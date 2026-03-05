歡迎回來

針灸美容｜黑眼圈眼袋反映腎精虧虛、脾氣不足，中醫教你從內而外改善
養生Tips
針灸穴位

針灸美容｜黑眼圈眼袋反映腎精虧虛、脾氣不足，中醫教你從內而外改善

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Elsa坐下時，第一件事是摘下眼鏡。

 

　　「譚博士，你仔細看看我的眼睛。」她把臉湊近了些，語氣裏帶著無奈：「這對黑眼圈，這雙往下掉的眼睛，讓我看起來比實際老了十歲。每天照鏡子，我都覺得那不是我。」

 

　　她指了指下眼瞼：「這裏，像掛了兩個小袋子。還有這裏⋯⋯」她輕輕拉起眼角的皮膚，「本來是往上揚的，現在呢？往下走。」

 

　　我請她放輕鬆，靜靜地看著她的眼睛。

 

　　在我眼中，那不是一對衰老的眼睛，而是一扇窗——通往身體內部的窗。

 

　　眼睛，是五臟六腑的鏡子。

 

　　中醫經典《黃帝內經》說：「五臟六腑之精氣，皆上注於目。」

 

　　這句話的意思是，我們的眼睛，不只屬於眼睛。它接受著全身五臟六腑輸送來的精華滋養。當身體任何一個臟腑出現失衡，最先發出警號的，往往是這扇窗。

 

　　黑眼圈，不是皮膚顏色變深那麼簡單。眼眶周圍是「承泣」、「四白」等穴位所在，是胃經、膽經、膀胱經交匯之處。當這裏出現青黑之色，意味著：

 

青色：主寒、主瘀。可能是血液循環不暢，氣血瘀滯在此。

黑色：主腎虛。腎藏精，其色黑。眼眶發黑，往往是腎精虧耗、睡眠不足的信號。

 

　　眼下垂，也不只是皮膚鬆弛。下眼瞼是「脾」所管轄的區域。脾主肌肉，主運化。當脾氣虛弱，無法將足夠的氣血輸送到眼部肌肉，那裏的支撐力就會減弱，像沒有力氣的手，托不住原本該在位置上的組織。

 

　　Elsa的黑眼圈和眼下垂，表面是美容問題，根源卻是腎精虧虛、脾氣不足、氣血瘀滯三者交織的結果。

 

　　Elsa說：「你發明的針灸美容可以遮蓋這個問題嗎？」

 

　　我答：「針灸美容不是遮蓋，是修復源頭。

 

　　我發明針灸美容，從來不是為了發明一種新的（遮瑕術）。

 

　　我們需要做的，是能夠從根源處修復問題——不是把黑眼圈遮掉，而是讓那裏不再發黑；不是把下垂的皮膚拉緊，而是讓肌肉恢復本來的支撐力。

 

　　一根幼細的針，輕輕刺入穴位，會給身體一個微小而明確的信號：「這裏需要你來關注。」身體收到信號，便會調動氣血前來修復，啟動自身的調節機制。

 

　　經過剛才幫你診斷後，針對你的情況，我會從三個層次入手：

 

　　第一，填補腎精。選取：太谿、復溜等腎經穴位，像為乾涸的水庫注入活水。腎精充足了，向上滋養眼睛的物質基礎就有了，眼眶的黑色自然會褪去。

 

　　第二，健運脾氣。選取：足三里、三陰交等脾胃經穴位，喚醒脾的運化功能。脾氣強健了，就能把氣血順利送上眼瞼，讓下垂的肌肉重新獲得支撐。

 

　　第三，疏通局部。在眼周的：睛明、攢竹、魚腰、絲竹空、瞳子髎等穴位施以細膩手法，打通堵塞的渠道，讓新鮮氣血得以順利灌注到最需要的地方。

 

　　這好比治理一條河流：上游水源充足（腎精足），中游河道通暢（脾運健），下游自然不會乾涸發黑（黑眼圈消）、堤岸也不會坍塌（眼下垂提）。

 

　　美，是身體內部安好的信號。」

 

　　Elsa問：「除了改善眼袋和黑眼圈，針灸美容對身體還有其他好處嗎？」

 

　　我說：「每一次針灸美容，都是一次全身調理。當我為你處理眼周問題時，身體健康水平會相繼地提升：

 

　　你會發現睡眠深了，因為滋補腎經的穴位同時在安神。

 

　　你會感覺消化好了，因為健脾的經絡同時在運作，所以肚部膏脂也改善了。

 

　　你的月經周期變得更規律，因為氣血調和了。

 

　　你的精力會比以前充沛，因為腎精被填補了。

 

　　你的心情會變得開朗，因為鬱結的氣機被疏通。

 

　　這些，都是美的贈品。或者更準確地說，臉上的光彩，只是身體內部安好的信號燈。 信號燈亮了，問題往往不在燈本身，而在電路和源頭。」

 

　　Elsa續問：「有沒有一些日常比較獨特的保健心得？」

 

　　我答：「三個養眼日常心法。

 

　　一、睡前（手心熨眼法）。每晚臨睡前，搓熱雙手，用掌心輕輕蓋在閉合的眼睛上，感受溫熱滲透入眼周。保持五分鐘，讓溫暖的氣血滋養疲憊的眼部。這是古代養生家的（熨目）法。

 

　　二、戌時（一杯黑豆水）。晚上七至九點是腎經當令的黃金時間。這時用20克黑豆，（黑豆入腎，形似眼睛），加水煮開，代茶飲用。這杯淡淡的豆香，能輕輕補益腎精，從源頭養護眼睛。

 

　　三、心境（常存遠眺）。眼睛累了，不只用眼藥水，更要用心藥。每隔一小時，起身遠眺窗外，讓目光投向遠方。這不僅放鬆眼部肌肉，更讓心神舒展。心開闊了，眼周氣血自然通暢。」

 

　　Elsa再問：「譚博士，真的可以改善嗎？我這些年試過很多方法，都沒有用。」

 

　　我答：「眼睛的問題，從來不只是眼睛的問題。你之前的方法，都是在跟眼睛『對抗』——遮瑕膏對抗黑眼圈，眼霜對抗下垂。而我們要做的是，跟身體『合作』——聽懂它想透過眼睛告訴你甚麼，然後從根源處幫助它恢復平衡，真正的美，是身體寫給世界的情書。」

 

　　Elsa針灸治療後，拿著鏡子左照右照，難掩興奮的心情，邊笑邊點著頭，並示意滿意效果。

 

　　離開時，眼鏡已不用戴回臉上，眼神裏的陰霾也消散了。

 

　　每個人的眼睛，都是一封寫給世界的情書。你在夜裏熬過的每一個小時、在壓力下吞下的每一口氣、在憂慮中緊皺的每一次眉頭，都會變成字跡，寫在這封情書上。

 

　　我們無法抹去所有的歲月痕跡，但可以選擇讓每一個痕跡，都帶著從容與光彩。

 

　　Elsa的故事，才剛剛開始。我相信，當她的腎精逐漸充盈、脾氣恢復健運、氣血重新順暢流動，那對曾經疲倦的眼睛，會重新煥發出屬於它的、清澈明亮的光芒。

 

Tags:#中醫#美容#針灸#黑眼圈#眼袋#眼下垂#皮膚鬆弛#腎精虧虛#脾氣不足#氣血瘀滯#臟腑失衡
