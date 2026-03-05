歡迎回來

腦膜炎警示｜淋雨10分鐘即晚全身抽筋嘔白沫，醫生警告24小時內可奪命
健康Tips

腦膜炎警示｜淋雨10分鐘即晚全身抽筋嘔白沫，醫生警告24小時內可奪命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有時下雨天忘了帶雨傘，稍微淋雨不但易著涼，後果隨時比起感冒更嚴重。內地過去曾接連出現淋雨後確診腦膜炎的病例，有專家警告，淋雨受涼會導致抵抗力下降，讓潛伏的病原體有機可乘 。

 

淋雨10分鐘以為感冒 晚上抽搐失憶患腦膜炎

 

　　據《呼吸界》及《科普中國》等媒體綜合報道，去年8月，河南的海女士外出時突遇暴雨，雖然穿了雨衣但未能遮蓋頭部，就這樣在雨中行走10幾分鐘才到家。回家後她忙著照顧孩子洗澡，完全忽略了自己渾身濕透 。結果當晚，她突然全身抽搐、口吐白沫，甚至出現短暫失憶，緊急送醫後確診為病毒性腦膜炎，需要住院治療 。

 

　　另外，湖南長沙一名29歲年輕男子，下夜班途中同樣被大雨淋得全身濕透。當晚他便出現發燒伴頭痛的症狀，起初以為是普通感冒，不料次日病情急轉直下，體溫飆升至39.5℃，頭痛劇烈，更伴隨噁心、嘔吐、畏光、頸部僵硬，甚至意識模糊 。經頭顱CT和腰椎穿刺檢查，該男子被確診為化膿性腦膜炎，由於病情危重，需立即轉入ICU搶救 。

 

淋雨降低抵抗力 誘發腦膜炎24小時內奪命

 

　　甘肅省疾控中心及湖南省中醫院專家解釋，人在淋雨受涼後，身體抵抗力會急劇下降。此時，原本可能潛伏在鼻咽部的病原體，如肺炎鏈球菌、腦膜炎奈瑟菌等，便有機可乘，可能通過血液循環或鄰近組織（如鼻竇、中耳）的感染灶擴散，突破人體重要的防禦屏障「血腦屏障」，侵入顱內引發感染。常見的腦膜炎主要分為四類 ：

 

  • 細菌性腦膜炎：由肺炎鏈球菌、腦膜炎奈瑟菌等引起。
  • 病毒性腦膜炎：通常由腸道病毒（如柯薩奇病毒、埃可病毒）、單純疱疹病毒等引起。
  • 真菌性腦膜炎：新型隱球菌通過呼吸道進入人體，尤其容易攻擊免疫力低下人群。
  • 寄生蟲感染引發腦膜炎：如進食未煮熟的海鮮或野外游泳時嗆水，可能讓阿米巴原蟲等寄生蟲有機可乘。

 

　　這類疾病往往起病急、進展快、併發症多，若不及時治療，可導致嚴重後果。部分嚴重病例從發病到死亡，最快只需24小時 。

 

6大典型症狀勿與感冒混淆

 

　　腦膜炎早期症狀包括發燒、頭痛、乏力、噁心、嘔吐等，極易與普通感冒混淆，但症狀往往很快加劇。甘肅省疾控中心及《百姓健康頻道》整理出以下需要高度警惕的「危險訊號」：

 

  • 持續性發高燒：體溫像「火箭一樣上升」，可能持續高燒至39至40℃以上，一般退燒藥難以控制。
  • 劇烈頭痛：頭痛劇烈且難以緩解，感覺腦袋要「爆炸」，服用普通止痛藥無效。
  • 噴射狀嘔吐：與腸胃不適的嘔吐不同，腦膜炎引起的嘔吐常呈噴射狀。
  • 頸部僵硬：脖子變得僵硬，轉動不靈活，低頭時下巴難以貼近胸口。
  • 畏光畏聲：對光線和聲音極度敏感，甚至不願睜眼、聽聲。
  • 精神狀態改變：變得疲倦、嗜睡、煩躁不安，甚至出現意識模糊、抽搐、休克等症狀。

 

　　醫生強調，一旦出現「發熱+劇烈頭痛」、「發熱+噴射狀嘔吐」、「發熱+頸部僵硬」等組合症狀，必須立即求醫，切勿當作普通感冒拖延 。

 

淋雨後應急處理三部曲

 

　　雨水看似乾淨，但在降落過程中會吸附空氣中的灰塵、汽車尾氣等污染物，同時攜帶細菌、真菌等致病菌 。專家建議，淋雨涉水後務必做好以下三件事 ：

 

第一步：徹底清潔

盡快用熱水洗澡，促進血液循環，並徹底清潔頭皮和頭髮。洗完後要立即吹乾頭髮，預防感冒。若涉過積水，要重點清洗腳部，去除泥沙等污染物。

 

第二步：衣物消毒

淋過雨的衣服帶有污染物，應盡快脫下，與其他衣服分開清洗。可用消毒液浸泡再洗，徹底殺菌。濕透的鞋子應清洗曬乾後再穿。

 

第三步：注意保暖

淋雨後身體受寒，要及時換上乾爽保暖的衣物，喝點熱水、熱薑茶或熱湯，幫助身體恢復正常溫度。切記不要立刻進入溫度過低的空調房，也不要猛吹冷風或喝冰飲，以免寒氣進一步入侵 。

 

腦膜炎早期症狀

 

　　林俊華醫生曾在訪問中解釋指，甲流併發腦膜炎及腦膜炎兩者初期症狀同樣與感冒相似，發燒、頭痛、嘔吐、精神不滯、抽搐及休克等症狀，而腦膜炎雙球菌感染患者較為特別的，是身體有可能會出現瘀斑，一但瘀斑出現，患者病情便有可能急劇惡化，甚至於24小時內喪命，其中又以老人、幼童及免疫系統較弱人士最為高危，絕對不容忽視。

 

1.發燒

2.頭痛

3.嘔吐

4.精神不滯

5.抽搐

6.休克

7.身體出現瘀班

資料來源：急症科專科醫生林俊華

 

腦膜炎3大高危人士

1.老人

2.幼童

3.免疫系統較弱人士

資料來源：急症科專科醫生林俊華

 

染病初期病徵不明顯 醫生教4招預防疾病

 

　　無論是腦膜炎抑或是甲流，兩者皆屬於傳染性疾病，主要靠飛沫傳播，一旦感染這兩種病，甲流病人便需要處方抗流感病毒藥物、腦膜炎雙球菌感染則需要使用抗生素進行治療。

 

　　由於兩者染病初期病徵並不明顯，加上病發後可以在極短時間內急劇轉下，因此較容易演變成重症。想要預防疾病最佳方法是施打預防疫苗，平日勤洗手、戴口罩，感到不適時建議可進行相關快速測試或盡快求醫。

 

預防甲流及腦膜炎4大關鍵

1.施打預防疫苗

2.平日勤洗手

3.戴口罩

4.感到不適時建議可進行相關快速測試或盡快求醫

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁
 

