歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
脂肪迷思破解｜營養師揭3大健康脂肪有益心血管
食得有營

脂肪迷思破解｜營養師揭3大健康脂肪有益心血管

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　過去數十年，大家常將「少食脂肪」視為健康飲食的第一步。然而，近20年的營養研究指出，脂肪的種類才是關鍵，健康脂肪其實可以每日適量攝取，對心血管和代謝健康同樣重要。

 

3大健康脂肪你要知

 

脂肪類型 來源 益處
單一不飽和脂肪 橄欖油、牛油果、部分果仁 助於改善血脂水平，降低LDL壞膽固醇，減少心血管疾病風險。
多元不飽和脂肪 植物油、果仁及種子 以此取代部分飽和脂肪，心血管疾病風險可下降約10%。
奧米加三脂肪酸（屬多元不飽和脂肪一種）
三文魚、沙甸魚、鯖魚等深海魚		 每周食用兩份深海魚，與較低的心血管死亡風險相關。

 

PREDIMED 研究：高健康脂肪飲食的實證

 

　　著名的 PREDIMED 隨機對照研究追蹤了約7,400名高心血管風險成年人。結果顯示，採用高健康脂肪的地中海飲食（配合特級初榨橄欖油或果仁），能將主要心血管疾病誘發風險降低30%，證明健康脂肪來自天然食物並取代飽和脂肪時，對心血管健康有正面影響。

 

營養師推薦：適合天天進食的5種健康脂肪食物

 

　　1.    牛油果：含單一不飽和脂肪。研究顯示，每日食用有助降低低密度脂蛋白膽固醇。

　　2.    特級初榨橄欖油：地中海飲食核心。研究中參與者每日攝取約50克，心血管事件風險下降約30%。

　　3.    果仁類：含健康脂肪、纖維及蛋白質。每星期食用5份或以上，可使冠心病風險下降約20%。

　　4.    深海魚：提供奧米加三，建議每星期兩份。

　　5.    亞麻籽和奇亞籽：含豐富植物性奧米加三（ALA）及膳食纖維，研究顯示每日攝取1安士亞麻籽與血壓下降及心血管健康改善有關。

 

實際應用建議：掌握分量與搭配

 

　　雖然健康脂肪有益，但因每克提供9卡熱量，仍需注意分量，保持整體飲食平衡。

 

　　●    每日： 可加入一份果仁（如1安士杏仁）

　　●    烹調： 以橄欖油取代其他精煉油

　　●    每星期：安排兩至三餐深海魚，沙律可加入牛油果。

 

　　總結而言，健康飲食並非完全避開脂肪，而是選擇優質來源。當健康脂肪來自天然食物，並與蔬菜、全穀物及蛋白質搭配時，將成為每日飲食中不可或缺的價值部分。

 

Tags:#營養#脂肪#健康脂肪#心血管健康#代謝健康#單一不飽和脂肪#多元不飽和脂肪#奧米加三脂肪酸#牛油果#特級初榨橄欖油#果仁#深海魚
Add a comment ...Add a comment ...
農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效果更顯著
更多欣欣食乜嘢文章
農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效果更顯著
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處