致癌習慣警示｜醫生揭4大壞習慣癌細胞最愛，4部位最易養癌

致癌／癌症習慣／體質｜大眾對於患癌成因眾說紛紜，有醫生指出，患癌並非突如其來的基因突變，反而是積勞成癌，與體質有關。醫生指出，有4種壞習慣容易成為養癌體質。

癌細胞會寄生 4大器官患癌高危

台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，指出癌細胞的生長模式類似寄生。根據2026年發表於《The EMBO Journal》的研究，癌細胞會分泌「基質金屬蛋白酶」，分解周圍組織結構，為自己打開轉移通道。它們特別容易聚集在肺、肝、腦與骨骼等營養豐富、免疫壓力較低的器官。

研究也發現，癌細胞能透過調節型T細胞與免疫檢查點訊號，使免疫系統逐漸疲乏。它們甚至會抑制原本作為警報訊號的「白細胞介素33」，讓免疫監控變得遲鈍，無法及時發現異常。

4種日常習慣養出癌症

當身體長期處於慢性發炎、缺氧或代謝失衡狀態時，就會形成適合癌細胞生存的「腫瘤微環境」。張家銘點出4種常見習慣，可能助長這種環境形成：



● 長期久坐：影響血液循環，導致組織缺氧

● 血糖波動過大：頻繁的高血糖會引發氧化壓力與發炎反應

● 壓力過大：持續分泌壓力荷爾蒙會抑制免疫功能

● 睡眠不足：打亂免疫細胞的正常修復節奏

3方面調整降低壞細胞生長機會

張家銘建議，要降低癌症風險，可從以下3個方向調整生活習慣：

● 飲食控制：減少精製糖與加工食品，維持血糖穩定，避免頻繁波動

● 規律運動：每天快走30分鐘，改善血液循環與組織供氧

● 充足睡眠：維持固定作息，幫助免疫系統在夜間進行修復

張家銘強調，癌症往往不是突然降臨，而是多年不良習慣累積的結果。當身體環境逐漸惡化，免疫系統功能下降，異常細胞便有機可乘。只要逐步調整生活環境，就有機會讓身體維持在不易被癌細胞「寄生」的狀態。

5種體質容易患癌 易攰、腸胃差都上榜

台灣基因醫生張家銘過往曾在其Facebook專頁發文指出，當人體的免疫警報鈍化、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，便為癌細胞提供了「安居落戶」的理想環境。他表示，健康的身體免疫系統本應能及時識別並清除異常細胞，但某些特定的體質與生活狀態，會讓這個防禦機制出現漏洞，使癌症風險悄然升高。以下有5種體質容易患癌：

1. 免疫疲勞：持續疲累 傷口容易感染發炎

持續的慢性疲勞，以及傷口癒合慢、容易反覆感染，意味着身體的免疫系統已進入功能低下的「警戒疲乏」狀態。當免疫系統長期處於高壓或資源不足的環境，它對異常細胞，包括早期癌變細胞的偵測與清除能力就會下降。

2. 腸胃差：全身免疫的關鍵感測器出問題

張家銘醫生指出，腸道是人體最大、最複雜的免疫感測器官，其內壁佈滿了免疫細胞，持續監測外來物質。有些體質容易腹脹、排便不規律或對食物敏感，正正代表腸道環境不佳、菌叢失衡或黏膜屏障受損。這就像關閉了身體的「早期預警雷達」，使免疫系統無法對潛在威脅作出及時、準確的反應。

3. 代謝失衡：高糖與脂肪堆積是癌細胞溫床

飯後血糖容易升高、腹部脂肪堆積，或有輕度脂肪肝。這種狀態代表身體的代謝環境已發生改變，傾向於慢性發炎。在這樣的環境下，細胞能量工廠（粒線體）的功能可能受影響，並產生過多的乳酸，營造出所謂的「免疫抑制」微環境。而這種缺氧、酸性且發炎的環境中非常有利於癌細胞生長繁殖。

4. 壓力和失眠：打亂免疫節律

長期的心理壓力與睡眠品質差，會讓癌細胞有機可乘。張家銘醫生指出，持續的壓力荷爾蒙，如皮質醇等分泌，會直接干擾免疫細胞的正常節律與功能。當身體長期處於「戰或逃」的待命狀態時，免疫系統的調節能力會被打亂，對長期、慢性的內部威脅，如癌變，不再敏感。睡眠不足同樣會削弱免疫系統的修復與監視能力，為異常細胞提供可乘之機。

5. 缺乏運動

缺乏足夠的身體活動會影響全身血液循環、代謝及免疫細胞效率。同時，飲食單一、纖維攝取不足會導致腸道菌群多樣性下降，而腸道菌群的平衡與免疫系統的訓練和調節息息相關。單一化的內部環境，更容易被善於適應的癌細胞所利用。

