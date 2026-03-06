歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
抗癌鬥士離世｜63歲婦科名醫血癌逝世，曾歷化療與器官移植
健康Tips

抗癌鬥士離世｜63歲婦科名醫血癌逝世，曾歷化療與器官移植

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣醫學界傳來悲痛消息，不孕症權威、新光醫院前婦產科主任林禹宏離世，終年63歲。林禹宏與血癌搏鬥長達10年，期間先後接受化療、骨髓移植及肺臟移植，惜最終不敵病魔。其家屬於3月3日透過社交平台發布影片證實，林禹宏已於清晨5時20分在家人陪伴下安詳離世，走完人生最後一程。

 

曾獲頒「十大抗癌鬥士」

 

　　新光醫院在3月4日上午也發達哀悼，指出林禹宏在不孕症與生殖醫學領域擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越，以精湛醫術與視病如親的態度，陪伴許多求子之路艱辛的家庭，親手迎接無數新生命的誕生：

 

　　對同仁而言，他是學識淵博的導師；對患者而言，他是最值得信賴的依靠。

 

　　院方表示，林禹宏在面對自身健康巨大挑戰時，仍以「醫師變病人」的視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性，更激勵了無數病友。

 

　　他在2024年獲頒「十大抗癌鬥士」，即使在病榻上，仍心繫醫療專業與衛教，透過社交平台持續傳遞正確醫學知識，對醫療使命的堅持令人動容。院方指，他的辭世不僅是醫院的重大損失，也是台灣醫學界的遺憾，院方也將全力協助家屬處理後續事宜。

 

抗癌鬥士｜婦科名醫林禹宏癌逝終年63歲　搏鬥血癌10年歷經雙重器官移植　曾嘆長期瞓太少如「慢性自殺」

不孕症權威、新光醫院前婦產科主任林禹宏離世，終年63歲。（FB圖片）

 

抗癌10年歷經兩次器官移植
 

　　林禹宏醫生在52歲時確診急性骨髓性白血病，又稱為血癌，從此展開長達10年的抗癌歷程。他曾在台灣癌症基金會分享抗癌歷程，自言生活一向嚴謹自律，不吸煙、不飲酒，作息規律，從未想過血癌會找上門。患病後他重新審視自己的生活，直言「活下去」變成唯一目標。

 

　　在經歷多次化療及接受兒子的骨髓移植後，林禹宏醫生病情一度好轉，更重返醫院看診。惟他在骨髓移植後一年多感染肺囊蟲肺炎，再次輸入幹細胞後引發多重器官排斥，全身皮膚出現黑斑、手腳嚴重脫皮、指甲斷裂脫落，並伴隨腹瀉及食慾不振，體重在兩星期內急跌14公斤。

 

　　其後林禹宏醫生更出現醫學上難以治療的肺部排斥反應，需要24小時使用呼吸機，最終接受肺臟移植手術才得以延續生命。

 

抗癌鬥士｜婦科名醫林禹宏癌逝終年63歲　搏鬥血癌10年歷經雙重器官移植　曾嘆長期瞓太少如「慢性自殺」

不孕症權威、新光醫院前婦產科主任林禹宏離世，終年63歲。（FB圖片）

 

患病後反思生活 嘆長期睡眠不足如「慢性自殺」
 

　　2025年8月，台灣知名主持人沈玉琳罹患血癌，當時林禹宏醫生在Facebook個人專頁指出，血癌的成因包括輻射、基因突變、病毒感染及接觸化學物品，但他本人並無相關風險因素，推測自己的病因或與長期睡眠不足及壓力有關。

 

　　他透露，從高中起每日睡眠不足6小時，成為主治醫生後更要半夜回院接生或進行手術，休息時間更少，慨嘆「生病以後回想起來簡直是慢性自殺」。

 

　　林禹宏醫生表示，睡眠不足雖然不會直接導致癌症，但長期睡眠不足會使免疫功能下降、褪黑激素減少、增加慢性發炎與氧化壓力、影響DNA修復、內分泌失調，從而形成有利於癌症發展的環境，增加患癌風險。他建議每日應保持7至9小時睡眠，但強調並非時間愈長愈好，每日睡超過9小時同樣與部分癌症有關。

 

 

抗癌鬥士｜婦科名醫林禹宏癌逝終年63歲　搏鬥血癌10年歷經雙重器官移植　曾嘆長期瞓太少如「慢性自殺」

林醫生曾接受兒子的骨髓移植。（FB圖片）

 

 

血癌6大徵狀

 

● 經常有出血 （如牙齦、鼻）或傷口難以止血

● 發熱

● 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

● 貧血、消瘦、無胃口

● 容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

● 淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

 

資料提供：醫院管理局

 

抗癌4大秘訣

 

　　台灣心臟科陳衛華醫生亦曾分享抗癌秘訣，表示妻子也是他的營養師，他患癌後全家也一起調整飲食習慣，開始吃糙米及胚芽；除了清蒸海魚，幾乎是全素。同時，他又向癌症患者給予貼心建議：

 

1. 找信賴的醫生診斷看病診斷，要找信賴的家庭科或專科醫生，聽取兩位的意見亦可

 

2. 少食紅肉

攝取優質蛋白質、脂肪，例如橄欖油，吃雞肉等白肉代替牛肉等紅肉，攝取糙米、胚芽米混合米飯，以及用水烚蔬菜

 

3. 避免含糖飲品及甜食

不吃高升糖指數（GI）碳水化合物和含糖飲品、甜食、膨鬆麵包、非天然成分的豉油，避免反式脂肪及油炸食物

 

4. 保持心情輕鬆

可以聽音樂放鬆

 

資料來源：台灣心臟科名醫陳衛華

 

 

Tags:#癌症#手術#壓力#健康問題#血癌#捱夜#褪黑素#疲倦#睡眠不足#抗癌#器官移植
Add a comment ...Add a comment ...
減肚腩｜研究揭日做1種運動2分鐘，3個月KO肚腩，內臟脂肪減13%
更多健康解「迷」文章
減肚腩｜研究揭日做1種運動2分鐘，3個月KO肚腩，內臟脂肪減13%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處