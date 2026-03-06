大腸癌警示｜12歲男童零食當正餐患晚期大腸癌，醫生籲留意3大警號

大腸癌近年有年輕化的趨勢，當中與飲食有關。內地一名12歲男童經常零食當正餐，初期腹痛以為是腸胃炎，後來因為劇痛難耐求醫，驚揭已患大腸癌晚期。男童家屬後悔不已。

零食當正餐 腹痛誤當腸胃炎終確診大腸癌

據內地《大河報》報道，河南鄭州一名年僅12歲的男童，自小由祖父母照顧，他經常零食當正餐，但家人從不阻止。男童長期飲食不受限制，汽水、奶茶日日當水飲，三餐則以辣條、即食麵、炸雞等高油高鹽零食取代正餐，幾乎從不吃蔬果，導致營養嚴重失衡。

家屬透露，男童早在數月前已反覆出現腹痛、腹瀉、食慾不振及體重下降等症狀，但一直誤以為是普通腸胃炎，只自行購買成藥處理。直到有日出現便血及劇烈腹痛，家人才驚覺事態嚴重，送院檢查後才發現已是癌症晚期，錯失最佳治療時機。有醫生指出，這種極端的飲食模式會長期破壞腸道菌群平衡，令腸道處於慢性發炎狀態，增加細胞異常增生的風險，最終可能演變為癌症。

年輕患者或因基因突變 不良飲食加速患癌

醫學界指出，雖然高糖飲品及加工食品並非直接致癌物，但長期大量攝取會導致膳食纖維嚴重不足，腸道功能紊亂，若加上久坐、熬夜等不良生活習慣，患腸癌的風險會顯著增加。有專家亦提醒，如此年輕的腸癌患者應進一步排查是否有遺傳性腸癌基因，不良飲食習慣可能加速潛在基因缺陷的癌變過程。

大腸癌年輕化趨勢明顯 醫生籲留意3大警號

報道引述統計指，近年大腸癌有年輕化趨勢，35歲以下患者比例已升至12.7%，甚至出現更低齡的個案。醫生呼籲，若出現持續便血（尤其為暗紅色混合黏液）、排便習慣突變，或短期內體重不明原因驟降，應盡早求醫檢查，切勿掉以輕心。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1.大便出血（鮮紅色）

2.大量黏液性便

3.貧血，導致疲憊、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重減輕

6.腹痛

7.排便困難，常常覺得排不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫

預防患上大腸癌5大方法



1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

大腸癌自測方法

1.健康糞便形狀

如香腸般的長條狀分為一次或分次排出

2.大腸癌患者糞便形狀

糞便粗細及大小偏幼細，如同鉛筆般

資料來源： 耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

大腸癌檢測方法

耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini指出，除了糞便形狀異常外，還有常見症狀包括血便、腹痛及體重無故減輕，但同樣有患者無任何症狀，假如出現任何異常，應及早求醫。醫生強調，進行大腸鏡檢查及其他大腸癌篩檢，皆是降低風險及早期發現癌症的最佳方法，以下3類人建議於45歲前進行大腸鏡檢查：

1. 假如患有家族病史尤其曾有家人於50歲前確診患上大腸癌

2. 患有發炎性腸道疾病骨盆或腹部區域接受過放射治療

3. 患有某些遺傳綜合症或有結腸癌個人病史

宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

10大高危人士

50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲

大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常、長期便秘

愛吃紅肉者

遺傳性非瘜肉性大腸癌的患者

家族性多發性瘜肉症候群的患者

其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

12種食物預防大腸癌

蔬果類

牛油果：6.7克

蓮藕：4.9克

西蘭花（熟）：3.3克

焗番薯（連皮）：3.3克

穀物及豆類

全穀物早餐麥片：11.7克

綠豆：7.6克

紅豆：7.3克

全麥麵包：6.8克

乾果類（烤）

芝麻：14克

杏仁：11.8克

開心果：10.3克

花生：8克

*每100克的膳食纖維量

資料來源：食物安全中心