認了自己疑似患上柏金遜症初期。

 

　　憑電影《尋秦記》再扮演古天樂二弟「滕翼」的黃文標近期人氣急升，他昨日（4日）出席電影活動時接受傳媒訪問，由於被發現不時會手震，便透露了自己的健康情況。他指早前透過身體檢查，直認自己疑似有柏金遜症初期：

 

　　睇緊醫生，都係睇咗一個禮拜，都試緊啲藥，初步評估係柏金遜初期，但係未確診，之後都要做MRI檢查，依家最大影響係手震、平衡力差咗、動作緩慢咗，主要係左邊半邊身，右手就無乜事。

 

　　不過，認為生死有命的他，對病情卻並未太擔心，自言單身寡佬，對往後生活也沒有特別安排，未有想到太長遠。

 

　　活動中，黃文標除了談及自己健康狀況外，也透露了多年老友兼老闆游飈出事當日的經過：

 

　　無先兆，即係好突然。佢叫我入房嘅時候，頭嗰五句說話都冇任何異樣。佢突然間伏喺張枱度就話唔舒服。我仲問：『你係咪眼瞓呀？』佢話：『唔係呀，我好唔舒服呀。』咁再講多兩句佢就話，『喂唔得，你幫我 call白車啦。』咁跟住就已經陷入半昏迷狀態。

 

　　黃文標指游飈的後事已有一班好友幫忙處理，現時公司亦正在重組中。問及游飈家庭狀況，他則慨嘆:

 

　　冇咗個支柱咁其實個經濟狀況就一定係差㗎啦，我都有喺朋友圈嗰度呼籲下叫大家就做啲心意啦，但係就冇特別話做啲咩籌款咁樣。

 

柏金遜症｜63歲黃文標驚爆患柏金遜症　 現手震平衡欠佳豁達面對：生死有命

 

曾被睹迷失商場眼神空洞
 

　　有網民今年1月曾在商場偶遇黃文標，並將影片上載社交平台上，不過由於影片中的黃文標整個人狀態都十分欠佳，令不少網民十分憂心其健康情況。影片中，黃文標當時行走時，已出現神態僵硬、左右手不協調，有其他細心網民已留言示警:「有d迷失方向的感覺」、「視頻上看，撲克臉，走路右手擺動但左手不動，可能是帕金森（柏金遜）的病症，要及早干預。」

 

柏金遜症｜63歲黃文標驚爆患柏金遜症　 現手震平衡欠佳豁達面對：生死有命

 

惡霸形象深入民心

 

　　入行逾30年的黃文標出身自TVB藝員訓練班，他在無綫工作了逾廿年，為人熟悉的作品有《尋秦記》、《學警狙擊》及《使徒行者2》等。留着大鬍子的他常被派演惡霸及收數佬角色，故有TVB「御用收數佬」之稱。

 

　　多年來只擔任綠葉，他卻從不介意，只因眼見太多渴望擔任主角，而給予自己過大壓力的演員鬱鬱而終，所以黃文標從無想過成為主角，亦深明「知足常樂」的道理。

 

　　黃文標曾接受傳媒訪問時透露，豁達面對自己被定型演反派的演藝路：「我在27歲入行，自己也知自己事，不是靚仔，所以很早已清楚自己位置，大概到哪兒。成為一線小生對我來說不重要，最重要是在戲劇當中找到滿足感。」

 

曾被朋友撬牆腳 被細24年女友狠飛

 

　　事業以外，黃文標的感情路亦不平順。他曾於本報訪問中透露，與一位比他年輕24歲、拍拖9年的女友分手，除了因為女方的媽媽一直討厭自己外，當中也涉及第三者的介入，「其實這樣說，第三者是我一個朋友，我不祝福他的，但我會祝福女方。」

 

　　在黃文標與前女友拍拖近9年的時間裏，和女方的媽媽一直都零接觸，直到最後也沒化解：「相信是一般父母的看法，第一年紀大，我大她（前女友）24年，這是很大的差距，很多父母也接受不到，收入又不穩定，因為在以前的機構收入真的偏低，所以這兩個因素已經是死症。」

 

　　黃家六兄弟姊妹中只剩黃文標單身，身為家中孻仔，黃文標對未能於母親生前達成她「置業成家」的願望，感到遺憾與內疚，此事亦成為他心中一個結。

 

拆解柏金遜症

 

　　根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，常發生在年老人士，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部分患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

 

　　根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

 

1.震顫
初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

 

2.動作緩慢
尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

 

3.關節僵硬
關節活動顯得如齒輪般僵硬。

 

4.其他病徵
包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

資料來源：衞生署長者健康服務

 

　　現階段雖未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

 

藥物治療

有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況，從而減低對日常生活的影響。

 

物理治療

由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康運動計劃，提供刖肉關節、姿勢及步姿的鍛鍊。

 

職業治療

由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。

 

心理輔導

在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要。

資料來源：衞生署長者健康服務

 

Tags:#柏金遜症#黃文標#尋秦記#TVB#健康#娛樂#神經系統疾病#衰老
Add a comment ...Add a comment ...
家事百科｜調味料放錯位置恐成一級致癌物，醫生建議5招正確保存
更多健康解「迷」文章
家事百科｜調味料放錯位置恐成一級致癌物，醫生建議5招正確保存
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處