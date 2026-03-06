歡迎回來

藥物百科｜直滴眼球恐刺激角膜，眨眼或致藥效流失
健康Tips

藥物百科｜直滴眼球恐刺激角膜，眨眼或致藥效流失

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人習慣將眼藥水直接對準瞳孔滴下，以為藥效最強。有台灣藥劑師提醒，這種滴法不但浪費藥物，更可能刺激眼睛，得不償失。

 

藥物百科｜直滴眼球恐刺激角膜 眨眼致藥效流失

 

　　台灣藥劑師洪正憲近日在其Facebook專頁發文指出，直接將眼藥水滴在眼球（即角膜）上，是許多人的錯誤習慣。此舉會刺激角膜，引發身體的保護性眨眼反射，導致剛滴入的藥水被擠出流失。若藥水成分刺激性較高，更可能直接對眼角膜造成傷害，影響用藥安全 。他解釋，正確的做法並非對準黑眼球，而是應將藥水滴入眼瞼下的位置，才能確保藥液有效停留並被吸收。

 

滴眼藥水正確步驟 2招防止藥水倒流

 

●　1. 用藥前，首要步驟是徹底洗淨雙手，並仔細核對瓶身標籤，確保用藥無誤。

●　2. 滴藥時，可用一隻手的食指輕輕將下眼瞼向下拉，形成一個小囊袋（即下眼瞼窩），同時眼睛向上看。

●　3. 然後將規定滴數的藥水滴入下眼瞼窩中，而非直接滴在眼球上。

●　4. 整個過程需注意瓶口絕不能觸及睫毛或眼皮，以免細菌污染瓶內藥液 。

●　5. 滴藥後應輕閉雙眼約30秒，讓藥效發作，停留在眼球表面。

●　6. 同時用手指按壓鼻側眼角的「鼻淚管」開口處。這個簡單動作能有效阻斷藥水流入鼻腔，亦能夠提升藥效，降低藥水被全身吸收後可能產生的副作用風險

●　7.併用其他藥物間隔至少5分鐘

1. 應先使用藥水

2. 接着是使用前須搖勻的懸浮劑型

3. 最後才使用藥膏

不同劑型之間應至少間隔5分鐘

以免後續使用的藥物將前面的藥水沖刷掉，影響治療效果

●　8.勿與他人共用

 

開封逾1個月勿再用

 

　　洪正憲亦提醒，眼藥水開封後，即使保存良好，藥效亦會隨時間逐漸下降，且細菌污染的可能性會與日俱增。因此，無論瓶內是否還有剩餘藥液，開封超過一個月就應丟棄，以免因污染風險增加而危害眼睛健康。

 

Tags:#藥劑師#治療#健康養生#食用安全#健康問題#內眼瞼#眼藥水#眼角膜
