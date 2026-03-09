歡迎回來

助眠運動|脊醫教睡前3個超簡單動作，5分鐘極速入眠
醫學通識 健康解「迷」

助眠運動|脊醫教睡前3個超簡單動作，5分鐘極速入眠
聽力受損警示｜20歲少男常戴耳機聽歌，患噪聲性耳聾，醫生籲勿聽超過1小時
健康Tips

聽力受損警示｜20歲少男常戴耳機聽歌，患噪聲性耳聾，醫生籲勿聽超過1小時

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年耳機款式推陳出新，從外耳式到入耳式，甚至耳骨傳導等，適合不同用家和需求。內地一名20歲少年每天都使用耳機聽歌，直到出現耳鳴情況求醫，才驚覺聽力已經受損。有醫生提醒，使用耳機聽歌時要留意音量和時長，當耳道毛細胞受損後，恐無法再生永久受損。

 

長期用耳機聽歌損耗聽力

 

　　綜合內媒報道，一名年僅20歲的運動愛好者小李（化名），因幾乎每日在健身房運動時使用骨傳導耳機，度過1、2個小時。然而有日他開始頻繁受到耳鳴困擾，前往醫院檢查後，竟被診斷為「噪聲性耳聾」。

 

　　經醫生詳細問診後發現，少年聽力受損與他長期在健身房佩戴骨傳導耳機的習慣密切相關。醫生解釋，許多人都有一個普遍誤區，認為骨傳導耳機繞過了耳道和耳膜，就能「保護聽力」。事實上，不管是氣導耳機還是骨導耳機，最終的聲音都要傳到內耳毛細胞。如果使用不當，都會對內耳毛細胞功能產生影響，從而影響聽力。

 

世衛標準：超過80分貝傷耳 背景噪聲大不自覺調高音量

 

　　聲音無論是通過空氣傳導，就算是非入耳式耳機同樣會損耗耳道毛細胞。當聲音經過耳道、鼓膜，或是骨傳導，最終都會刺激內耳的「耳蝸毛細胞」。而這些毛細胞極其脆弱，受損後無法再生。若聽力穩定下降超過三至六個月，恢復的可能性便微乎其微。

 

　　醫生續指，造成聽力損傷的關鍵指標是聲音分貝。據世界衛生組織指出，若音量超過80分貝並持續一段時間，耳蝸毛細胞就會因過度刺激而受損。而健身房的背景環境噪聲通常超過70分貝，為了聽清音樂，使用者會不自覺地將音量調高，很容易突破85分貝的安全線。

 

　　研究測試顯示，在嘈雜公共場所使用開放式耳機時，平均音量可達86.1分貝，已超出安全標準。長期高強度刺激會使毛細胞逐漸疲勞甚至壞死，而初期僅表現為耳鳴，極易被忽略，等到明顯感覺聽力下降時，往往已錯過最佳治療時機。

 

年輕人因慢性聲創傷求診 病因卻常被輕視

 

　　近年，因長時間佩戴耳機導致聽力受損的年輕患者有增無減，不少人甚至戴着耳機過夜，慢性聲創傷正悄悄傷害聽力。醫生指出，這些患者求診的原因往往不是聽力下降，而是頻繁的耳鳴讓他們不堪其擾。除了聽力受損，長期不當佩戴耳機還可能引發頭暈、耳悶脹感等問題，影響內耳前庭平衡功能。

 

「三個60原則」保護聽力

 

　　骨傳導耳機雖適合在戶外運動時使用，但用家會不自覺提高音量而無形中傷害聽力。醫生提醒，定期進行聽力檢查可以及早發現問題，採取相應的保護措施。綜合專家建議，無論使用哪種耳機，都應遵循「三個60原則」，以保護聽力：

 

  • 音量不超過60%：使用耳機時，音量盡量不超過設備最大音量的60%。
  • 時間不超過60分鐘：連續使用耳機不宜超過60分鐘，之後應讓耳朵休息至少10分鐘。
  • 環境噪音小於60分貝：盡量在安靜環境下使用耳機。在嘈雜環境中寧可不聽，也不要盲目調高音量。
    　
Tags:#聽力健康#耳機#聽力受損#耳鳴#骨傳導耳機#噪聲性耳聾#世界衛生組織#年輕人#慢性聲創傷#聽力保護#分貝#健身房
食物安全警示｜男子長期食同一種魚重金屬超標6倍險洗腎，醫生指恐增致癌及腎衰竭風險
更多健康解「迷」文章
食物安全警示｜男子長期食同一種魚重金屬超標6倍險洗腎，醫生指恐增致癌及腎衰竭風險
暫無回應