調整4大生活習慣

面對上述風險，張家銘醫生建議可從調整4大生活習慣着手，逐步將身體環境調整：

● 重建規律作息：確保充足且高品質的睡眠，有助於穩定免疫系統，把關健康

●增強腸道健康：實踐多樣化、高纖維飲食，多攝取各色蔬菜、全穀物及發酵食品，減少精製糖與加工食品

●提升肌肉多運動：進行能促進肌肉生長、讓身體流汗的運動，如跑步、游泳或阻力訓練。這能改善粒線體功能、促進新陳代謝，預防細胞癌化。

●排解壓力改善睡眠：定期排解壓力，增加接觸大自然的時間。陽光、新鮮空氣與綠色環境有助於降低壓力荷爾蒙，幫助重整免疫系統。

11大常見致癌習慣

台灣上祐中醫診所院長黃上邦中醫師曾在Facebook專頁發文，引述台灣癌症數據，指出癌症已連續44年高居國人死因首位，平均每4分鐘就有1人確診。有醫學研究證實，多數癌症與生活習慣密切相關，從正常細胞癌變的潛伏期可長達10至20年。黃上邦指出，避開致癌因子並建立防癌習慣，是遠離癌症威脅的關鍵。以下綜合出11個致癌習慣：





1. 高糖高鹽飲食

● 每周飲用3杯以上含糖飲料

增加患乳癌風險

● 高鹽飲食則與胃癌密切相關



2. 久坐不動

● 建議每坐30分鐘起身活動

● 避免長時間維持同一姿勢

3. 過量攝取加工紅肉

● 世界衛生組織已將加工肉品列為一級致癌物

● 建議以魚肉、禽肉等白肉替代，並多攝取新鮮蔬果。

4. 甲醛

● 裝潢建材釋放的甲醛會引發頭暈、噁心

● 長期接觸更可能致癌

● 建議選擇綠建築標章產品或原木家具

5. 口腔清潔不佳

● 口腔細菌可能增加胰臟癌、大腸癌風險，每日確實刷牙、使用牙線是基本防護。

6. 過度照X光

● 美國研究指出，頻繁接受電腦斷層檢查會累積輻射暴露，非必要應避免。

7. 開燈睡覺

● 研究顯示夜間光線暴露可能增加甲狀腺癌風險

● 干擾褪黑激素分泌

● 建議保持睡眠環境黑暗

8. 高溫燒烤食物

● 肉類燒焦會產生多環芳香烴等致癌物

● 建議搭配膳食纖維豐富的蔬菜食用

9. 塑膠微粒接觸

● 減少使用一次性塑膠製品

● 選擇無塑膠微粒的個人清潔用品

● 空氣品質不佳時配戴口罩

10. 飲用過熱湯品

● 超過65°C的熱飲會反覆傷害食道黏膜

11. 煙、酒、檳榔

● 三者協同作用會大幅提升口腔癌風險

● 檳榔本身即為一級致癌物

資料來源：中醫師 黃上邦

4招抗炎防癌

身體長期發炎容易致癌。台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁撰文，指出長期忽視身體慢性發炎可以引發嚴重健康危機，故此要改善慢性發炎，可從以下4方面着手：

4招抗發炎

飲食調整

● 減少攝取精製糖、加工食品與油炸物

● 多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶等

規律運動

● 每天快走30分鐘

● 或進行瑜伽、游泳等運動

● 幫助啟動身體的抗發炎機制

充足睡眠

● 避免捱夜

● 確保身體有足夠的修復時間，以免發炎指數上升

減少環境毒素

☑ 選擇玻璃或不鏽鋼容器取代塑膠製品

● 避免高溫下使用塑膠餐具

☑ 減少使用化學清潔劑

● 降低環境毒素對身體的影響

資料來源：基因醫生 張家銘

10大防癌食材

日本癌症名醫佐藤典宏曾分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。他推介近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。





1. 十字花科蔬菜

● 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

● 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2. 富含脂質的魚類

● 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

● 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

3. 大豆製品

● 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。



4. 葱屬蔬菜

● 例如：葱、洋葱、大蒜、韭菜等；

● 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5. 菇類

● 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

● 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6. 海藻類

● 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7. 番茄

● 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

● 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8. 紅蘿蔔

曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

● 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。



9. 水果類

● 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

● 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。



10. 堅果類

● 富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。



資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

4類天然健康防癌飲品

台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁上發文指出，最新研究證實，全球每年有超過50萬例癌症‌與含糖飲料直接相關，另外一些非含糖飲品也可能存在致癌風險。黃軒提醒，選擇健康的飲品對防癌至關重要。他建議日常可多喝一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的天然飲品：

首選飲品：清水

最基本也是最重要的健康飲品，它能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，且完全不含熱量。

（原味茶）：無糖茶

綠茶、烏龍茶、紅茶、花草茶

（原味黑咖啡）：無糖咖啡

適量飲用不加糖和奶精的黑咖啡可以提神醒腦，並含有一些抗氧化物質。但要注意咖啡因攝取量，避免過量。

其他健康飲品：稀釋鮮榨果汁

新鮮榨取並且用水稀釋飲用，以降低天然糖分攝取。不要濾掉果渣，因富含膳食纖維，但仍建議適量飲用，不宜取代飲水。

其他健康飲品：無糖豆漿

含有豐富的植物性蛋白質和鈣質，是不錯的乳製品替代品。選擇無額外添加糖的。

其他健康飲品：無糖植物奶

例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等，選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。

其他健康飲品：無糖檸檬水／氣泡水

在水中加入新鮮檸檬片，可以增加風味，並補充維他命C。無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。

其他健康飲品：牛奶／乳酪飲品（無糖或低脂）

提供鈣質和蛋白質，適量飲用。

其他健康飲品：鮮榨蔬菜汁

建議以綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、芹菜、胡蘿蔔、甜菜根等為主要成分。同樣建議適量飲用，並作為均衡飲食的一部分。

資料來源：重症專科醫生黃軒