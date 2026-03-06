歡迎回來

20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
家事百科｜Threads爆紅$36洗面奶，30秒擦洗衣領白鞋還原潔白
健康Tips

家事百科｜Threads爆紅$36洗面奶，30秒擦洗衣領白鞋還原潔白

健康解「迷」
健康解「迷」

　　洗面奶用來洗衫洗鞋都好用！近日，社交媒體Threads網民熱議一款「平價清潔神物」，據實測，只需30秒就能將發黃的白鞋、白恤衫還原潔白，獲網民大讚是「洗乜都好用」的萬用清潔劑，售價更只需$36！

 

$36洗面奶超強去漬

 

　　白鞋、白恤衫雖然百搭，但同時極易整污糟，尤其白衫衣領，長期穿着更難以避免會出現氧化或因汗漬導致發黃。市面上昂貴專用清潔劑，往往都沒法拯救它們。

 

　　而近日有網民在Threads分享，發現一款「平價清潔神物」，用來清潔衣領、刷洗鞋面超級好用！重點是，此物不是專用清潔劑，然而一支萬寧售價僅為$36的「專科洗面奶」。

 

實測項目一：洗污髒鞋30秒變新鞋

 

　　網民親自實測，表示使用「專科洗面奶」擦洗滿布髒污的鞋子，竟然短短30秒內就煥然一新，鞋面回復到原本的淺粉色令網民直呼「超好用！感動到流淚」，推介大家一定要試。

 

清潔神物︱Threads爆紅$36洗面奶「洗乜都好用」！　實測發黃衣領、污糟鞋30秒還原潔白

網民使用「專科洗面奶」刷洗滿布髒污的鞋子，30秒鞋面回復到原本的淺粉色。（圖源：Threads@faustusliving）

 

 

實測項目二：神級去黃效果 瓦解裇衫千年汗漬
 

　　除了洗鞋效果一流，網民更挑戰用「專科洗面奶」清洗白恤衫。尤其衣領及腋下位置，長期累積汗水和皮脂，經常會因此形成頑固黃色汗漬，很難徹底清除。而網民就實測將洗面奶重點塗抹在白恤衫的發黃位置，加水搓揉起泡，靜置片刻後再進行清洗，驗證去黃效果。

 

　　結果發現，白恤衫的千年汗漬竟然也被徹底瓦解，猶如買了一件新衫一樣潔白！認證「專科洗面奶」是被洗顏耽誤的去漬神器：

 

　　落咗次3cm長嘅分量去擦幾擦，咁就去咗8成幾污漬，有咁既效果。唯一唔好處洗完衫對手極乾記得搽hand cream。

 

清潔神物︱Threads爆紅$36洗面奶「洗乜都好用」！　實測發黃衣領、污糟鞋30秒還原潔白

清洗後（左）清洗前（右）。（圖源：Threads@vic_vic012）

清潔神物︱Threads爆紅$36洗面奶「洗乜都好用」！　實測發黃衣領、污糟鞋30秒還原潔白

清洗前（左）清洗後（右）。（圖源：Threads@vic_vic012）

 

 

網民評價兩極：除咗洗面洗乜都好用

 

　　針對「專科洗面奶」的「神級」清潔表現，大批網民留言指，該款洗面奶潔淨力的確超強，用作家居清潔萬用性一流，甚至還能用來洗浴廁、清洗經血，都非常好用。

 

　　由於潔淨力太強，網民表示「專科洗面奶」洗面效果其實一般：「用佢洗面係錯 ，dry到核爆，極油可能會鍾意，乾肌敏感肌就唔好亂試。」還有人表示，用它洗面會導致「爛面」：「呢支洗面奶除咗洗面，洗乜都好用。」

 

網民有乜講：

 

專科洗面乳最不適合洗的東西就是臉

個人使用心得是這條適合油性肌膚。青春期容易長痘痘的可以試試看這條。不過我後來用完了幾條，發現可能真的洗得太乾淨了，皮膚變得有點乾燥就漸漸沒用。

試試看各大網友的意見清潔磁磚類，結果用一點擦洗手台跟馬桶，真的超乾淨耶！

三重功效：洗衣、洗衛浴、洗廚房

這個我都拿來洗鞋子！跟沾到食物的衣服，很好用！

原來是洗鞋子的產品，洗臉超痛的……

終於知道為甚麼我用這個會爛臉了……

我以為啲人吹水，用一枝洗面奶去爐頭油漬勁乾淨

前排用嚟洗洗手盆，真心仲乾淨過用其他清潔劑

 

 

 

 

 

Tags:#家居清潔#社交媒體熱潮#護膚#生活竅門#產品評論#網上社區#線程#護膚品#洗衣液#洗顏專科
