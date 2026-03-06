歡迎回來

health
家居意外｜大埔富善街住宅熱水爐爆炸，3嫲孫受傷疑花灑頭安裝不當
健康Tips

家居意外｜大埔富善街住宅熱水爐爆炸，3嫲孫受傷疑花灑頭安裝不當

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大埔有一住宅單位於3月2日發生家居爆炸意外，一名由內地來港探親的74歲嫲嫲，在親戚家中為兩名年幼孫兒準備洗澡時，浴室的花灑儲水式電熱水爐突然發生爆炸，一扇約50厘米乘30厘米的鋁窗也飛脫墮落街。事件中，三嫲孫受輕傷，清醒被送往那打素醫院治理。機電工程署指，涉事的儲水式電熱水爐具有合規格證明書，但初步懷疑因安裝了不適當的花灑頭導致意外。

 

　　事發於3月2日下午約2時許，在大埔富善街53號一住宅單位發生熱水爐爆炸意外。據了解，涉事三人為嫲嫲及兩名孫兒，近日從內地來港探親旅遊，暫居親戚的寓所。事發時，嫲嫲開啟熱水爐，準備為七歲孫仔及六歲孫女洗澡，豈料數分鐘後熱水爐突然爆炸，三人走避不及，受輕微擦傷，而一扇50厘米乘30厘米的鋁窗也飛脫墮街。孩童父親其後報警，救護員到場將三人送往那打素醫院治理。

 

家居意外｜大埔富善街單位熱水爐爆炸　3嫲孫受傷　疑安裝不當花灑頭惹禍

大埔富善街53號一住宅單位發生熱水爐爆炸意外。（圖片來源：Facebook@D18 - 大埔友）

 

        機電工程署表示，初步調查發現事故涉及一部安裝於浴室內的「花灑儲水式電熱水器」，該熱水器具備符合安全規格證明書，懷疑因安裝不當的花灑頭引致。署方已檢走有關電熱水器及部件作進一步調查。

 

家居意外｜大埔富善街單位熱水爐爆炸　3嫲孫受傷　疑安裝不當花灑頭惹禍

事件中，三嫲孫受輕傷，清醒被送往那打素醫院治理。（圖片來源：Facebook@D18 - 大埔友）

家居意外｜大埔富善街單位熱水爐爆炸　3嫲孫受傷　疑安裝不當花灑頭惹禍

大埔富善街53號一住宅單位發生熱水爐爆炸意外。（圖片來源：Facebook@新界地區生活連線）

 

機電署安全使用建議

 

　　機電署提醒市民，切勿在花灑儲水式電熱水器安裝設有開關水掣的花灑頭，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。署方亦呼籲，安裝或改裝電熱水器時，必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠進行電熱水器的安裝或改裝工程；使用電熱水器時，應遵守說明書所內的指示。使用後，應把電熱水器的電源關掉；用戶應定期安排有經驗的技師檢查及維修電熱水器。若使用電熱水器時有異常情況，例如跳掣，應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查及維修。

 

使用電熱水爐5大安全事項：

 

1. 須由專業人士安裝

必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠進行電熱水器的安裝或改裝工程。

 

2. 勿長開電源

使用後應把電熱水器的電源關掉。

 

3. 定期檢查

定期安排有經驗的技師檢查及維修電熱水器。

 

4. 跳掣後即停用

若使用電熱水器時有異常情況（例如跳掣）應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查維修。

 

5. 避用有開關花灑

切勿在「花灑儲水式」電熱水器安裝設有開關水掣的花灑頭，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。

 

資料來源：機電工程署

 

消委會15款4.5分熱水爐推薦名單

 

　　消委會曾測試市面上3類熱水爐，分別為煤氣熱水爐、石油氣熱水爐及儲水式熱水爐，從32款樣本中評選出15款高分推薦：

 

消委會15款高分熱水爐推薦慳水慳電            

 

煤氣熱水爐            
            

TGC ST16SD            

總評：4.5星            

種類：煤氣熱水爐            

售價：$10,060            

產地：台灣            

加熱時間：14秒            
            

德國寶 German Pool GPS212-TG-B            

總評：4.5星            

種類：煤氣熱水爐            

售價：$5,670            

產地：中國            

加熱時間：18秒            

            

柏林寶 Bolingbao GL-18（TG）            

總評：4.5星            

種類：煤氣熱水爐            

售價：$5,430            

產地：中國            

加熱時間：15秒            

            

皇冠牌 CGS CW-1201RF            

總評：4.5星            

種類：煤氣熱水爐            

售價：$4,380            

產地：中國            

加熱時間：17秒            

            

TGC NJW12RM            

總評：4.5星            

種類：煤氣熱水爐            

售價：$9,110            

產地：日本            

加熱時間：24秒            

            

多田牌 Taada YS1002FM（T）            

總評：4.5星            

種類：煤氣熱水爐            

售價：$5,598            

產地：中國            

加熱時間：20秒            

            

石油氣熱水爐            

            

星暉 Lighting Japan LJ-122LW            

總評：4.5星            

種類：石油氣熱水爐            

售價：$4,580            

產地：中國            

加熱時間：12 秒            

            

德信牌 Küzzo KD-12RFL            

總評：4.5星            

種類：石油氣熱水爐            

售價：$6,980            

產地：中國            

加熱時間：17 秒            

            

樂信牌 Rasonic RWH-N12F（L）            

總評：4.5星            

種類：石油氣熱水爐            

售價：$4,980            

產地：中國            

加熱時間：20 秒            

            

上將 Giggas Giw-13BMW（LPG）            

總評：4.5星            

種類：石油氣熱水爐            

售價：$6,530            

產地：中國            

加熱時間：12 秒            

            

林內 Rinnai RS11RML            

總評：4.5星            

種類：石油氣熱水爐            

售價：$6,180            

產地：中國            

加熱時間：14 秒            

            

德國寶 German Pool GPS13-LG-U            

總評：4.5星            

種類：石油氣熱水爐            

售價：$7,010            

產地：中國            

加熱時間：20 秒            

            

歐之寶 Austbo AT-10A（GP）            

總評：4.5星            

種類：石油氣熱水爐            

售價：$3,500            

產地：中國            

加熱時間：14 秒            

            

氣霸HY-U10            

35升無排氣管式（單膽）            

售價（不包安裝費）：$3,680            

總評：4.5星            

加熱速度：39.9分鐘            

可供應40°C：65.8升            

可持續供應熱水時間：12.8分鐘            

最高水溫：72.9°C            

能源效益級別：1級            

安全程度：5星            

            

西德寶 GWH-6S            

14升至23升花灑式（單膽）            

售價（不包安裝費）：$3,480            

加熱速度：222.7分鐘            

可供應40°C：47.1升            

可持續供應熱水時間：10.2分鐘            

最高水溫：85.3°C            

能源效益級別：1級            

安全程度：5星            

            

資料來源：消委會            

 

Tags:#家居意外#大埔#機電工程署#機電署#爆炸#即熱式熱水爐#儲水式熱水爐
